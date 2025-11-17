上千員工嗨翻東港安泰家庭日　美食、魔術、抽獎掀溫馨嘉年華

▲東港安泰醫院舉辦年度「安泰家庭日」。（圖／安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

東港安泰醫院於15日在院區停車場舉辦年度「安泰家庭日」，有上千名員工與親子齊聚，宛如溫馨又熱鬧的嘉年華，不僅讓醫護與後勤同仁在忙碌之餘放鬆身心，也讓家人共享幸福時光、留下珍貴回憶。

今年活動以「安泰家庭，幸福同行」為主題，院區停車場化身為美食與娛樂並陳的戶外樂園。現場備有燒烤、自助餐、霜淇淋、雞蛋糕、炸物等豐富餐點，邀請大家自由取用、邊吃邊聊。舞台區則安排魔術秀、吹泡泡秀及四川變臉等精彩節目，吸引大小朋友目不轉睛，歡呼聲不斷。壓軸的抽獎活動更掀起全場高潮，iPhone 17、三星手機、冰箱、微波爐等大獎接連送出，讓幸運中獎者驚喜連連，也讓歡樂氣氛持續升溫。

這次家庭日除提供美食與娛樂外，更特別融入安泰「信賴、滿意、關懷、希望」的企業精神，以家庭為核心，使活動不僅是放鬆時刻，更象徵醫院與員工攜手前行的溫暖連結。院方也在現場設置「青少年門診」推廣攤位，透過衛教說明、健康評估資訊，以及親子小遊戲與搶答活動，讓家長與孩子在輕鬆互動中認識醫療服務，提升家庭健康識能。

活動當天，多位主管皆以輕鬆親切的姿態參與，包括大家長蘇清泉榮譽院長、蘇主榮執行長、黃炳生院長、秦淳副院長及蘇以理主任等，與員工親切交流、合照留念，充分展現安泰團隊的凝聚力與溫暖文化。

蘇清泉致詞表示，員工是安泰最寶貴的力量，而家庭則是每位員工背後的重要支柱。舉辦家庭日的目的，是希望同仁能在忙碌的醫療工作之外放慢步伐、陪伴家人，也能增進同事之間的交流與默契，讓家庭幸福與職場成長相互平衡、共同前進。他強調：「這正是安泰家庭日最重要的意義，也是我們努力不懈的方向。」

在笑聲、音樂與親情交織的午後，本年度「安泰家庭日」畫下溫馨句點。活動所帶來的美好回憶，將成為所有安泰人的共同財富，也將繼續為醫院注入向心力與前行的力量。