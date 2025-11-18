　
社會 社會焦點 保障人權

獨／起底神秘「鴨哥」！盜刷小咖變水房王...最擔心小三偷吃

▲▼鴨哥招待所 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲鴨哥的招待所裝潢相當富麗堂皇。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

台中地檢之前偵辦「九洲博弈」洗錢438億大案後，南部瞬間成為洗錢新戰場，而傳奇人物「鴨哥」劉秉宏被檢調發現，連坐牢都能照樣過爽日子、指揮洗錢帝國，一年就洗出50多億元黑金流，據了解，劉秉宏行事相當低調，平常都由兩名重要的心腹出面指揮，也很會製造「斷點」，因此外界原本對他並不熟悉，但九州集團被檢、警破獲後，相關需要洗錢的博奕等地下管道被阻，於是轉交由劉秉宏的集團「幫忙」，也因此才讓整個集團被南部檢、警循線盯上進而破獲。

檢方指出，台中地檢之前偵辦「九洲博弈」洗錢438億大案後，南部瞬間成為洗錢新戰場，檢調一路追查，鎖定「鑫源支付」、「微笑支付」跨國串聯泰國、越南人頭帳戶，金流超過50億元，操縱者竟是趙姓男子，警方將趙男等人逮捕後，其中一人因害怕被羈押，直接供出幕後大咖是鴨哥。

▲▼鴨哥招待所 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲鴨哥招待所內有一面洋酒牆。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢警追查發現，鴨哥不僅在市區買商辦，一層開水房、一層當私人招待所，還打造豪華 KTV 包廂專門宴請親友和客戶，劉秉宏通常是找熟識的酒店經紀，將小姐「外送」到招待所內來飲酒作樂，畢竟「在自己的地方玩」比較安全，而劉秉宏的豪華招待所內不但裝潢高檔，裡面還有一面高級洋酒牆，收藏不少高級威士忌，也讓辦案人員印象深刻。

據了解，劉秉宏曾經改名，原本只是小咖，他早在2009年間就因開菸酒行盜刷信用卡，而被依贓物罪和偽造文書罪判刑2年2月確定，但他卻逃亡了將近15年，直到去年3月才被查獲，也在去年7月入監服刑，這15年更是在南部發展成最大的洗錢集團，而且從未曝光，可見行事之低調。

而劉秉宏在監獄服刑期間，仍享「皇帝級」待遇，不但每天有人寄大菜進牢，吃得比外面還好，老婆、小三、小弟輪班會客，親筆寫超過100封信，指揮手下「立山頭」洗錢，水房照常運作，短短一年洗出50多億。

據指出，劉秉宏入獄後，最擔心的竟是小三會不會「變心」，也特別交代手下在集團的公司安排一個職務，讓小三專心上班，順便就近看管，但小三以「準老闆娘」自居，集團手下也幾乎管不住她。

劉秉宏在今年9月假釋出獄，隨即被南部檢調盯上，原因是集團內的小弟們為求減刑紛紛坦承犯行，供詞一條一條把鴨哥拉進來，讓檢方也順利將劉秉宏收押，目前關押在看守所，據指出，劉秉宏雖承認部分犯行，但矢口否認收取洗錢所得，檢方偵辦後後認定事證明確，偵結起訴劉秉宏等12人。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

水房王獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億

水房王獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億

南台灣洗錢界的傳奇人物「鴨哥」劉秉宏，竟然連坐牢都能照樣過爽日子、指揮帝國，檢調追查發現，這位南部最大水房頭，不只在獄中天天有人送「大菜」進去讓他吃好喝好，老婆、小三跟旗下小弟更是輪流排隊會見，宛如在監獄開「總部辦公室」，更誇張的是，他還透過百封親筆信遠端操控手下經營水房，一年就洗出50多億元黑金流，高雄地檢署今（18）日偵結，全案依洗錢等罪嫌起訴劉秉宏等12人。

