韓物流中心狂燒2天！曾是「亞洲規模最大」　1100萬件衣鞋恐燃毀

▲位於南韓忠清南道天安市的衣戀集團物流中心15日發生大火。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

南韓忠清南道天安市衣戀集團（E-LAND）物流中心昨（15）日發生大火，火勢持續燃燒兩天，倉庫內存放超過1100萬件的衣服、鞋子恐全部燒毀。這座物流中心有地上4層樓、地下1層樓，總面積近19萬平方公尺，曾是亞洲規模最大物流中心。大火已導致建築北側結構倒塌，南側部分仍維持，但面臨進一步坍塌風險。

根據《韓聯社》、《News1》，該座物流中心位於忠清南道天安市東南區豐歲面， 15日上午6時8分火勢4樓開始傳出，消防部門在火災發生7分後接獲報案，便立刻啟動第一階段應對措施，約50分鐘後升級至第二階段，動員430名消防人員和150台消防車展開搶救。

火勢在9個小時30分鐘後初步獲得控制，但由於倉庫內衣物與鞋類成為助燃物，火勢仍難以完全撲滅。所幸火災發生在上班之前，現場3名員工與保全人員均立刻脫困，並未造成傷亡。

2025년 11월 15일 사건사고 : 천안 화재

11월 15일 오전 6시경 천안 풍세 이랜드물류센터

(이랜드패션물류센터)에서 화재 발생



소방당국 대응 2단계 발령, 다량의 연기 발생에 따른 인근 주민 대피, 도로 통제중.



의류가 불타서 내부진입이 어렵다고 함.



인명피해 없기를 바랍니다.#천안 #천안화재 pic.twitter.com/jMdab44k17 — 세상흐름 (@snu0715) November 15, 2025

????속보????천안 풍새, 이랜드 패션물류센터 화재..



▪️사고일시: 2025년 11월 15일 오전 6시

▪️사고장소: 충남 천안시 동남구 이랜드

▪️물류센터 내부에서 시작된 것으로 화재 추정

pic.twitter.com/8WRDJ6tEdO — 콩슬라 (@ExivSp5314) November 14, 2025

火災現場為長方形建築，總建築面積達3萬7755平方公尺（約1萬1420坪），可同時停靠150輛貨車，每天處理5萬箱貨物，年處理量達400萬至500萬箱。火災導致主要存放衣物、鞋子的北側倉庫結構坍塌，而南側物流作業區則因結構較堅固，仍保持形體，但多數外牆裝飾掉落，建築鋼骨結構傾斜，恐再度面臨倒塌危機。

消防單位表示，北側建築已完全崩塌，南側雖仍保留形態，但建築物各層仍有火勢在燃燒，周邊掉落的外牆面板甚至掛在電線桿上，增加救援困難。結構工程專家指出，倉庫採用鋼骨與鋼筋混凝土結構，未包覆混凝土的鋼骨部分容易受高溫變形而導致坍塌。

消防單位持續使用水幕、重型設備拆除殘骸，預計完整撲滅火勢仍需數日時間。初步估算，倉庫內的衣物、鞋子及其他商品幾乎全毀，損失慘重。消防人員表示，雖然火勢仍未完全撲滅，但已控制擴大燃燒，未威脅到鄰近建築。

►南韓物流中心大火狂燒9.5小時！ 「濃煙竄天」驚人畫面曝