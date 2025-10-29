　
地方 地方焦點

流感疫苗剩4成庫存　11月起50歲以上台南市民可免費接種

▲台南市衛生局提醒，自11月1日起開放50歲以上市民接種流感與新冠疫苗。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

隨著氣溫驟降、呼吸道病毒活躍，台南市衛生局宣佈自11月1日起擴大公費流感及新冠LP.8.1疫苗第二階段接種對象，開放50歲以上市民施打，衛生局提醒，目前南市流感疫苗庫存約剩4成，呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群儘速接種，提早建立免疫防線，降低感染後重症與死亡風險。

根據疾管署統計，截至10月25日，全國累計流感併發重症確診病例2,065例、死亡497人；新冠重症1695例、死亡394例。臺南市同期流感重症確診229例、死亡66人，新冠重症131例、死亡35人。衛生局指出，多數重症與死亡個案皆「未曾接種疫苗」，顯示疫苗接種仍是預防重症最關鍵的防線。

截至10月25日，南市公費流感與新冠疫苗已分別接種31萬7693劑與7萬8672劑，接種量較去年同期增加12%與17%，其中65歲以上長者接種率成長25.9%，最為明顯。衛生局呼籲，11月起開放50至64歲無慢性病成人接種，符合資格者應盡快前往接種站或預約平台完成接種。

衛生局長李翠鳳提醒，病毒株持續變異，過去接種疫苗的保護力已衰退，唯有施打最新流感與新冠LP.8.1疫苗，才能有效防範重症與傳染。除接種外，個人防疫同樣重要，年長者或免疫低下者進入醫療或長照機構時應佩戴口罩，若出現咳嗽、發燒等症狀應儘早就醫，以保護自己與家人健康。

市民可至南市疫苗接種線上預約系統登記（網址：https://health-reservation.tainan.gov.tw），掌握各區接種時段與院所資訊，安心接種過好冬。

