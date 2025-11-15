22歲男子耍帥「一口吞漢堡」！當場窒息2分鐘　器官衰竭命危

▲希臘一名男子一口吞下整個漢堡，當場窒息。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

希臘一名22歲男子與朋友聚餐時，為了搞笑竟將整個漢堡直接吞下肚，沒想到卻因此窒息，如今仍在當地醫院加護病房與死神搏鬥，只能依靠呼吸器維持生命。醫師也直言，「只有奇蹟才能救他。」

根據《每日郵報》報導，希臘科羅皮鎮一名22歲男子13日和友人用餐，突然心血來潮想要展現「特技」，便當場將整個漢堡一口吞下。當時在一旁的友人目擊整起事件發生，他驚恐回憶道，男子吞下漢堡後立刻驚慌失措，並四處奔跑試圖將食物吐出，隨後倒地。

朋友說，「他像是恐慌症發作一樣，站起來跑了一段距離，我們以為他要吐出來，不想在其他人面前弄髒地方，但他並沒有吐出來，反而開始用背部撞擊柱子，可能是想要把漢堡弄出來。」

更可怕的是，該名男子隨即倒地不起，呼吸完全停止長達2分鐘之久。緊急送醫後，他被轉送至加護病房，目前仍靠呼吸器維生，病況極度危急。

醫師悲觀表示，男子仍處於非常危急的狀態，恐怕依靠奇蹟才能獲救，因為當大腦缺氧時，會造成無法修復的傷害，同時也需要醫師的專業介入。醫師無奈指出，「一個22歲的年輕人原本只是想要開玩笑，現在卻插管躺在加護病房，腦部、腎臟和所有器官都出現嚴重問題。」

當地警方表示，將調閱餐廳監視器畫面，以釐清是否有人慫恿或鼓勵這名男子進行危險行為。