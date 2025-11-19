澤倫斯基訪馬德里　西班牙承諾援烏約300億元

▲澤倫斯基與西班牙總理桑傑士。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）18日訪問西班牙首都馬德里，西班牙政府隨即宣布將提供總額8億1700萬歐元（約近新台幣300億元）的新一波援助，內容涵蓋軍援、貸款與重建相關投資等項目。

路透社報導，這筆援助屬於雙方去年5月簽署的為期10年安全協議的一部分。當時澤倫斯基造訪馬德里，與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）達成協議，承諾每年向烏克蘭提供10億歐元協助，此次援助內，防衛裝備項目金額約3億歐元。

桑傑士在聯合記者會宣布，援助計畫將依照「烏克蘭優先需求清單」（PURL），採購價值1億歐元的美製軍事裝備。此外，方案還包含2億歐元信用貸款，用於支持企業參與烏克蘭重建，重點鎖定能源、交通與水資源管理等領域。

桑傑士強調，援助的核心目的包括，協助烏軍保衛領土完整、保護平民，以及推動戰後重建。他並再次主張歐洲應使用遭凍結的俄羅斯資產作為烏克蘭重建基金。

澤倫斯基此行也前往位於馬德里的防衛科技公司Indra總部，該公司專長於雷達與反無人機系統；同行者包括西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）。Indra部分持股由西班牙官方掌握。

澤倫斯基本次歐洲行發生之際，俄羅斯加大使用無人機與飛彈攻擊烏克蘭。他在抵達馬德里前已先訪問希臘、法國，並於巴黎簽署意向書，計畫未來10年內向法國採購最多100架飆風戰機（Rafale）。

接下來，澤倫斯基預計造訪土耳其，並與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）會談，雙方可能討論是否重啟與俄羅斯的和平協議協商。