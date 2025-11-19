備戰2026！黃國昌拋藍白智庫對接　鄭麗文：已請李鴻源組團隊

▲藍白主席高峰會談。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今（19日）下午登場。黃國昌首先提出未來藍白兩黨智庫對接，鄭麗文也予以正面回應，更透露自己這兩天已經去找內政部前部長李鴻源組成相關團隊，對具體區域、地方政府的政策或是建設，提出願景跟藍圖，結合各種領域人才，有專業前輩，同時也是讓台灣年輕人大試身手的平台，「中小企業真的憂心忡忡，希望可以點一盞明燈。」

在今日會談結尾階段，黃國昌拋出藍白智庫對接、請益，「我在國會時常常國民黨朋友打來電話，我就不拖的，直接就上，就要展現這執行力給台灣人民看。」鄭麗文則說，謝謝黃國昌，沒想到有這麼高度的默契，講到她心中最想講的，不管是黨外在野大聯盟到今天合作，希望未來平台可以結合台灣愈多人愈好，各行各業各種專業，智庫平台本來就是要發揮這樣的功能，希望納入各種不同專業，包括她現在在智庫要找到過去國民黨有執政經驗的優秀技術官僚，在不同領域都有豐沛經驗，學者跟專業團體、公民團體，這是非常好的平台。

鄭麗文說，重要政策不只要專家，不能閉門造車，這是她認為很重要的。在選主席時就提過要組影子內閣，原型就是來自內閣制國家，但台灣跟內閣制又不同，不同政策要找到負責的人跟團隊，形成對台灣具體有利政策，把台灣政治從惡鬥、口水拉回正向的具體政策之爭。當然明年面對地方選舉，更要對地方治理、不同區域的台灣，找到亮點，找到競爭力的所在，跟未來轉型升級的整體規畫目標。

鄭麗文說，其實這兩天才剛跟李鴻源討論，希望對方幫忙組成相關團隊，對於具體區域甚至地方政府的政策或是建設，提出願景跟藍圖，結合各種領域，有專業前輩，同時也是讓台灣年輕人大試身手的平台。非常感謝黃國昌提出這個願景，未來雙方會積極做這事情，在智庫層面上對接，對台灣亟需解決的問題、困境問題，「這次選主席的過程中，接到很多產業界、中小企業憂心忡忡，壓力非常大，執政黨又不務正業，真的非常需要國會力量，幫他們點一盞明燈，看到未來希望。」