大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／中國對日本發出留學預警！指「治安形勢不佳」風險上升

▲▼中日關係,日中關係,日本國旗,中國國旗,五星旗。（圖／路透）

▲中日關係持續緊張。（圖／路透）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸對日本首相高市早苗「台灣有事」的說法強烈不滿，近日已採取一系列反制措施，16日更進一步對日本發出「留學預警」，建議公民謹慎規劃赴日留學安排。

大陸教育部在「留學預警」中指出，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。

大陸教育部還提到，已在日和近期擬赴日留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估，切實增強防範意識，「建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。」

▼日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透）

中國大陸外交部14日發出「出行提醒」，鄭重提醒公民「近期避免前往日本」，並指日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

大陸外交部還說，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

日本首相高市早苗7日在國會表示，若中國大陸對台灣使用武力，可能構成「存亡危機事態」，自衛隊將可依法行使集體自衛權。高市早苗後更進一步指出，她的發言是依照政府的既有見解，沒有撤回或取消的打算。

高市早苗風波延燒　彭博：中國「經濟報復」日本　至少有4招

官方呼籲避免前往日本　網友曬退機票紀錄

官方呼籲避免前往日本　網友曬退機票紀錄

中國大陸強烈不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，呼籲國民避免前往日本之後，大陸多家航空公司隨即開放免費退票，許多大陸網友也積極響應，在網路上曬出自己退票成功的照片。

胡錫進批高市　美駐日大使反譏

胡錫進批高市　美駐日大使反譏

針對日本？陸宣布在黃海實彈射擊3天

針對日本？陸宣布在黃海實彈射擊3天

中日外交緊張升級　日本召見中國大使

中日外交緊張升級　日本召見中國大使

謝長廷獲頒「旭日大綬章」 陸外交部：涉台問題又一錯誤舉動

謝長廷獲頒「旭日大綬章」 陸外交部：涉台問題又一錯誤舉動

