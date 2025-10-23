光復節連假蘇花尖峰時段曝！避災區走替代道路　行車攻略一次看

▲蘇花路廊光復節連假行車攻略圖。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年光復節連續假期自10月24日星期五至10月26日星期日共3日，公路局東區養護工程分局預估光復節連續假期前期為南下返鄉車流，預估首日蘇花路廊南下旅次全日交通量約有11,000輛次/日，當日首波車潮將於清晨6時起湧現，尖峰時段最高車流量將達850輛/小時以上，車多時段平均車流量約750~850輛/小時，車潮預計將持續至上午10時以後緩解。

公路局東區養護工程分局同時預估假期後期以北返車流為主，第3日（10/26）北上旅次全日交通量約有10,600輛次/日，車潮預估於上午11時起湧現，車潮預計將持續至下午2時以後緩解。蘇花路廊(蘇澳至崇德)主要以台9線為車輛疏導路線，請往返花蓮~蘇澳之長途旅次用路人行駛蘇花改台9線，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

公路局東區養護工程分局表示，為因應台9線光復鄉救災疏導措施，請長途旅次之用路人行駛「台11線」及「台30線」替代路線分流如下：

一、花蓮↔台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。

二、花蓮↔瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。

公路局東區養護工程分局為增加蘇花路廊大眾運輸服務效能，規劃蘇澳及崇德路段於尖峰時段啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平路段實施時段性開放一般遊覽車及公路(市區)客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）；另因應本次連假匯入蘇花路廊之車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，紓解尖峰時段之車流，光復節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊(蘇澳至崇德路段)，開放大客車行駛蘇花改路肩(緊急空間)及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

一、10月24日：5至17時（雙向）。

二、10月25日：7至11時（雙向）。

三、10月26日：12至18時（雙向）。

提醒用路人，出發前請做好車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，另山區道路易受雨量、地震影響之零星落石風險，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息；行駛途中留意資訊可變標誌（CMS）顯示內容，於蘇花路廊隧道內可收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，用路人也可下載本局「幸福公路」App，透過行動裝置即時接收最新省道路況。

