　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鳳凰颱風重創宜蘭！卓榮泰：淹水補助分三部分　最高領10萬元

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

鳳凰颱風重創宜蘭溪南地區，蘇澳鎮多處發生淹水、土石流，市區積水一度高達一層樓，造成嚴重人命傷亡與財物損失。民進黨立委陳俊宇今（18日）質詢行政院長卓榮泰，希望中央提高補助標準、擴大慰助範圍、並儘速提出災後重建協助措施，卓榮泰允諾，中央正研議將淹水補助區分為三個部分，包括30至49公分補助1萬元、50至99公分補助2萬元並證實有損再加碼3萬元、超過100公分則補助2萬元並證實有財損加碼8萬元，最高可達10萬元。

陳俊宇質詢時指出，此次災情中蘇澳有一名78歲獨居婦女不幸溺斃，依現行規定中央慰助20萬元、賑災基金會補助40萬元，合計60萬元。然而鳳凰颱風造成的災害程度極為嚴重，他要求行政院比照馬太鞍溪水災罹難者的標準，將中央慰助提高至100萬元，以充分照顧家屬。

卓榮泰表示，死亡慰助部分，行政院也將中央（衛福部）原有20萬元提高至60萬元，並加上賑災基金會40萬元。罹難者家屬最終可獲得100萬元慰助金。

陳俊宇也提出現行經濟部淹水補助「超過50公分才有補助」的標準過於僵化，許多家庭即便淹到20至30公分，家具家電依舊全毀，完全無法獲得任何補助，與實際災民需求不符。他要求行政院檢討並調整門檻，讓低於50公分的受災住戶也能獲得補助。

對於宜蘭縣政府目前針對淹水超過50公分補助1萬元，陳俊宇表示，許多受災戶損失遠高於補助金額，希望行政院能比照過去丹娜絲颱風的作法，再由中央額外加碼補助，協助民眾加速清理與復原。

此外，這次豪雨導致許多家庭冰箱、洗衣機、床具等全數泡水報廢，災民面臨沉重負擔。陳俊宇呼籲，行政院應研擬家電家具的慰助或回購補助方案，減輕受災家庭重建生活的壓力。

卓榮泰允諾，中央正研議將淹水補助區分為三個部分，包括30至49公分補助1萬元、50至99公分補助2萬元並證實有損再加碼3萬元、超過100公分則補助2萬元並證實有財損加碼8萬元，最高可達10萬元。

針對蘇澳商圈的嚴重受創，陳俊宇強調，15年前的梅姬颱風就已經重創當地商家，好不容易重建後，如今再次遇到大淹水，許多店家苦不堪言。他要求行政院啟動低利貸款、展延、緩繳等紓困措施，協助受災商家恢復營運，避免再度出現大量倒閉潮。

陳俊宇表示，鳳凰颱風災後復原刻不容緩，他將持續爭取更多中央資源，並監督行政院讓所有補助與方案儘速落實，確保每一位受災鄉親都能在最短時間內獲得實質協助。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中日官員磋商無進展　陸外交部：敦促日方收回錯誤言論
六福村列「12組名字」同音同字　6周末免費玩
北市公費流感疫苗「剩約12萬劑」　3類人快去打
胡瓜遭控襲胸籃籃　郭忠祐也在場…還原現場狀況
20歲超商店員騎車上班　衝上人行道慘死
快訊／日方重申：高市早苗不會撤回「台灣有事」發言
台積電老將羅唯仁傳「帶走2奈米機密」投靠英特爾　經部：已派人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反攻大陸成功？從從容容游刃有餘登上共艦　王世堅笑：統一次就好了

藍白主席會談明登場　柯文哲告訴黃國昌注意「這兩點」

鄭麗文、黃國昌明公開會談　李乾龍：記取2024教訓

藍白主席明會談　周榆修：在野民意結合撐著國家往前進

我願意承擔！　議長張勝德宣布爭取國民黨「宜蘭縣長提名」

中共不滿美對台軍售　國防部：停止威權擴張才是負責任表現

鳳凰颱風重創宜蘭！卓榮泰：淹水補助分三部分　最高領10萬元

奈良美智巡展11／28起預約　嘉義縣＋北回化學力邀全新展品將曝光

迎TWICE周末高雄開唱　黃捷跟換藍髮頭貼：ONCE應援就位

新全民國防手冊「二版」多賴清德署名　國防部：讓民眾更有信賴感

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

反攻大陸成功？從從容容游刃有餘登上共艦　王世堅笑：統一次就好了

藍白主席會談明登場　柯文哲告訴黃國昌注意「這兩點」

鄭麗文、黃國昌明公開會談　李乾龍：記取2024教訓

藍白主席明會談　周榆修：在野民意結合撐著國家往前進

我願意承擔！　議長張勝德宣布爭取國民黨「宜蘭縣長提名」

中共不滿美對台軍售　國防部：停止威權擴張才是負責任表現

鳳凰颱風重創宜蘭！卓榮泰：淹水補助分三部分　最高領10萬元

奈良美智巡展11／28起預約　嘉義縣＋北回化學力邀全新展品將曝光

迎TWICE周末高雄開唱　黃捷跟換藍髮頭貼：ONCE應援就位

新全民國防手冊「二版」多賴清德署名　國防部：讓民眾更有信賴感

7-11無人商店「天花板攝影機140支」畫面曝！全場愣：密集恐懼症

不滿街友坐躺階梯聊天！放整排防鴿尖刺板　新北無聊男慘了

德魯攻防宰制TPBL助攻城獅連勝　效率值34.5獲頒單周MVP

央行下架詐騙訊息66件　多為販賣偽鈔、紀念幣

高國慶接任三壘指導曝餅總用意：把周廣勝拉回休息室

台北女宜蘭找前男友！再揪1男遊花蓮　入住汽旅「狂歡12hrs」喪命

乘客突開門騎士被擊落當場倒地　台中警：善用荷蘭式開門法

視榮民為父、守護偏鄉醫療　愛爾麗常如山花蓮一日兩公益展現企業暖實力

高市早苗言論惹怒中國！她「再補1句」網讚爆：超帥又中肯的回應

反攻大陸成功？從從容容游刃有餘登上共艦　王世堅笑：統一次就好了

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

政治熱門新聞

蕭旭岑：一國兩區才能讓兩岸有共同政治基礎

T17、18解約卡關？新壽提一條件　李四川：市府沒辦法接受

台灣民意民調／政黨傾向綠31.1%、藍25.8%、白14.7%

月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產

傅崐萁、卓榮泰質詢談財劃法激烈互嗆　韓國瑜急喊：深呼吸喝口水

台灣民意民調／五成國人不滿賴清德　游盈隆：過去5個月最惹人怨

鄭麗文黃國昌週三會面　傅崐萁也出席

台灣史上首次　將發數百萬份民防手冊

全民國防手冊明普發　經費共需約6447萬「平均每本5.86元」

黃國昌防火牆快垮了　3鐵證解析李麗娟只是人頭

月世界遭狂倒垃圾！謝龍介喊話黃偉哲查明

黃國昌涉貪風暴擴大　凱思國際資金回流

民眾黨攻「4縣市」談藍白合？　蕭旭岑這樣說

台東縣府3年還56億債務歸零　後續研議「還稅於民」

更多熱門

相關新聞

傅崐萁、卓榮泰質詢談財劃法激烈互嗆　韓國瑜急喊：深呼吸喝口水

傅崐萁、卓榮泰質詢談財劃法激烈互嗆　韓國瑜急喊：深呼吸喝口水

立法院上周再次三讀再通過《財政收支劃分法》修正案，行政院長卓榮泰因此放話「行政院將全面迎戰」。國民黨立委傅崐萁今（18日）質詢時播放總統賴清德擔任台南市長時，呼籲立法院儘速通過財劃法影片，傅問「卓院長說要全面開戰，是要跟人民開戰還是跟賴清德開戰？」卓嗆，「是立法院對行政院開戰，我才必須備戰！」立法院長韓國瑜則出面緩頰稱「深呼吸，喝口水。」

卓榮泰嗆全面迎戰新版財劃法　周玉蔻示警衝擊2026：好威風然後呢？

卓榮泰嗆全面迎戰新版財劃法　周玉蔻示警衝擊2026：好威風然後呢？

台灣民意民調／四成七國人不滿卓榮泰　內閣深陷執政困境難以自拔

台灣民意民調／四成七國人不滿卓榮泰　內閣深陷執政困境難以自拔

快訊／卓榮泰硬起來：全面迎戰立法院　政院版財劃法本周提出

快訊／卓榮泰硬起來：全面迎戰立法院　政院版財劃法本周提出

花蓮縣議會檢討撤離疏失　徐榛蔚「爆氣關麥」坐下拒答

花蓮縣議會檢討撤離疏失　徐榛蔚「爆氣關麥」坐下拒答

關鍵字：

鳳凰颱風陳俊宇卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面