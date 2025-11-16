　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意民調／四成九國人贊成超高國防預算　連藍白支持者都力挺

▲▼2025年11月，國人對2026國防預算高達9495億的反應。（圖／台灣民意基金會提供）

▲國人對2026國防預算高達9495億的反應。（圖／台灣民意基金會提供）

記者詹詠淇／台北報導

為提升台灣自我防衛能力，2026年國防支出達9495億新台幣，比今年多1768億元，佔GDP 3.32%，台灣民意基金會今（16日）公布最新民調，結果顯示，四成九贊成，四成不贊成。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，多數國人願意為提升台灣自我防衛能力，支持2026超高國防預算，顯示賴政府這項新國防政策已擁有可觀的民意基礎，連藍白都有可觀的支持者力挺這項超高國防預算，但可能遭遇的阻力也不小。

民調詢問：「為提升台灣自我防衛能力，明年（2026）中央政府總預算，國防支出高達9495億新台幣，比今年多1768億元，佔國內生產總值（GDP）3.32%。請問您贊不贊成？」結果發現：23.2%非常贊成，26.2%還算贊成，19.6%不太贊成，20.1%一點也不贊成，6.4%沒意見，4.5%不知道。換句話說，20歲以上台灣人，四成九贊成，四成不贊成。贊成比不贊成多9.7個百分點。

游盈隆指出，這項發現透露了一個微妙的訊息，多數國人願意為提升台灣自我防衛能力，支持2026超高國防預算，顯示賴政府這項新國防政策已擁有可觀的民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小。當中共大軍頻頻壓境，美國川普政府不滿台灣國防支出長期偏低時，台灣人心似已做好應變的準備。

若從年齡層看，除了55至64歲外，每一個年齡層都呈現多數或一面倒贊成。20至24歲，五成四贊成，二成二不贊成；25至34歲，五成一贊成，四成一不贊成；35至44歲，五成四贊成，四成不贊成；45至54歲，五成四贊成，四成一不贊成；55至64歲，四成六贊成，四成八不贊成；65歲及以上，四成三贊成，三成七不贊成。

從職業背景看，除退休人員外，不分行業或階級都呈現多數或一面倒贊成。自營商／企業主，五成三贊成，四成一不贊成；高階白領人員，五成四贊成，四成二不贊成；基層白領人員，五成二贊成，四成一不贊成；軍公教人員，五成贊成，四成九不贊成；勞工，五成二贊成，四成三不贊成；農民，四成九贊成，三成六不贊成；學生，六成九贊成，一成六不贊成；家庭主婦，四成三贊成，三成七不贊成；退休人員，四成一贊成，四成一不贊成；無業／待業者，五成贊成，一成五不贊成。

從政黨支持傾向看，執政黨與在野黨支持者在這項議題立場上涇渭分明，但因國民黨與民眾黨都有可觀的支持者力挺這項超高國防預算，使得這項創歷史新高的國防預算獲得全國近五成的支持。更具體地講，民進黨支持者，八成三贊成，一成不贊成；國民黨支持者，二成五贊成，六成七不贊成；民眾黨支持者，三成四贊成，六成三不贊成；中性選民，四成一贊成，三成八不贊成。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年11月10至12日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女主唱「遭電動座椅夾死」！陸樂團成員淚崩：不再演出
梁云菲被診斷「前額葉失能」！徵兆曝光　臥床空轉3月：回訊息都
快訊／下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開
韓國隊遭日本逆轉吞對戰10連敗　韓媒怒批就是「實力不足」
他：高市早苗不知自衛隊遇解放軍如雞蛋碰石頭　3航母還用不上
快訊／自小客「車頭爛毀」！　後座19歲女滿臉血送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「吸票機」高嘉瑜回歸選議員衝擊誰？　綠議員：大魚入池掀大浪

快訊／曝下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開

沈伯洋選台北市長支持者憂被糟蹋　曹興誠：怕對手不敢選才是丟臉

中共譴責案「我反對到底」　羅智強批沈伯洋打壓陸配：不值得同情

台灣民意民調／四成九國人贊成超高國防預算　連藍白支持者都力挺

他：高市早苗不知自衛隊遇解放軍如雞蛋碰石頭　3航母還用不上

ET專訪／歷經8年更成熟！端政策牛肉　陳亭妃：沒人比我更懂預算

ET專訪／陳亭妃5戰全勝被封「謝龍介天敵」　揭台南市長要有3特質

ET專訪／陳亭妃自許總統2028連任底氣　當桶箍勝出馬上拜訪林俊憲

17架共機越中線　配合共艦「聯合戰備警巡」侵擾台灣周邊海空域

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

「吸票機」高嘉瑜回歸選議員衝擊誰？　綠議員：大魚入池掀大浪

快訊／曝下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開

沈伯洋選台北市長支持者憂被糟蹋　曹興誠：怕對手不敢選才是丟臉

中共譴責案「我反對到底」　羅智強批沈伯洋打壓陸配：不值得同情

台灣民意民調／四成九國人贊成超高國防預算　連藍白支持者都力挺

他：高市早苗不知自衛隊遇解放軍如雞蛋碰石頭　3航母還用不上

ET專訪／歷經8年更成熟！端政策牛肉　陳亭妃：沒人比我更懂預算

ET專訪／陳亭妃5戰全勝被封「謝龍介天敵」　揭台南市長要有3特質

ET專訪／陳亭妃自許總統2028連任底氣　當桶箍勝出馬上拜訪林俊憲

17架共機越中線　配合共艦「聯合戰備警巡」侵擾台灣周邊海空域

薪資仲裁剩兩年、交易價值高　紅雀多諾萬成洋基道奇鎖定選項

主唱「遭電動座椅擠壓胸腔」離奇身亡！陸樂團成員淚崩證實：不再演出

川普狂掃債券！英特爾、Meta、高盛入列　175筆交易總額上看105億

「吸票機」高嘉瑜回歸選議員衝擊誰？　綠議員：大魚入池掀大浪

碧潭「12米水豚君＋駱馬氣偶」點燈超萌　河畔新種近萬株草花

偷拍女同學裙底遭起訴「男大生不悔改！」受害者爆：信義區撿屍

一次入手開架最強人氣單品！Giselle愛用卸妝、秋冬高級霧唇囤貨必備

恆春員工旅遊傳食物中毒！疑「河豚皮」釀禍　9人上吐下瀉送醫

工程車取代野狗！　橋科完工倒數「周邊均價站4字頭」

館長忍淚：謝謝所有大陸同胞！我愛你們

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

政治熱門新聞

開嗆高市早苗　洪秀柱：台海問題是內政

張善政：我嚇得戰戰兢兢

他：高市早苗不知自衛隊遇解放軍如雞蛋碰石頭　3航母還用不上

17架共機越中線　侵擾台灣周邊海空域

ET專訪／陳亭妃自許總統2028連任底氣　當桶箍勝出馬上拜訪林俊憲

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

快訊／曝下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開

陸配村長遭解職打贏訴願撤銷原處分　內政部重申：依法應解職

民進黨2026初選登記截止　「8人參戰」高雄4搶1、台南妃憲對決

台灣民意民調／四成九國人贊成超高國防預算　連藍白支持者都力挺

陳建仁也被點名選台北市長　綠委：候選人必須能大於民進黨

中國遭國際刑警組織打臉　律師：通緝沈伯洋根本無效

藍議員延續N+1　青年新人加權「最高100%」

中共譴責案「我反對到底」　羅智強批沈伯洋打壓陸配：不值得同情

更多熱門

相關新聞

打臉鄭麗文！　藍委曝民調57%挺增國防預算

打臉鄭麗文！　藍委曝民調57%挺增國防預算

國民黨立委牛煦庭、黃健豪、游顥今（14日）召開「11月國政滿意度民調公布」記者會，調查顯示，民眾對總統賴清德表現的滿意度與信任度持續低迷，滿意度僅34％、不滿意度高達48％。不過，先前國民黨主席鄭麗文表態不支持增加國防預算，但民調詢問是否贊成政府增加國防預算，加強軍備，民調中卻顯示57%贊成，35%不贊成，9%沒意見。

國防預算非只是個數字　「基於敵情威脅增加」顧立雄盼朝野支持

國防預算非只是個數字　「基於敵情威脅增加」顧立雄盼朝野支持

傳AIT見鄭麗文　邱毅轟施壓國防預算：希望鄭硬起來守護台灣尊嚴

傳AIT見鄭麗文　邱毅轟施壓國防預算：希望鄭硬起來守護台灣尊嚴

AIT本周見鄭麗文？　民進黨團曝目的

AIT本周見鄭麗文？　民進黨團曝目的

「抗中保台時代過去了」　蕭旭岑：蔡正元也知兩岸不可這樣下去

「抗中保台時代過去了」　蕭旭岑：蔡正元也知兩岸不可這樣下去

關鍵字：

台灣民意民調國防預算

讀者迴響

熱門新聞

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

快訊／國1今晨事故　全線封閉

走鐘獎完整得獎名單曝光

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

快訊／抱妻哭！館長忍淚心疼家人被利用

控館長為維持人設反咬他恐嚇！大師兄：心寒

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

台中62歲男仰躺超商騎樓　成冰冷遺體！身分曝光

家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下反應曝光

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面