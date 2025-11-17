避難不用連滾帶爬！全民安全指引19日起普發　明年發送980萬戶

▲台灣將普發新版「台灣全民安全指引」。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

國防部在今年9月推出新版「台灣全民安全指引」，為了讓全民都能高度理解相關安全指引的重要性，政府將於本月19日起，開始進行首批印製與驗收，將比照選舉公報模式，透過縣市政府的民政系統發送，在明年（2026）1月5日前，要完成全台980萬戶普發。

對於「台灣全民安全指引」手冊普發規劃，預計11月19日開始首批印製與驗收，並計畫在明年1月5日前完成全台灣家戶的普發工作，瞄準全台980多萬家戶普發，先確保每一戶都有一本。

手冊的總印製量，約1,100萬份，其中多出的份數將用於學校全民國防教育、外國籍人士的英語版本需求，以及未來各項演習，好比城鎮韌性、防災演習中可索取。

▼台灣普發新版「台灣全民安全指引」，國安會副秘書長林飛帆受訪。（圖／路透）



國安會副秘書長林飛帆表示，新版手冊是參照國際經驗、特別是北歐國家經驗後編撰而成，主要有3個特色：第一、切合國際經驗： 內容涵蓋平時的物資準備、不同情境下的災害應對，包括天災與極端戰時狀況；居家儲備建議，提倡每家戶應儲備足夠的食物、水及民生必需品，並將日常使用的基本物資放在緊急避難包中。

林飛帆說，第二，融合不同情境：如何應對天災、地震、土石流，以及前陣子的堰塞湖溢流等情況，手冊中都有紀錄，同時面對如戰爭的極端情況，該怎麼應處，手冊中也有相關的安全指引。

林飛帆指出，第三，手冊中首次清楚地向全民社會宣告：面對戰爭威脅，台灣絕不會投降。任何關於政府投降或國家戰敗的訊息，都是假訊息。

林飛帆強調，普發手冊並非台灣獨有，國際上重要國家，好比瑞典、芬蘭均有發放全民防衛手冊給民眾；另外，捷克也正準備於今年發放全捷克民眾「72小時」生存指南，法國也預計於今年向全法國民眾發放「生存指南」，其中也包括戰場應對指引。