獨／竹檢被控「揭弊保護」做半套　傳訊吹哨者像在考問小學生

▲竹檢傳喚竟直問「你就是檢舉人？」吹哨者控遭揭露、程序怪異。（圖／翻攝自Facebook／新竹地方檢察署）

記者黃宥寧／新竹報導

離譜！強調保護吹哨者的《公益揭弊者保護法》才在7月上路，明定機關不得洩漏檢舉人身分、資料不得隨卷移送。然而1名民眾向《ETtoday新聞雲》投訴，指他向廉政署檢舉國稅局採購疑遭圍標，政風處以「機關名義」移送，身分本應全程遮蔽，卻仍遭新竹地檢署「指名道姓」通知做筆錄，讓他怒批：「新法上路3個月，就被政府推出去！」

投訴人指出，10月下旬他收到一張新竹地檢署寄出的「他字案」傳票，但全無案由。他致電詢問時，承辦人只說一句「來了就知道」，不願多作解釋。無奈之下，他只好請假南下；未料一踏進偵查庭，就被一句話嚇得愣住：「你就是檢舉國稅局廠商圍標那位吧？」

他說，這句話讓他瞬間意識到，本該受嚴格保護的身分，疑似已經流入偵查程序，「我一聽就知道糟糕了。」

依《公益揭弊者保護法》，機關不得揭露檢舉人的姓名、身分、職務關係，也不得讓檢舉人承擔不必要的偵查負擔；只有在「絕對必要」的情況下，才得要求檢舉人出面。但投訴人表示，他才剛表明「我是檢舉人，若入卷會有風險」，事務官便回嗆：「不要鬧事，你照問題回答。」

接下來的問題更讓他無法理解，事務官問：「你有沒有親眼看到廠商圍標？」、「採購案是公開的嗎？」他立刻回：「政府採購網都是公開資訊。」沒想到對方又追問：「那你是怎麼查的？」他形容，整段問話「完全不符合採購弊案的偵辦邏輯，像在考小學生，根本不了解圍標怎麼查。」

他在偵查庭說了30分鐘，筆錄卻只有薄薄一頁、十多行。他多次重申的身分風險，也僅被寫成一句「證人請求保護個資」。更令他困惑的是，書記官還把筆錄「翻到背面」請他簽名，「讓人誤以為應該先簽名再看內容，以後閱卷也完全一覽無遺。」

比起筆錄內容，投訴人更不安的是「偵查流程」。他指出，採購圍標案通常由政風室初查後移交調查局，「只有調查局具備比對投標紀錄、分析標單的專業。傳證人也會在調查局，不會是在地檢署。」然而這次案件卻跳過調查局，由新竹地檢署「直接自辦」。

投訴人無奈表示，他原以為吹哨者保護法能保障檢舉人的安全，「結果我卻要承擔筆錄風險、曝光風險、還要擔心未來報復。」他沉痛說：「政府叫人民勇敢檢舉，可最後受害的卻是檢舉人自己。那以後誰還敢吹哨？」

《ETtoday新聞雲》14日致電新竹地檢署求證，電話由襄閱主任檢察官黃振倫的書記官接聽，她表示：「無法確認您是記者。」並離譜回說：「會轉知駐地記者詢問是否有此案」。記者反問：「這是我們公司接到的投訴！」對方沉默數秒後僅回應：「我會一併向襄閱報告。」截至截稿前，竹檢尚未回應。

對此，一名不具名的檢察官指出，《公益揭弊者保護法》第16條已明文規定，揭弊者得以代號製作筆錄，必要時甚至可蒙面、變聲、隔離或視訊接受詢問；代號與真實姓名的對照表亦必須密封附卷，不得外流。「這條法律的精神，就是要讓揭弊者與偵查現場保持『完全隔離』。」

他進一步說明，實務上檢察官在詢問前通常會掌握到庭人的基本背景，這一點難以避免，「但真正需要被嚴格控管的，是後續的證據處理。」

他強調：「知不知道是誰是一回事，要不要讓筆錄『出證』則是另一回事。只要筆錄被出證、被閱卷，檢舉人等於被公開，因此若遇到這種情況，他個人是絕對不會出證的，那完全違背吹哨者保護的目的。」

這名檢察官認為，檢察官自身就負有審酌義務，必須判斷揭弊者的供述是否真的有必要成為證據。「能不出證就不出證，才是真正的保護，而不是把風險丟回給檢舉人自己。」