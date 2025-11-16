快訊／中國對日本發出留學預警！指「治安形勢不佳」風險上升

▲中日關係持續緊張。（圖／路透）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸對日本首相高市早苗「台灣有事」的說法強烈不滿，近日已採取一系列反制措施，16日更進一步對日本發出「留學預警」，建議公民謹慎規劃赴日留學安排。

大陸教育部在「留學預警」中指出，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。

大陸教育部還提到，已在日和近期擬赴日留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估，切實增強防範意識，「建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。」

▼日本首相高市早苗。（圖／路透）



中國大陸外交部14日發出「出行提醒」，鄭重提醒公民「近期避免前往日本」，並指日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

大陸外交部還說，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

日本首相高市早苗7日在國會表示，若中國大陸對台灣使用武力，可能構成「存亡危機事態」，自衛隊將可依法行使集體自衛權。高市早苗後更進一步指出，她的發言是依照政府的既有見解，沒有撤回或取消的打算。