傅崐萁、卓榮泰質詢談財劃法激烈互嗆　韓國瑜急喊：深呼吸喝口水

▲立法委員傅崐萁質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院上周三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院長卓榮泰因此放話「行政院將全面迎戰」。國民黨立委傅崐萁今（18日）質詢時播放總統賴清德擔任台南市長時，呼籲立法院儘速通過財劃法影片，傅問「卓院長說要全面開戰，是要跟人民開戰還是跟賴清德開戰？」卓嗆，「是立法院對行政院開戰，我才必須備戰！」立法院長韓國瑜則出面緩頰稱「深呼吸，喝口水。」

立法院今（18日）上午邀請卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、行政院公共工程委員會主委陳金德及相關部會首長列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢。傅崐萁在前半段關注馬太鞍溪災後重建等議題，未與卓榮泰有太多爭執，但到了後段，傅崐萁詢問財劃法修法議題，雙方現場氣氛緊張。

傅崐萁質詢表示，明年統籌分配款多了4167億元給地方政府，一般性補助款被行政院苛扣1300億元，計劃性補助從今年的2954億元減編了2600多億元，明年只剩308億元，所以財劃法修正後，只多給地方220億元，上周五修法不過是把行政院苛扣的一般性補助款還給地方政府，因為這關係到老人照顧、教育、地方基礎建設等。

卓榮泰反問傅崐萁，是認為給地方多220億太少是不是？如果你認為給地方多220億元太少，那你為什麼不會覺得中央少掉4千多億元太多呢？

傅崐萁隨即播放總統賴清德擔任台南市長期間，催促中央盡快修財劃法的影像。並再問，「請教卓院長，你要全面開戰，是跟人民開戰？還是跟賴清德市長開戰？跟賴清德主席開戰？還是跟賴清德總統開戰？」

卓榮泰回應，2012年地方政府賸餘是負500多億元，去年、今年都是正800多億元，地方政府財政已經好轉，「你拿2012賴市長的話來今天講...」。不過，卓話沒說完，傅就嗆，「請問政府去年超收多少錢？前年超收多少錢？四年超收 1 兆 8,700 億元，你不會執政，就請你下台！請你不要跟賴清德宣戰、不要跟全民宣戰！請你要把民進黨對人民的承諾要好好來執行。」

卓榮泰則回，「我們有還債」、「是立法院對行政院開戰，我才必須備戰！你不要一直對我們開戰！」雙方拉高音量互嗆。此時，質詢時間剛好結束，韓國瑜連忙喊，「謝謝！謝謝！時間已到，深呼吸、喝口水」。