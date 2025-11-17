　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／竹檢被控「揭弊保護」做半套　傳訊吹哨者像在考問小學生

Dear 黃宥寧 感謝您報名參加《解碼 Ten Chances》電影首映禮！ 提醒您當天要取票： 首映禮席位：13 席 交換券票數：0 張 ～首映禮將於 本週二（11 月 18 日）晚間隆重舉行～ 【首映禮資訊】 地點：大直美麗華影城 6 樓（臺北市中山區敬業三路22號） 流程： 17:30｜開放購買「粉絲套票/交換券」取票 18:00｜開放首映入場取票 19:00｜星光紅毯 20:00｜電影開映 出席影人：謝佳見、葛兆恩、鄭平君、吳震亞、游書庭、葛宸羽、Bruce 導演暨編劇 周學立 也將特地從馬來西亞親臨現場與觀眾見面！ ※ 首映禮為對號入座，請務必提前至影城 6 樓《解碼》櫃檯取票。

▲竹檢傳喚竟直問「你就是檢舉人？」吹哨者控遭揭露、程序怪異。（圖／翻攝自Facebook／新竹地方檢察署）

記者黃宥寧／新竹報導

離譜！強調保護吹哨者的《公益揭弊者保護法》才在7月上路，明定機關不得洩漏檢舉人身分、資料不得隨卷移送。然而1名民眾向《ETtoday新聞雲》投訴，指他向廉政署檢舉國稅局採購疑遭圍標，政風處以「機關名義」移送，身分本應全程遮蔽，卻仍遭新竹地檢署「指名道姓」通知做筆錄，讓他怒批：「新法上路3個月，就被政府推出去！」

投訴人指出，10月下旬他收到一張新竹地檢署寄出的「他字案」傳票，但全無案由。他致電詢問時，承辦人只說一句「來了就知道」，不願多作解釋。無奈之下，他只好請假南下；未料一踏進偵查庭，就被一句話嚇得愣住：「你就是檢舉國稅局廠商圍標那位吧？」

他說，這句話讓他瞬間意識到，本該受嚴格保護的身分，疑似已經流入偵查程序，「我一聽就知道糟糕了。」

依《公益揭弊者保護法》，機關不得揭露檢舉人的姓名、身分、職務關係，也不得讓檢舉人承擔不必要的偵查負擔；只有在「絕對必要」的情況下，才得要求檢舉人出面。但投訴人表示，他才剛表明「我是檢舉人，若入卷會有風險」，事務官便回嗆：「不要鬧事，你照問題回答。」

接下來的問題更讓他無法理解，事務官問：「你有沒有親眼看到廠商圍標？」、「採購案是公開的嗎？」他立刻回：「政府採購網都是公開資訊。」沒想到對方又追問：「那你是怎麼查的？」他形容，整段問話「完全不符合採購弊案的偵辦邏輯，像在考小學生，根本不了解圍標怎麼查。」

他在偵查庭說了30分鐘，筆錄卻只有薄薄一頁、十多行。他多次重申的身分風險，也僅被寫成一句「證人請求保護個資」。更令他困惑的是，書記官還把筆錄「翻到背面」請他簽名，「讓人誤以為應該先簽名再看內容，以後閱卷也完全一覽無遺。」

比起筆錄內容，投訴人更不安的是「偵查流程」。他指出，採購圍標案通常由政風室初查後移交調查局，「只有調查局具備比對投標紀錄、分析標單的專業。傳證人也會在調查局，不會是在地檢署。」然而這次案件卻跳過調查局，由新竹地檢署「直接自辦」。

投訴人無奈表示，他原以為吹哨者保護法能保障檢舉人的安全，「結果我卻要承擔筆錄風險、曝光風險、還要擔心未來報復。」他沉痛說：「政府叫人民勇敢檢舉，可最後受害的卻是檢舉人自己。那以後誰還敢吹哨？」

《ETtoday新聞雲》14日致電新竹地檢署求證，電話由襄閱主任檢察官黃振倫的書記官接聽，她表示：「無法確認您是記者。」並離譜回說：「會轉知駐地記者詢問是否有此案」。記者反問：「這是我們公司接到的投訴！」對方沉默數秒後僅回應：「我會一併向襄閱報告。」截至截稿前，竹檢尚未回應。

對此，一名不具名的檢察官指出，《公益揭弊者保護法》第16條已明文規定，揭弊者得以代號製作筆錄，必要時甚至可蒙面、變聲、隔離或視訊接受詢問；代號與真實姓名的對照表亦必須密封附卷，不得外流。「這條法律的精神，就是要讓揭弊者與偵查現場保持『完全隔離』。」

他進一步說明，實務上檢察官在詢問前通常會掌握到庭人的基本背景，這一點難以避免，「但真正需要被嚴格控管的，是後續的證據處理。」

他強調：「知不知道是誰是一回事，要不要讓筆錄『出證』則是另一回事。只要筆錄被出證、被閱卷，檢舉人等於被公開，因此若遇到這種情況，他個人是絕對不會出證的，那完全違背吹哨者保護的目的。」

這名檢察官認為，檢察官自身就負有審酌義務，必須判斷揭弊者的供述是否真的有必要成為證據。「能不出證就不出證，才是真正的保護，而不是把風險丟回給檢舉人自己。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／兒接母親男友電話：你媽死了！2人生死未卜　警緊急協尋中
獨／《英雄聯盟》冠軍戰隊TLN傳倒閉　員工爆料「薪水常遲發」
林安可加盟西武倒數　薪資＋入札金總額估約400萬美元
來自台灣！性感網美高檔餐廳「吃霸王餐」被抓　想肉償抵餐費
73歲翁暴衝1死8傷　多次違規曾害死人
快訊／毒蛋流向名單　35家早餐店、餐廳公布
獨／竹檢被控「揭弊保護」做半套　吹哨者傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南機車行遭「機車衝撞」！大門受損柴犬濺血　警拘1嫌到案

快訊／兒接母親男友電話：你媽死了！2人生死未卜　警緊急協尋中

「警察」強行逮捕男友她急報案　真相竟是「他想分手」下場慘了

喪屍上路追撞前車害2傷送醫　警查出毒駕證據...鏘男涉2罪送辦

快訊／73歲翁暴衝釀1死8傷！早餐店老闆外送遇劫...相驗結果曝

衝撞待轉區釀1死8傷！73歲翁黑歷史曝　2年5違規還曾違停害死人

獨／竹檢被控「揭弊保護」做半套　傳訊吹哨者像在考問小學生

蹲點東區夜店「專撿男屍」！擼管哥喊「童年陰影」...求饒被打臉

癌末男涉槍擊被捕...檢聲押獲准後疑吞劇毒亡　事發時間軸曝光

浮洲橋一片亮晶晶！運鈔車硬幣布包掉落　員警彎腰撿「撒幣」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

台南機車行遭「機車衝撞」！大門受損柴犬濺血　警拘1嫌到案

快訊／兒接母親男友電話：你媽死了！2人生死未卜　警緊急協尋中

「警察」強行逮捕男友她急報案　真相竟是「他想分手」下場慘了

喪屍上路追撞前車害2傷送醫　警查出毒駕證據...鏘男涉2罪送辦

快訊／73歲翁暴衝釀1死8傷！早餐店老闆外送遇劫...相驗結果曝

衝撞待轉區釀1死8傷！73歲翁黑歷史曝　2年5違規還曾違停害死人

獨／竹檢被控「揭弊保護」做半套　傳訊吹哨者像在考問小學生

蹲點東區夜店「專撿男屍」！擼管哥喊「童年陰影」...求饒被打臉

癌末男涉槍擊被捕...檢聲押獲准後疑吞劇毒亡　事發時間軸曝光

浮洲橋一片亮晶晶！運鈔車硬幣布包掉落　員警彎腰撿「撒幣」

台南機車行遭「機車衝撞」！大門受損柴犬濺血　警拘1嫌到案

普發萬元宏匯廣場滿3千送200　統一時代百貨滿額送6800

肚臍橙採收季登場　成功分局啟動護果勤務守護農民心血

「4年前病逝」竟現蹤西班牙！厄瓜多大毒梟詐死　狼狽落網畫面曝光

快訊／兒接母親男友電話：你媽死了！2人生死未卜　警緊急協尋中

被李玉璽狠虧「身高不高」！　黃號當眾直球反擊8字

上千員工嗨翻東港安泰家庭日　美食、魔術、抽獎掀溫馨嘉年華

獨／《英雄聯盟》冠軍戰隊TLN傳倒閉　員工爆料「薪水常遲發」

法國狀元快攻暴扣「驚悚重摔」　老鷹末節狂飆47分逆轉太陽

台東縣府3年還清56億債務歸零　後續研議「還稅於民」普發現金

「電話手勢看出世代差異」 EXO KAI遭受年齡爆擊XD

社會熱門新聞

凌虐10少女逼賣淫拍片　桃園惡毒應召站獸行曝光

即／SBL裕隆打假球撈2473 萬　10球員判決出爐

即／水淹蘇澳煙波飯店！11泡水車住客怒提集體訴訟

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

妹子幫汽修師傅代駕　送他回家卻慘遭性侵

高雄男暴衝9傷　3秒掃倒8車畫面曝

少女滿身傷奔急診　醫驚黑幫介入破淫窟

早餐店老闆外送遇死劫　妻女哀痛趕赴殯儀館

少女日接7客！　應召站只給1000逼拍片

騎士車禍自行就醫卻突亡　高大成曝原因

校長之子打假球判4年9月　涉「偽證」被抓包更慘

林口地瓜球攤遭連2次偷塞錢　老闆嚇爛求停

即／高雄男暴衝車禍！1人傷重不治

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

麥當勞奶昔大哥「紫色絨毛包」11/19開賣

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面