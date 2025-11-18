鳳凰颱風重創宜蘭！卓榮泰：淹水補助分三部分　最高領10萬元

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

鳳凰颱風重創宜蘭溪南地區，蘇澳鎮多處發生淹水、土石流，市區積水一度高達一層樓，造成嚴重人命傷亡與財物損失。民進黨立委陳俊宇今（18日）質詢行政院長卓榮泰，希望中央提高補助標準、擴大慰助範圍、並儘速提出災後重建協助措施，卓榮泰允諾，中央正研議將淹水補助區分為三個部分，包括30至49公分補助1萬元、50至99公分補助2萬元並證實有損再加碼3萬元、超過100公分則補助2萬元並證實有財損加碼8萬元，最高可達10萬元。

陳俊宇質詢時指出，此次災情中蘇澳有一名78歲獨居婦女不幸溺斃，依現行規定中央慰助20萬元、賑災基金會補助40萬元，合計60萬元。然而鳳凰颱風造成的災害程度極為嚴重，他要求行政院比照馬太鞍溪水災罹難者的標準，將中央慰助提高至100萬元，以充分照顧家屬。

卓榮泰表示，死亡慰助部分，行政院也將中央（衛福部）原有20萬元提高至60萬元，並加上賑災基金會40萬元。罹難者家屬最終可獲得100萬元慰助金。

陳俊宇也提出現行經濟部淹水補助「超過50公分才有補助」的標準過於僵化，許多家庭即便淹到20至30公分，家具家電依舊全毀，完全無法獲得任何補助，與實際災民需求不符。他要求行政院檢討並調整門檻，讓低於50公分的受災住戶也能獲得補助。

對於宜蘭縣政府目前針對淹水超過50公分補助1萬元，陳俊宇表示，許多受災戶損失遠高於補助金額，希望行政院能比照過去丹娜絲颱風的作法，再由中央額外加碼補助，協助民眾加速清理與復原。

此外，這次豪雨導致許多家庭冰箱、洗衣機、床具等全數泡水報廢，災民面臨沉重負擔。陳俊宇呼籲，行政院應研擬家電家具的慰助或回購補助方案，減輕受災家庭重建生活的壓力。

卓榮泰允諾，中央正研議將淹水補助區分為三個部分，包括30至49公分補助1萬元、50至99公分補助2萬元並證實有損再加碼3萬元、超過100公分則補助2萬元並證實有財損加碼8萬元，最高可達10萬元。

針對蘇澳商圈的嚴重受創，陳俊宇強調，15年前的梅姬颱風就已經重創當地商家，好不容易重建後，如今再次遇到大淹水，許多店家苦不堪言。他要求行政院啟動低利貸款、展延、緩繳等紓困措施，協助受災商家恢復營運，避免再度出現大量倒閉潮。

陳俊宇表示，鳳凰颱風災後復原刻不容緩，他將持續爭取更多中央資源，並監督行政院讓所有補助與方案儘速落實，確保每一位受災鄉親都能在最短時間內獲得實質協助。