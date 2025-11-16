　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本流感大流行！醫示警「8類族群」易變重症：不是病毒變強

▲▼營養師提供「流感飲食懶人包」 。（圖／Pexels）

▲目前日本流感大流行，許多民眾落地後中標。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

近日日本流感大流行，許多民眾落地後不久便中標。胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，民眾在海外特別容易遭流感重擊，主因並非病毒變強，而是旅途中睡眠、時差、壓力與環境因素讓免疫力下降，如果沒有及時處理，恐怕會釀成更嚴重的併發症。

黃軒在臉書上表示，旅途中容易感染流感的原因包括睡眠剝奪造成T細胞功能下降，加上長途飛行的壓力荷爾蒙上升削弱黏膜免疫力，以及飛機與飯店密閉空間的低濕度環境使鼻腔乾燥，提升病毒入侵機會。他提醒，這些身體狀態不佳的情況常在旅行初期最明顯，導致感染風險大幅攀升。

他並指出，海外流感重症的高風險族群包含8類族群，分別是65歲以上長者、慢性病患者、孕婦、幼童、免疫力弱者、長途飛行或時差嚴重者，以及有熬夜、飲酒、壓力大的旅客，另前往寒冷或乾燥地區者也常因濕度過低使黏膜防禦下降，提高病毒傳播與重症可能性。

▲▼營養師教你別讓流感找上門。（圖／Unsplash）

▲目前日本流感大流行，許多民眾落地後中標。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

黃軒建議，民眾出國前至少兩週接種流感疫苗，可明顯降低感染與重症率；飛行期間應以生理食鹽水噴鼻、多喝水並避免飲酒，以維持鼻腔濕潤。他提醒旅客隨身準備口罩、乾洗手與鼻噴劑，並在密閉或人多場所保持防護，以減少接觸病毒的風險。

抵達當地後的前兩天，他建議避免熬夜、喝酒或過度奔波，讓身體恢復時差與疲勞。若出現發燒、喉嚨痛或肌肉痠痛等症狀，應把握48小時內就醫的黃金治療期。他強調，許多海外重症案例都與旅客在生病後仍堅持行程有關，提醒「停下休息」是避免惡化的關鍵。

 
11/14 全台詐欺最新數據

營養師：接種流感疫苗前後「3種食物」不要碰

營養師：接種流感疫苗前後「3種食物」不要碰

流感疫苗開打季來了，很多人以為打了疫苗就萬無一失，營養師高敏敏提醒，其實疫苗只是輔助，想要避免流感，還是得靠自身免疫力，才能讓疫苗發揮最大效果。原來疫苗前後的營養補充都很重要，同時她也點名接種疫苗前後3種食物最好不要碰！

流感疫苗剩4成庫存11月起50歲以上台南市民可免費接種

流感疫苗剩4成庫存11月起50歲以上台南市民可免費接種

秋冬感冒季來襲！睡好比補維他命更重要

秋冬感冒季來襲！睡好比補維他命更重要

染流感後「肺炎恐一直復發」　醫點名2族群：快打疫苗

染流感後「肺炎恐一直復發」　醫點名2族群：快打疫苗

吃泡菜、味噌讓身體更健康！醫曝前提

吃泡菜、味噌讓身體更健康！醫曝前提

關鍵字：

日本流感旅遊防疫流感疫苗免疫力重症風險

讀者迴響

