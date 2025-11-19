　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女網紅控「補教名師性侵」二審無罪　法官：成績未明顯下滑

網紅A小姐國中時期遭王姓補教教師性侵，因此罹患重度憂鬱症，13年後終於鼓起勇氣提告，卻因證據不足，王姓教師獲判無罪。（圖／AI生成示意圖）

▲網紅A小姐國中時期遭王姓補教教師性侵，因此罹患重度憂鬱症，13年後終於鼓起勇氣提告，卻因證據不足，王姓教師獲判無罪。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市一位藝名為「王焱」的補教老師，今年初遭女網紅A小姐指控2010年間她15歲就讀新竹某補習班就讀時，利用學生的崇拜與無知，以出遊的機會將她誘騙至汽車旅館性侵，她因此患上重度憂鬱症。13年後女網紅已是2個孩子的媽媽，終於鼓起勇氣提告性侵，無奈一審因她記錯王男身體特徵而敗訴；她不服提起上訴，卻再度被駁回，讓她不解的是，王男二審仍判無罪的原因之一，竟是她當時在校成績並未明顯下滑！

見面的那個下午，陽光正好，A小姐推開辦公室的門簡單地打了個招呼，如今的她已是事業小有成就的網紅，在網路平台上經營百貨美妝。談到判決結果，她無奈地拿出罹患重度憂鬱症的診斷書，露出手腕上一條一條的傷疤，傷口早已癒合，如今只剩淡淡的疤痕，「這都是我那個時候留下的，有一陣子甚至嚴重到住院！」A小姐表示，只是礙於當時對精神疾病的認知不夠完整，儘管已明確出現症狀，卻遲至6年後才開始有就醫紀錄。

A小姐指控性侵她的補教老師藝名「王焱」，今年46歲，有時也叫「王竑文」，主教理化的王焱外表斯文，上課風格幽默，所以很容易跟學生打成一片，但課堂上會開黃色笑話，A小姐想起王焱曾問女學生「今天內褲穿什麼顏色」，為人師表卻言談如此下流輕浮，可惜當時的她年幼無知，盲目的崇拜和信任老師，竟讓她失去了童貞。

王姓教師過去多以「王焱」或「王竑文」之藝名教導國中理化，因外表斯文、上課幽默，讓不少學生傾慕。（圖／民眾提供）

▲王姓教師過去多以「王焱」或「王竑文」之藝名教導國中理化，因外表斯文、上課幽默，讓不少學生傾慕。

她說，當時的狀況已經記不清了，只知道再有意識的時候，是她瘋狂站在蓮蓬頭底下不斷沖水，腦中只剩一個念頭「我好髒」，「當時大家對青少年的心理狀況並不重視，多以為是叛逆期到了，一直到後來我才意識到我那時候應該已經解離了。」。後來，當母親詢問她「內褲上為什麼有血」，她一句話都不敢講。

A小姐說，父母都是高知識分子，當時只覺得家裡的小孩怎麼只有她出現這種狀況，原本成績一直都是班排前五的她，在事件發生後，國三下學期的成績開始呈現雪崩式下滑，「我一直到國三下學期才開始出現症狀，後來靠繁星保送，但在法庭上，卻被對方說當時成績沒有明顯下滑，後來成績下滑是因為已經繁星保送，實際上根本不是這樣，不是所有創傷都是即時的。」

她指出，二審的判決結果雖在意料之中，畢竟沒有直接證據，加上記錯王男的身體特徵，讓這件事成為法庭上的主要攻防論點。一審時她為了讓證據更加確切，在法官詢問是否願意測謊時，她立即答應，同時順利通過測謊。她也附上當時被帶往汽車旅館的格局圖，無奈卻因為早已過去13年，當事汽車旅館也早已重新裝修。

為補強證據，她想起當時的事情跟3個朋友說過，幾人10多年不曾連絡過，再次見面卻是出現在法庭上，讓她覺得不好意思，卻又相當感激，「還有一個人因為我後來沒借他錢，直接拒絕出庭」，儘管做了努力，但相關證據卻均未獲得法院採信，她無力又氣憤的表示，「可能要一個吸毒又家庭破碎的受害者才叫合格的受害者吧！」

面對二審結果，她表示不會再上訴，但如果哪一天科技更進步了，能有更多證據證明王男過去曾犯下過的罪刑，她說，「我會再告一次」，只是好不容易提起勇氣，卻沒能換回理想結果，收到判決的當下，還是會忍不住想坐在天台上，想過很多念頭，「難道我一定要死才能證明一切嗎？」，「但我的精神科醫生跟我說，妳死了最開心的人是他，又想到如果我真的走了，我的小孩會很可憐，才慢慢打消這個念頭。」。

她說，儘管判決結果是無罪，「那也只是法院無法證明他有罪」。她提告的目的從來都不是為了搏眼球，她花了很多時間重新站起來，提告只是想把自己帶回來，幫當年那個手足無措的自己討回一個公道，「你可能現在過得很好，吃得不錯、睡得很好，但你不值得我的自責和自我懷疑，我想把我自己帶回來。」

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男雙手平舉　自首畫面曝光
賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄
3旅美台灣球星進40人名單！　挑戰大聯盟近了
王大陸出庭忘帶身分證！　網笑瘋「開庭與開溜，選擇開天窗」
5千億神通少東爆婚變　「名模妻3年前最後同框」
來自台灣「女網美肉償換餐」！　7手段曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

台東縣台11線離奇車禍！自撞護欄翻落邊坡　駕駛詭異消失無蹤

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

毒駕撞死單車騎士　他還被抓包無照！判關7年10個月

幫引導停車變暴衝！老婦摔倒亡　醫院保全被判刑還要賠錢

女網紅控「補教名師性侵」二審無罪　法官：成績未明顯下滑

獨／超正檢察官甜嫁！花蓮海邊變伸展台　「最美樂律」當伴娘同框

男客「偷摸」越式洗髮按摩師：別的店可以　鹹豬手影片曝光

一家五口擠「錦新大樓」　天道盟砍身障者逼簽60萬本票

給零用錢誘少女拍性影像　保全威脅性虐下場被判關5年

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

新創族都在關注！低總價、好貸款、可抵稅？專家：這產品會變下波主力｜地產詹哥老實說完整版 EP284

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

台東縣台11線離奇車禍！自撞護欄翻落邊坡　駕駛詭異消失無蹤

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

毒駕撞死單車騎士　他還被抓包無照！判關7年10個月

幫引導停車變暴衝！老婦摔倒亡　醫院保全被判刑還要賠錢

女網紅控「補教名師性侵」二審無罪　法官：成績未明顯下滑

獨／超正檢察官甜嫁！花蓮海邊變伸展台　「最美樂律」當伴娘同框

男客「偷摸」越式洗髮按摩師：別的店可以　鹹豬手影片曝光

一家五口擠「錦新大樓」　天道盟砍身障者逼簽60萬本票

給零用錢誘少女拍性影像　保全威脅性虐下場被判關5年

普發國防手冊印製費4279萬遭疑規避立院備查　顧立雄：沒有這情形

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

黃國昌被列被告　羅智強批「賴清德清算之刃」：黨檢媒追殺在野

鄭麗文黃國昌今會談　陳學聖談「藍白合」高難度：很難沒有私心

台東縣台11線離奇車禍！自撞護欄翻落邊坡　駕駛詭異消失無蹤

鼻酸！屏東9旬翁以為妻仍在世報失蹤　內埔警護送返家

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

屏東77歲翁加油站如廁腳軟受困　東港警伸援手

快訊／09:01台灣東部海域規模3.9地震　最大震度2級

《我獨自升級》遊戲搶先推出試玩版！探索地下城挑戰「時間戰場」

湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎

社會熱門新聞

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

王大陸開庭忘帶身分證　網笑瘋傳

桃園男鐵鎚殺妻！鄰：前一天劇烈爭執

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

又揪出6軍人當共諜　潛伏陸空軍「遇敵不戰」

「愧疚嗎」李威夫妻拒認罪11／25齊作證

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

前女友嫁人！他傳裸照嗆尪：給你戴綠帽

律師舉「網美酒店妹」案例　1規定范姜爆料確涉誹謗

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

助攻史上最大470億超貸！前調查官收賄500萬判12年定讞

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

更多

最夯影音

更多
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面