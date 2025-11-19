　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

備戰2026！黃國昌拋藍白智庫對接　鄭麗文：已請李鴻源組團隊

▲▼ 藍白主席高峰會談,黃國昌,鄭麗文。（圖／記者徐文彬攝）

▲藍白主席高峰會談。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今（19日）下午登場。黃國昌首先提出未來藍白兩黨智庫對接，鄭麗文也予以正面回應，更透露自己這兩天已經去找內政部前部長李鴻源組成相關團隊，對具體區域、地方政府的政策或是建設，提出願景跟藍圖，結合各種領域人才，有專業前輩，同時也是讓台灣年輕人大試身手的平台，「中小企業真的憂心忡忡，希望可以點一盞明燈。」

在今日會談結尾階段，黃國昌拋出藍白智庫對接、請益，「我在國會時常常國民黨朋友打來電話，我就不拖的，直接就上，就要展現這執行力給台灣人民看。」鄭麗文則說，謝謝黃國昌，沒想到有這麼高度的默契，講到她心中最想講的，不管是黨外在野大聯盟到今天合作，希望未來平台可以結合台灣愈多人愈好，各行各業各種專業，智庫平台本來就是要發揮這樣的功能，希望納入各種不同專業，包括她現在在智庫要找到過去國民黨有執政經驗的優秀技術官僚，在不同領域都有豐沛經驗，學者跟專業團體、公民團體，這是非常好的平台。

鄭麗文說，重要政策不只要專家，不能閉門造車，這是她認為很重要的。在選主席時就提過要組影子內閣，原型就是來自內閣制國家，但台灣跟內閣制又不同，不同政策要找到負責的人跟團隊，形成對台灣具體有利政策，把台灣政治從惡鬥、口水拉回正向的具體政策之爭。當然明年面對地方選舉，更要對地方治理、不同區域的台灣，找到亮點，找到競爭力的所在，跟未來轉型升級的整體規畫目標。

鄭麗文說，其實這兩天才剛跟李鴻源討論，希望對方幫忙組成相關團隊，對於具體區域甚至地方政府的政策或是建設，提出願景跟藍圖，結合各種領域，有專業前輩，同時也是讓台灣年輕人大試身手的平台。非常感謝黃國昌提出這個願景，未來雙方會積極做這事情，在智庫層面上對接，對台灣亟需解決的問題、困境問題，「這次選主席的過程中，接到很多產業界、中小企業憂心忡忡，壓力非常大，執政黨又不務正業，真的非常需要國會力量，幫他們點一盞明燈，看到未來希望。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026藍白提名比民調　鄭麗文：願賭不服輸就會黨紀處理
支持國籍航空！機票達人「各買1張」1個月後傻了
快訊／日本牛肉「出口中國」談判破局！　陸單方面喊卡
偶像劇女主角「吻戲突伸舌頭」　男星怒投訴
快訊／確定了！民進黨拍板陳品安投入2026苗栗選戰　挑戰鍾東
快訊／台鋼雄鷹宣布5位不續約名單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2026藍白提名比民調　鄭麗文：若願賭不服輸就會黨紀處理

爆蘇巧慧「鼓勵選到底」　黃國昌：我是大局為重的人

若新北男主角不是他　黃國昌承諾：跳第一線最大力輔選

在野黨不滿花錢印防災手冊　曾柏瑜：北歐國普發是基本常識

大和解？王世堅讚參選桃園市長好人選　何志偉感謝：尊重黨決策

備戰2026！黃國昌拋藍白智庫對接　鄭麗文：已請李鴻源組團隊

台智光案遭控說謊　北市府批綠議員立場搖擺：反對終止子約？

自爆高中助選許信良　朱立倫：還好沒被記過否則可能當過民進黨主席

蕭旭岑喊「一國兩區」稱蔡英文先講　綠曝實情：沒本事替自己辯護？

快訊／確定了！民進黨拍板陳品安投入2026苗栗選戰　挑戰縣長鍾東錦

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

2026藍白提名比民調　鄭麗文：若願賭不服輸就會黨紀處理

爆蘇巧慧「鼓勵選到底」　黃國昌：我是大局為重的人

若新北男主角不是他　黃國昌承諾：跳第一線最大力輔選

在野黨不滿花錢印防災手冊　曾柏瑜：北歐國普發是基本常識

大和解？王世堅讚參選桃園市長好人選　何志偉感謝：尊重黨決策

備戰2026！黃國昌拋藍白智庫對接　鄭麗文：已請李鴻源組團隊

台智光案遭控說謊　北市府批綠議員立場搖擺：反對終止子約？

自爆高中助選許信良　朱立倫：還好沒被記過否則可能當過民進黨主席

蕭旭岑喊「一國兩區」稱蔡英文先講　綠曝實情：沒本事替自己辯護？

快訊／確定了！民進黨拍板陳品安投入2026苗栗選戰　挑戰縣長鍾東錦

火鍋料排行TOP5「魚餃」奪冠！量販多款湯底99元起、滿額現折

「人人犬舍」85隻毛孩完成絕育　19日第一批認養現場擠滿民眾

「簡訊附連結」通知普發1萬是詐騙　南投邀藝人黑面宣導阻詐

孫生宣布組新團隊「再打造反骨男孩」　放話：一個不會A錢的團體

泰5月女嬰「滾進床縫」窒息亡！爸一旁睡死　夜班母看監視器才知

色龜科大生逼國中妹口交　狂搜「認識1天帶上床」法官批心態偏差

蜜望實一度飆漲停！　自結10月每股賺1.44元、賺贏前三季

千坪綠樹庭院太療癒！埔里獨棟森林Villa　市區開車10分鐘到

2026藍白提名比民調　鄭麗文：若願賭不服輸就會黨紀處理

爆蘇巧慧「鼓勵選到底」　黃國昌：我是大局為重的人

希澈被始源按摩大慘叫　銀赫一旁拍攝完全不救XD

政治熱門新聞

女模諷高市早苗：車力巨人　起底是洪秀柱乾女兒

蔡壁如喊該讓就讓！李乾龍：選民說了算

台灣民意民調／四成七國人不滿卓榮泰　內閣深陷執政困境難以自拔

T17、18解約卡關？新壽提一條件　李四川：市府沒辦法接受

快訊／確定了！民進黨拍板陳品安投入2026苗栗選戰　挑戰縣長鍾東錦

鄭麗文黃國昌週三會面　傅崐萁也出席

LIVE／鄭黃高峰會今登場！　鋪陳藍白合作邁開第一步

將與黃國昌會談　鄭麗文盼藍白合加速進行

談2026合作　鄭麗文喊良性競爭1+1大於2、黃國昌用誠意選出最強團隊

謝長廷曝是石破茂內閣決議敘勳　「中國只為打擊高市借題發揮」

台灣民意民調／近7成民眾反對兩岸統一　獨派大幅下滑7.5個百分點

全民國防手冊明普發　經費共需約6447萬「平均每本5.86元」

周玉蔻：提名沈伯洋選台北市長展現氣勢　被打台獨、引戰者要先解套

抖音喊統一又嗆馬英九「最沒用」　何鷹鷺遭國民黨考紀會停止黨職

更多熱門

相關新聞

2026藍白比民調　鄭麗文：若不服輸就會黨紀處理

2026藍白比民調　鄭麗文：若不服輸就會黨紀處理

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文今（19日）進行主席高峰會，雙方皆喊出藍白的確是兩個獨立不同的政黨，但是這不會成為阻礙兩個政黨為了國家、人民共同合作，不過，這場會談中並未觸碰2026年地方選舉提名深水區。被問到將如何產出適合人選，鄭麗文受訪時表示，民調是不可或缺的部分，如何進行要看未來具體的提名作業，才會有具體答案；她也說，若惡意破壞或是願賭不服輸，非要破局都要選到底，就會有黨紀、家規處理，希望過程一切順利圓滿。

蕭旭岑喊「一國兩區」稱蔡英文先講的　綠曝實情：別再牽拖

蕭旭岑喊「一國兩區」稱蔡英文先講的　綠曝實情：別再牽拖

鄭麗文：藍白合作不能再打心中小算盤　不因遊戲規則而鷸蚌相爭

鄭麗文：藍白合作不能再打心中小算盤　不因遊戲規則而鷸蚌相爭

板南線大站天花板通風口積灰發霉　王欣儀批北捷：稽核制度失靈

板南線大站天花板通風口積灰發霉　王欣儀批北捷：稽核制度失靈

鄭黃會登場！鄭麗文送藍、白鵲陶瓷盤　黃國昌別KP徽章贈鎢絲燈

鄭黃會登場！鄭麗文送藍、白鵲陶瓷盤　黃國昌別KP徽章贈鎢絲燈

關鍵字：

國民黨鄭麗文民眾黨黃國昌2026藍白合

讀者迴響

熱門新聞

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

獨／八仙資深員工揮手過馬路卻遭輾斃！

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面