日本流感大流行！醫示警「8類族群」易變重症：不是病毒變強

▲目前日本流感大流行，許多民眾落地後中標。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

近日日本流感大流行，許多民眾落地後不久便中標。胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，民眾在海外特別容易遭流感重擊，主因並非病毒變強，而是旅途中睡眠、時差、壓力與環境因素讓免疫力下降，如果沒有及時處理，恐怕會釀成更嚴重的併發症。

黃軒在臉書上表示，旅途中容易感染流感的原因包括睡眠剝奪造成T細胞功能下降，加上長途飛行的壓力荷爾蒙上升削弱黏膜免疫力，以及飛機與飯店密閉空間的低濕度環境使鼻腔乾燥，提升病毒入侵機會。他提醒，這些身體狀態不佳的情況常在旅行初期最明顯，導致感染風險大幅攀升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他並指出，海外流感重症的高風險族群包含8類族群，分別是65歲以上長者、慢性病患者、孕婦、幼童、免疫力弱者、長途飛行或時差嚴重者，以及有熬夜、飲酒、壓力大的旅客，另前往寒冷或乾燥地區者也常因濕度過低使黏膜防禦下降，提高病毒傳播與重症可能性。

▲目前日本流感大流行，許多民眾落地後中標。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



黃軒建議，民眾出國前至少兩週接種流感疫苗，可明顯降低感染與重症率；飛行期間應以生理食鹽水噴鼻、多喝水並避免飲酒，以維持鼻腔濕潤。他提醒旅客隨身準備口罩、乾洗手與鼻噴劑，並在密閉或人多場所保持防護，以減少接觸病毒的風險。

抵達當地後的前兩天，他建議避免熬夜、喝酒或過度奔波，讓身體恢復時差與疲勞。若出現發燒、喉嚨痛或肌肉痠痛等症狀，應把握48小時內就醫的黃金治療期。他強調，許多海外重症案例都與旅客在生病後仍堅持行程有關，提醒「停下休息」是避免惡化的關鍵。