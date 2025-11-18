　
社會 社會焦點 保障人權

涉收錢幫業者質詢官員！黃國昌挨告貪污　北檢分他字案調查

▲▼民眾黨主席黃國昌17日在立法院，就館長爭議事件及與國民黨主席鄭麗文會面事宜發表看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃國昌遭告發利用立委職權收取業者好處涉嫌貪污。（ETtoday資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前遭媒體踢爆，在立法院質詢臺雅集團已逝老董遭詐騙案，之後就透過凱斯國際公司收到臺雅集團二代挹注資金200萬元，有民眾認為黃國昌涉嫌利用立委職權收受好處，告發黃國昌涉嫌貪污。台北地檢署日前已分他字案，交由正在偵辦黃國昌涉組織狗仔跟監政要的專責檢察官進行調查。

民進黨立委王義川2024年間遭人拍到並公布行車違規照片後，控告跟拍者行徑使人心生畏懼，桃園地檢署調查後證實，4名涉及跟拍者都是任職於凱斯國際的媒體記者，為了拍攝新聞畫面採取跟拍手段，過程中並沒有提出「惡害通知」等理由，處分4名狗仔不起訴。

王義川等人質疑黃國昌與凱斯國際的關係，以及凱斯國際組織狗仔隊的資金來源，10月間有多批人馬到北檢告發黃國昌與凱斯國際負責人李麗娟等人，組織狗仔隊跟監，涉嫌違反《個資法》、《社維法》、《國安法》、《刑法》妨害秘密等罪，承辦的國安專組檢察官已陸續指揮警調單位秘訊相關人員。

日前《鏡週刊》報導，凱斯國際收到一筆200萬元款項，來源是臺雅集團二代接班人、寀奕國際公司董事長沈純浤，而黃國昌則在差不多同一時期，為臺雅已故老董沈裕雄遭詐50億元的個案，在國會質詢法務部追回款項金額，有民眾認為黃國昌疑似利用職權收取業者好處，因此提出告發。

11/16 全台詐欺最新數據

雖然凱思國際負責人李麗娟未實際參與黃國昌的狗仔隊調度，但陳建平、黃安捷與臺雅集團的資金挹注凱思國際，也讓李麗娟的角色變得格外重要，因為她不只是檯面上的人頭負責人，從黃國昌遭鎖定涉犯的貪汙等罪來看，即便李麗娟分文未得，恐怕也會成為洗錢或貪汙共犯的被告遭調查，依目前事證顯示，黃國昌恐難利用李麗娟來切割自己與凱思國際的關係，黃越想甩鍋撇清，只會越拖李麗娟下水，一起成為同案被告。

黃國昌凱斯狗仔質詢臺雅

