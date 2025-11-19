　
政治

運動員穿中國隊服大陸出賽！高雄市府下令清查　將停權追回獎金

▲▼高雄市議員陳麗娜爆，高雄運動員穿中國隊服赴陸出賽。（圖／高雄市議員陳麗娜提供）

▲高雄市議員陳麗娜爆，高雄運動員穿中國隊服赴陸出賽。（圖／高雄市議員陳麗娜提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員陳麗娜今日（19）在議會總質詢時踢爆，多名高雄選手近年赴中國參加「中華人民共和國全國輪滑錦標賽」及「全國運動會」等全國性比賽，其中不僅有人已取得中國居住證、繳納社會保險，甚至還在比賽中穿著中國地方代表隊制服，她要求市府徹查並處置。高雄市長陳其邁回應，將請運發局清查，並同步與運動部、陸委會確認。

陳麗娜指出，高雄在去年的全民運動會表現亮眼，包括男子與女子滑輪溜冰曲棍球等項目共奪下三面金牌，顯示高雄市培育運動選手相當有成，市府為留才更曾加碼獎金，希望避免外縣市挖角。

▲▼高雄市議員陳麗娜爆，高雄運動員穿中國隊服赴陸出賽。（圖／高雄市議員陳麗娜提供）

▲▼陳麗娜質疑，部分選手一邊領取國光獎章與全民運獎金，一邊赴陸代表中國地方隊參賽，已造成國籍定位嚴重混淆。（圖／高雄市議員陳麗娜提供）

▲▼高雄市議員陳麗娜爆，高雄運動員穿中國隊服赴陸出賽。（圖／高雄市議員陳麗娜提供）

然而現階段問題已非台灣內部挖角，而是選手直接被對岸吸收，部分選手一邊領取國光獎章與全民運獎金，一邊赴陸代表中國地方隊參賽，已造成國籍定位嚴重混淆，也衝擊國家形象。

她並指出，至少有兩名高雄的A、C級教練長期帶隊赴陸，有人甚至還擔任起中國隊總教練，疑似涉及替對岸「引介球員、裁判、教練」等不當行為，「如果這些選手日後站上奧運舞台，他們究竟要代表誰？高雄能容許選手同時站在兩邊嗎？

對此，運發局長侯尊堯經洽帶隊的歐教練瞭解，是以俱樂部名義參加邀請賽，並非對岸的全國運動會。參加者持有台灣居民來往大陸通行證（俗稱台胞證）即可參賽，非所稱持有大陸居留證。

運發局表示，待歐教練提供秩序冊查證參與者的資格是否需有居留證等，如有涉及違反中央規範或損及國家主權之情形，運發局將依法處分並追回獎金。

後續也會在最短時間內全面清查所有選手與教練身分資格、如有違反中央規範，將依法撤銷資格、停權、追回獎金，並通報運動部、陸委會及單項協會。

陳麗娜並詢問市長陳其邁是否知悉此事，要求市府主動通報體育部與陸委會，並建立一致處理標準。陳其邁回應表示，市府會依議員提供資料全面了解與調查，也會與中央機關協調依法辦理，最後也重申，「所有體育人員都應遵循中央規範，避免國籍與代表權混淆。」

陳麗娜呼籲，高雄市府應正本清源，釐清補助、資格與規範，讓選手明確選擇自身發展方向，避免制度漏洞與國家代表身分混亂持續擴大。

運發局強調，台灣選手代表台灣，這是基本價值，市府不會迴避，也不會縱放，將依法、透明處理，並向議會報告。
11/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2026藍白提名比民調　鄭麗文：願賭不服輸就會黨紀處理
支持國籍航空！機票達人「各買1張」1個月後傻了
快訊／日本牛肉「出口中國」談判破局！　陸單方面喊卡
偶像劇女主角「吻戲突伸舌頭」　男星怒投訴
快訊／確定了！民進黨拍板陳品安投入2026苗栗選戰　挑戰鍾東
快訊／台鋼雄鷹宣布5位不續約名單
胡瓜疑襲胸籃籃遭出征！　小禎曝私下對話：我會大義滅親

高雄議會財產申報　2涉貪議員身家驚人「負債31億、美國加州置產」

高雄議會財產申報　2涉貪議員身家驚人「負債31億、美國加州置產」

監察院今（21日）公布最新一期廉政公報，包含高雄市議會、新竹縣議會議員，其中國民黨議員陳麗娜財力頗豐，砸2200萬購置一艘漁船；而最為特別的是，都因貪汙助理費遭到判刑的藍營議員曾麗燕、黃紹庭，曾麗燕多筆股票總值7億2114萬5370元，主力都在同樣國民黨出身的丈夫林宏宗宏總建商集團，債務則高達31億9961萬9677元，全都用於保證債務。黃紹庭則是砸2100萬元於美國加州置產，，也有上億債務用於購屋、周轉。

議員緊咬超領獎勵金案　高市衛生局說話了

議員緊咬超領獎勵金案　高市衛生局說話了

高醫工會控出賣勞動權喊局長下台　衛生局揭真相

高醫工會控出賣勞動權喊局長下台　衛生局揭真相

陳麗娜緊咬三巨頭「濫權可怕」　衛生局反擊

陳麗娜緊咬三巨頭「濫權可怕」　衛生局反擊

藍議員轟邁團隊給無效資料　高市府斥：一再抹黑

藍議員轟邁團隊給無效資料　高市府斥：一再抹黑

關鍵字：

標籤:高雄運動選手違規國籍爭議陳麗娜市府調查

讀者迴響

