快訊／清晨12.4℃新低　今晚還有一波

記者陳俊宏／台北報導

今年入秋最強冷空氣發威！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石門的12.4度。氣象署預報員鄭傑仁表示，這是今年入秋新低溫，而今晚到周四清晨可能還有一波低溫。

氣象署持續發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今晨至周四晚上，澎湖縣局部地區有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率；新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

鄭傑仁接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周五東北季風影響，今水氣相對多一些，但和周二比量值變少，桃園以北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，竹苗、台東、恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部也有零星短暫雨。

鄭傑仁表示，今晨本島平地最低溫出現在新北市石門的12.4度，是今年入秋新低溫；而今晚到周四清晨可能還有一波低溫，假設雲層有開，有點類似輻射冷卻作用。

鄭傑仁說，周四、周五氣溫慢慢有些回升，桃園以北、東半部有局部短暫雨；周六、周日東北季風逐漸減弱，氣溫更加回升，轉偏東風，基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨，各地日夜溫差變大。

鄭傑仁提到，下周一另波東北季風增強，各地慢慢轉涼，桃園以北、東半部有局部或零星降雨；下周二東北季風影響，迎風面有局部短暫雨，目前預報東北季風強度比這波略弱一些。