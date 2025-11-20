　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

一口愛上挪威鮭魚與鯖魚！挪威以現代科技與永續理念換來高品質鮮味　每條魚都承載對自然的敬意

▲▼挪威海產推廣協會受訪拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲挪威海產推廣協會東南亞總監歐詩娜在訪談中分享，養殖鮭魚就像照顧成千上萬個生命，有了時間與環境的平衡，才是成就美味的關鍵。（圖／記者周宸亘攝）

記者張芳瑜／綜合報導

台灣人對魚的喜愛幾乎寫進日常裡。午餐店家準備的鮭魚味噌湯、晚餐餐桌上的烤鯖魚，或是壽司店裡那一抹油亮的橘紅色，每一次入口的瞬間都是熟悉又安心的味道。根據挪威海產推廣協會統計，約有36%的台灣人每週至少吃一次鮭魚，而每週吃一次鯖魚的人更高達40%；在眾多食材中，這兩種魚幾乎成了台灣人的日常依戀。但你是否想過，為什麼挪威的鮭魚與鯖魚特別美味？又為何價格高卻始終讓人願意回味？

▲▼挪威,挪威海產推廣協會,鮭魚,鯖魚,養殖,永續,飲食。（圖／挪威海產推廣協會提供）

▲挪威鮭魚油脂分布均勻、肉質細緻，無論是生魚片、香煎還是放入火鍋料理，全都是台灣人的最愛。（圖／挪威海產推廣協會提供）

▲▼挪威,挪威海產推廣協會,鮭魚,鯖魚,養殖,永續,飲食。（圖／業者提供）

▲挪威鯖魚油脂飽滿、肉質扎實，簡單煎或烤就能逼出豐厚香氣與自然鹹香，是餐桌上最經典的北歐風味。（圖／挪威海產推廣協會提供）

不妨帶著這個疑問，跟著挪威海產推廣協會東南亞總監歐詩娜Åshild Nakken一同走進挪威，聽她分享關於當地海產那「純淨、永續與美味」的故事。歐詩娜說：「如果不是因為海鮮，就不會有人住在挪威。」這句聽起來雖然像是玩笑話，卻道盡了挪威人與海洋的深厚關係，那是一種從冰冷海水裡孕育出的溫暖信任。

挪威的峽灣，是世界上少數能讓魚「自然長成」的海域。冷冽清澈的海水、穩定的洋流與高含氧量，使得鮭魚與鯖魚能在幾乎不受汙染的環境中成長。令人意外的是，許多人不知道眼前呈現橘紅柔潤的鮭魚切片，其實需要整整三年時間才能養成。歐詩娜分享：「挪威鮭魚從孵化到成魚大約需要三年時間。三年的時間相對漫長，但這正是確保品質穩定的關鍵。」

▲▼挪威海產推廣協會受訪拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲歐詩娜談起挪威鮭魚三年的成長歷程，形容那是科學與耐心共同完成的旅程。（圖／記者周宸亘攝）

相較於雞僅需45天、和牛約600天，這份「等待」幾乎是其他食材難以想像的漫長過程。然而，正因如此，挪威人選擇不急於收成，反而將時間視為最誠實的調味料；三年漫長的養殖期意味著從魚卵到成魚的每一步都需嚴格管理、細心照護。如此長期的投入與高標準控管，使挪威鮭魚能穩定維持頂級品質，也因此在國際市場上顯得格外珍貴。

養殖的背後，是一座精密的「海上實驗室」

在挪威，鮭魚的成長過程比多數人想像得更「科學」。從魚苗孵化開始，養殖者就以生物科技的方式精密監控，有趣的是，其實鮭魚的生命週期是以淡水為起點，當牠們在孵化場長至80到100公克後，會經歷「銀化」階段，此階段魚體會從淡水轉為適應海水的生理構造，正是大自然與科學的平衡奧秘。

當銀化完成，鮭魚會被移至海上的大型箱網中，網箱設在深海沿岸，平均深達30公尺、寬達數十公尺，外觀像漂浮在海上的「巨型莊園」，成為魚群長大的家；歐詩娜補充說明「魚群的密度非常低，所以能自由游動，水流的流動與氧氣的充足則讓魚保持強健體質。」這樣的環境也讓魚肉更加緊實、油脂分布更均勻。

▲▼挪威,挪威海產推廣協會,鮭魚,鯖魚,養殖,永續,飲食。（圖／翻攝自挪威海產推廣協會官網）

▲大型海上箱網漂浮於峽灣深處，箱中97.5%是清澈的海水、僅2.5%是魚，給予鮭魚充分活動空間與天然成長條件。（圖／翻攝自挪威海產推廣協會官網）

挪威漁業者的工作節奏，與自然共呼吸。每天都有監測系統記錄水溫、鹽度、氧氣與風浪變化，並利用AI攝影系統觀察魚群狀態，如果游動太快或聚集不均，養殖人員就知道需要調整光照或餵食量，這種以動物福祉為核心的管理，讓「快樂的魚」成為挪威漁業的共識。

天然飼料與生態循環：挪威的用心藏在細節裡

挪威的養殖飼料並非人工速成，而是根據魚的生長階段調整配方。「我們使用的飼料主要來自可持續海洋資源與植物性成分，例如魚油、豆類、海藻與維生素。」這樣的配比讓魚肉保有自然香氣，不僅減少抗生素依賴，也讓整個生產鏈更加環保。

養殖鮭魚就像是在照顧成千上萬個生命。每一條魚從孵化開始，便被細心監測水溫、光照與健康狀況。歐詩娜另外也提到：「每一條鮭魚在進入海水前，都會注射疫苗。」這個動作聽起來讓人驚訝，卻是保護魚群最重要的關鍵步驟；所謂的「打針」並非投藥，而是一種生物防疫措施，能有效預防疾病、減少抗生素使用。這意味著魚群能在更自然、乾淨的環境中成長，同時確保消費者吃得安心。

▲▼挪威,挪威海產推廣協會,鮭魚,鯖魚,養殖,永續,飲食。（圖／翻攝自挪威海產推廣協會官網）

▲人工智慧雷射技術協助偵測與除去海虱，讓鮭魚在無藥物、無壓力的環境中安心成長。。（圖／翻攝自挪威海產推廣協會官網）

此外，挪威對環境的尊重也表現在「輪替養殖制度」上。每個養殖區在完成收成後，必須「休養」兩個月以上，讓海床自然恢復生態，這項制度被視為世界上最嚴格的海洋管理之一。歐詩娜強調：「我們有非常長久的海鮮傳統，也持續以永續方式照顧環境與資源。」

冷鏈技術：守住從海洋到餐桌的黃金時間

挪威人深知，美味不僅來自捕撈那一刻，更在於如何保留那份鮮度。歐詩娜說：「鮭魚自收穫後的保存期限為16至18天，通常以空運運送至台灣則需要2到3天。」這表示，當消費者在台灣超市買到挪威鮭魚時，距離牠離開北海，通常不到三週。能維持鮮美的關鍵之一在於全程冷鏈運輸維持在低溫狀態，每一條魚都有追蹤條碼紀錄，從捕撈、包裝、出貨、清關到入庫，全程透明。至於鯖魚，則並非以生鮮空運方式出口，而是透過海運貨櫃冷凍保存，確保魚體油脂與風味在長程運輸後依然穩定。「這就是為什麼有人覺得挪威鮭魚貴，但這背後都有理由，因為每一步都花了心思去維持品質。」她補充。

▲▼挪威,挪威海產推廣協會,鮭魚,鯖魚,養殖,永續,飲食。（圖／翻攝自挪威海產推廣協會官網）

▲冷鏈運輸從挪威出發全程追蹤，通常空運到台灣需要2-3 天，鮮度不打折。（圖／翻攝自挪威海產推廣協會官網）

歐詩娜說對挪威人而言，「永續」不只是一種口號，而是紮實融入生活裡的節奏。從政府監控海蝨數據、到嚴格限制漁獲配額，再到推動「電氣化養殖場」與「AI監測系統」，挪威致力於降低能源消耗與碳排放。她指出：「挪威海鮮不只是食材，它是一種文化與責任。」為了讓全球消費者吃得更安心，挪威政府設立「Seafood from Norway」標章制度，保證來源可追溯、品質受控，「當你看到這個標誌，就知道你買到的魚來自挪威、品質可靠。」那是一張小小的標籤，卻象徵一整個國家對海洋的敬意。

如今，挪威海鮮已悄然融入台灣人的生活。歐詩娜指出台灣人選擇鮭魚的三大理由：「第一是健康、第二是好吃、第三是方便烹調。」確實，鮭魚豐富的Omega-3脂肪酸與維他命D，使它被譽為「超級食物（Superfood）」，而鯖魚同樣是營養含量極高的日常選擇。不論是在家樂福、Mia C'bon的冷藏櫃裡，還是透過Foodpanda的冷鏈宅配服務，都能輕鬆買到來自北海的新鮮海味。

▲▼挪威,挪威海產推廣協會,鮭魚,鯖魚,養殖,永續,飲食。（圖／翻攝自挪威海產推廣協會官網）

▲▼挪威鮭魚（上圖）以三年時間養成，油脂細緻如雪；鯖魚（下圖）則在秋冬油花最豐，是挪威海域最獨特的季節滋味。（圖／翻攝自挪威海產推廣協會官網）

▲▼挪威,挪威海產推廣協會,鮭魚,鯖魚,養殖,永續,飲食。（圖／翻攝自挪威海產推廣協會官網）

挪威海產推廣協會亦與台灣在地主廚與營養師合作，推出融合本地口味的食譜推薦，從鮭魚味噌湯、烤鯖魚便當，到鮭魚佐檸檬奶油醬義大利麵、火鍋等，讓人在家也可重現北歐純粹風味。挪威鮭魚以「讓每道菜臻於完美」的姿態融入日常，而挪威鯖魚則憑藉其高脂肪含量，使得口感比其他鯖魚更為多汁美味，展現「確實與眾不同」的魅力。

▲▼挪威,挪威海產推廣協會,鮭魚,鯖魚,養殖,永續,飲食。（圖／翻攝自挪威海產推廣協會官網）

▲從冷冽峽灣到溫暖餐桌，鮭魚讓每道菜臻於完美，鯖魚則以確實與眾不同的鮮香成為日常風景。（圖／翻攝自挪威海產推廣協會官網）

歐詩娜說，挪威海鮮之所以動人，不只是因為新鮮，更因為那份對海洋的崇敬與對品質的執著；從養殖者在極地清晨的第一道監測，到跨越萬里的冷鏈運輸，每一口魚肉都凝結了時間與誠意。祖父是漁夫、父親是海洋生物學家的歐詩娜笑說，「對我來說，推廣挪威海鮮不只是產業使命，而是一種文化傳承。」而當鮭魚的細膩油脂在舌尖化開，當鯖魚的香氣在廚房飄散，那一刻，我們也與遙遠的挪威海域產生了來自自然、屬於生活的溫柔共鳴。

▲▼挪威海產推廣協會受訪拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲歐詩娜希望挪威海鮮成為台灣消費者生活的一部分，她相信，每一口鮭魚與鯖魚都能讓人嚐到挪威海域的誠意。（圖／記者周宸亘攝）

