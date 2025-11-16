南投青年開槓祭秀實踐創意成果　8支好點子團隊各獲頒1.5萬獎金

▲「南投青年開槓祭」展現輔導青年多元實踐創意行動成果。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府青年發展舉辦2天的「南投青年開槓祭」成果活動於今天落幕，以「不只是斜槓，是因為還要做很多事！」為主題，透過「30度到360度」不同角度，呈現引領青年勇敢創新突破的各階段歷程，並有8支「好點子青年行動」提案獲獎隊伍各獲頒1萬5000元獎金。

本次活動15日起在南投縣農工商會展中心登場，由獲獎的「綠洲計畫LZGH」、「快逃 太郎」、「南開科大服務隊」、「夾岸人」、「南投縣中興生活永續發展協會」、「KAPITHANN土虱咖啡機動小組」、「愛的聚焦」、「台灣山水青年志工團」等優秀青年提案團隊分享行動亮點，吸引不少青年朋友及團隊共襄盛舉，透過展覽、講座與交流，展現南投青年多元實踐的創意與行動力。

展覽現場共規劃「槓動初心」、「槓敢共力」、「開槓現場」、「來開槓」、「槓出未來路」等五大展區，內容包含青年志願服務成果、地方發展實例、青年創業品牌故事與互動體驗區，完整呈現青年從夢想到實踐的歷程，另邀請甫創業發展的南投青年設攤；今天活動還安排Podcast錄音節目，邀請亞洲香研所品牌長Amber及萬秀洗衣店主理人張瑞夫與參與者互動，並有該縣與教育部青年百億海外圓夢基金計畫合作開發海外圓夢機會的青年代表沙龍分享。

副縣長王瑞德出席頒獎時表示，「開槓」是臺語「開講」的諧音梗，期待「南投青年開槓祭」是促成交流、分享與行動的開始，他特別肯定青年在志願服務、參與地方發展與事務、創業及國際交流等領域展現出的創意與成果；台中市經濟發展局副局長林敏棋、勞動部勞動力發展署中彰投分署「青年職涯發展中心」主任林幸璇，立委游顥服務處秘書江秀春、立委馬文君秘書黃炫瑞、縣議員林儒暘等都與會關心青年發展。