離奇！新店22歲男出車禍「自行報警就醫」　看診一半昏迷搶救不治

▲新店死亡車禍，騎士意識清楚自行報警、就醫，沒想到在急診室昏迷。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者陸運陞、柯振中／新北報導

新北市新店區民族路一帶15日發生死亡車禍，22歲徐姓男子騎乘機車，行經該路段時與騎腳踏車的86歲劉姓老翁發生碰撞。事件發生後，徐男一度意識清醒，不但自行報警處理，還表示要自行就醫，怎料到院看診時突然昏迷、狀況急轉直下，經過搶救後仍不治身亡。詳細案發原因仍待後續釐清。

根據調查，徐男15日下午3點左右沿著民族路往中正路方向行駛，行經大豐國小前方路段時，與從右側剛起步的劉姓老翁發生碰撞，導致2人雙雙倒地。

事故發生以後，徐男報警處理，並且簽名表示要自行就醫。沒想到前往醫院掛號，在急診室接受診療時，突然暈了過去，狀況急轉直下。

院方人員發現情況不對，立即施以搶救。遺憾的是，經過搶救以後，徐男仍因手肘、頭部重創等症狀傷重不治。

至於劉姓老翁的部分，則是因為頭部重創，目前正在加護病房接受治療。警方到場以後，有對2人進行酒測，確認均無酒駕情事，至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。