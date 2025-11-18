大福航運鹽埔漁港＝琉球新漁港暫時停航　旅運中心服務不中斷

▲旅運中心服務不中斷。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

民營業者大福航運公司因內部整合，公告自 11 月 18 日起至 115 年 2 月 18 日止，暫停營運其所經營之「鹽琉線」固定航線（鹽埔漁港—琉球新漁港）並經交通部航港局同意備查。屏東縣政府已於第一時間掌握相關情形，並啟動應變作為，以確保民眾權益與旅運需求，將影響程度降至最低。

縣府表示，大福航運雖暫停營運影響鹽琉線航運作業，但鹽琉船運服務中心、聯營處鹽琉站及三樓餐廳均維持正常營運，對外服務不打折扣；此外，二樓多功能空間也將持續規劃手作課程及相關活動，提供旅客與當地居民多元的休憩選擇。



另目前東琉線有聯營處、泰富航運、藍白航運、琉興公船等4家公私立船班航行，聯營處、泰富航運、藍白航運都停靠小琉球最熱鬧的白沙港，琉興公船則停靠大福港，短期內遊客及鄉親前往琉球的權益不受影響，但縣府仍已邀集相關單位召開會議，將努力於最快的時間，讓這條航線能再服務來往琉球的遊客及鄉親們。

縣府交通旅遊處強調，將持續積極尋找其他航運業者盡快投入營運，同時積極檢視鹽琉航線整體運輸量能與服務品質，並持續優化鹽琉線船運中心大眾運輸服務，公路方面，高鐵左營站可搭台灣好行「9127D」；市區客運有「608」線往返東港轉運站，經東琉線碼頭至鹽琉線船運服務中心；小黃公車則有「712」新園線、「736」崁頂西線及「736A」崁頂東線；並已設置YouBike站，可串聯東港及大鵬灣，期盼透過更完善的公共運輸規劃，提供旅客更安全、便利的交通服務。

相關小琉球航運情形等詳情內容與更多資訊請查詢屏東縣政府交通旅遊處官網(https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx)及官方FB粉絲團—屏東go好玩(https://www.facebook.com/PINGTUNGTRIP/)。