10月訪日外國遊客創新高！　台灣今年逾563萬人次排第三

記者張靖榕／綜合報導

日本政府觀光局公布最新統計，今年10月訪日外國旅客達389萬6300人，較去年同期成長17.6％，創下歷年10月新高，其中台灣該月訪日旅客人次排名第三；台灣訪日旅客1至10月則超過560萬人次。中國政府已於11月14日呼籲國民暫時避免赴日，部分旅遊團已出現取消情況，日本政府也表示將密切關注後續影響。

根據統計，10月訪日旅客來源以韓國最多，達86萬7200人、年增18.4％；其次為中國，達71萬5700人、年增22.8％；台灣則有59萬5900人、年增24.4％；美國為33萬5700人、年增20.6％；香港則微減1.4％至19萬6000人。受日圓疲弱帶動，今年1月至10月累計訪日旅客已達3554萬人，呈現歷年同期最快增速。

不過高市早苗首相日前在國會提及台灣局勢，中國政府隨後發出「避免赴日」呼籲，引發部分中國旅客取消行程。日本政府強調，正密切掌握此舉是否對整體市場造成影響。

日本觀光廳長官村田茂樹表示，難以對後續趨勢作出判斷，但將持續了解影響範圍。他指出，中國在日本入境市場占有重要地位，未來仍會持續推動包括中國在內的國際旅客宣傳與相關措施。

從今年1月至10月累計來看，訪日旅客依國家與地區排列如下。

中國以820萬3100人居首，年增40.7％。

韓國766萬800人、年增6.4％。

台灣563萬2600人、年增11.2％。

美國273萬3400人、年增22.1％。

香港201萬8600人、較去年減少7％。

其餘依序為泰國、澳洲、菲律賓、越南與加拿大，其中多數國家維持成長。

日本政府表示，將持續推動全球入境政策並確保市場穩定，並關注中國旅遊政策變動的後續影響。