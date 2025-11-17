新北男清晨路倒無呼吸　背部挫傷送醫不治…警調查竟是墜樓

▲警方救護人員到場將吳男送醫急救 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區文化南路今（17日）清晨，28歲吳姓男子被民眾發現躺在巷內民宅前路旁，旁邊的盆栽被撞的東倒西歪，懷疑是路倒；警方獲報到場時，發現吳男沒有呼吸心跳，經救護人員緊急將他送往市立三重醫院急救，仍回天乏術。經調查，在吳男4樓租屋處外的樓梯窗戶採集到攀爬痕跡，再與家屬聯繫後，確認吳男從梯間窗戶墜落，詳細事故原因待調查。

今天清晨5時許，吳姓男子躺在三重區文化南路10巷內的民宅前的路旁，旁邊的盆栽疑被撞擊後東倒西歪，發現的民眾懷疑吳男是否因病路倒，立即報警；轄區警方獲報趕抵，赫然發現吳男已經沒有呼吸心跳，救護人員火速趕抵，將吳男送往市立三重醫院救治，經搶救仍回天乏術。

吳男身上沒有身分證件，背部也有大面積擦挫傷，調閱監視器時發現吳男就租屋在民宅的4樓。事後，警方鑑識人員在房東協助下進入屋內採證，並無異狀，沒想到，就在門口4樓往5樓的梯間窗戶，發現有攀爬痕跡，初步研判吳男攀爬後墜落至1樓，才會撞倒盆栽。

警方已連絡家屬協助處理後事，至於事故原因及死因仍待調查，並報請新北地方檢察署檢察官進行刑事相驗。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼事故現場盆栽被撞的東倒西歪 。（圖／記者陳以昇翻攝）