運動員穿中國隊服大陸出賽！高雄市府下令清查　將停權追回獎金

▲高雄市議員陳麗娜爆，高雄運動員穿中國隊服赴陸出賽。（圖／高雄市議員陳麗娜提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員陳麗娜今日（19）在議會總質詢時踢爆，多名高雄選手近年赴中國參加「中華人民共和國全國輪滑錦標賽」及「全國運動會」等全國性比賽，其中不僅有人已取得中國居住證、繳納社會保險，甚至還在比賽中穿著中國地方代表隊制服，她要求市府徹查並處置。高雄市長陳其邁回應，將請運發局清查，並同步與運動部、陸委會確認。

陳麗娜指出，高雄在去年的全民運動會表現亮眼，包括男子與女子滑輪溜冰曲棍球等項目共奪下三面金牌，顯示高雄市培育運動選手相當有成，市府為留才更曾加碼獎金，希望避免外縣市挖角。

▲▼陳麗娜質疑，部分選手一邊領取國光獎章與全民運獎金，一邊赴陸代表中國地方隊參賽，已造成國籍定位嚴重混淆。（圖／高雄市議員陳麗娜提供）

然而現階段問題已非台灣內部挖角，而是選手直接被對岸吸收，部分選手一邊領取國光獎章與全民運獎金，一邊赴陸代表中國地方隊參賽，已造成國籍定位嚴重混淆，也衝擊國家形象。

她並指出，至少有兩名高雄的A、C級教練長期帶隊赴陸，有人甚至還擔任起中國隊總教練，疑似涉及替對岸「引介球員、裁判、教練」等不當行為，「如果這些選手日後站上奧運舞台，他們究竟要代表誰？高雄能容許選手同時站在兩邊嗎？

對此，運發局長侯尊堯經洽帶隊的歐教練瞭解，是以俱樂部名義參加邀請賽，並非對岸的全國運動會。參加者持有台灣居民來往大陸通行證（俗稱台胞證）即可參賽，非所稱持有大陸居留證。

運發局表示，待歐教練提供秩序冊查證參與者的資格是否需有居留證等，如有涉及違反中央規範或損及國家主權之情形，運發局將依法處分並追回獎金。

後續也會在最短時間內全面清查所有選手與教練身分資格、如有違反中央規範，將依法撤銷資格、停權、追回獎金，並通報運動部、陸委會及單項協會。

陳麗娜並詢問市長陳其邁是否知悉此事，要求市府主動通報體育部與陸委會，並建立一致處理標準。陳其邁回應表示，市府會依議員提供資料全面了解與調查，也會與中央機關協調依法辦理，最後也重申，「所有體育人員都應遵循中央規範，避免國籍與代表權混淆。」

陳麗娜呼籲，高雄市府應正本清源，釐清補助、資格與規範，讓選手明確選擇自身發展方向，避免制度漏洞與國家代表身分混亂持續擴大。

運發局強調，台灣選手代表台灣，這是基本價值，市府不會迴避，也不會縱放，將依法、透明處理，並向議會報告。