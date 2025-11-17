藍委支持增設「兒少家庭署」　籲編制人力應達百人以上規模

▲藍委王育敏。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德宣布衛福部將設置「兒童及家庭署」，國民黨立法委員王育敏表示，國人迫切需要兒少專責機構， 2018年，她聯合多位立委組成「中央兒少專責單位推動聯盟」，主張「成立中央兒少專責單位」、「加碼兒少預算」、以及「整合兒少業務」等三大訴求。她指出，此次行政院終於回應國人長期的期待，但制度設計的規模、定位與跨部會整合仍必須更進一步強化。

對於官署規模與編制，王育敏強調，過去內政部下設兒童局就是因為人力編制不足，導致成效不彰，應以目前社家署編制159人為標準，新設兒家署必須配置「百人以上」編制以確保機關行政量能，才能真正對抗少子化、兒少保護與家庭支持三大挑戰。

另外，關於衛福部長石崇良主張這次不只單純新增一個署，而是同步啟動衛福部大規模組織改變。王育敏表示，兒少專責機構的定位有其特殊性，不應僅拘泥於衛福部內部，還必須具備跨部會協調整合功能。她主張，該署應由行政院下設二級機關跨部會，整合教育部、內政部等機關，明定聯絡機制與資訊共享平台。她指出：「若只是在衛福部新增單位，而沒有強化跨部會整合，那麼制度漏洞依然如舊。」

今年9月政院宣布「好孕三方案」，王育敏即再次呼籲須由兒少專責單位管理統籌、推動執行，她提醒政府應正視專責機構政策推行與相關部會間的權責協作，避免兒少議題因跨域分散、責任不清而延誤。王育敏呼籲，制度設計須明訂「從上至下的責任鏈」、明確授權、持續監督，避免機構變為象徵而弱化實質功能。

王育敏最後強調，衛福部應儘速提出「衛福部組織法」修法草案，確立「兒少家庭署」公務人力、預算規模，有效落實兒少業務整合與家庭政策的角色，以回應國人多年來對兒少專責機關的期待。

