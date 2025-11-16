台灣民意民調／四成九國人贊成超高國防預算　連藍白支持者都力挺

▲國人對2026國防預算高達9495億的反應。（圖／台灣民意基金會提供）

記者詹詠淇／台北報導

為提升台灣自我防衛能力，2026年國防支出達9495億新台幣，比今年多1768億元，佔GDP 3.32%，台灣民意基金會今（16日）公布最新民調，結果顯示，四成九贊成，四成不贊成。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，多數國人願意為提升台灣自我防衛能力，支持2026超高國防預算，顯示賴政府這項新國防政策已擁有可觀的民意基礎，連藍白都有可觀的支持者力挺這項超高國防預算，但可能遭遇的阻力也不小。

民調詢問：「為提升台灣自我防衛能力，明年（2026）中央政府總預算，國防支出高達9495億新台幣，比今年多1768億元，佔國內生產總值（GDP）3.32%。請問您贊不贊成？」結果發現：23.2%非常贊成，26.2%還算贊成，19.6%不太贊成，20.1%一點也不贊成，6.4%沒意見，4.5%不知道。換句話說，20歲以上台灣人，四成九贊成，四成不贊成。贊成比不贊成多9.7個百分點。

游盈隆指出，這項發現透露了一個微妙的訊息，多數國人願意為提升台灣自我防衛能力，支持2026超高國防預算，顯示賴政府這項新國防政策已擁有可觀的民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小。當中共大軍頻頻壓境，美國川普政府不滿台灣國防支出長期偏低時，台灣人心似已做好應變的準備。

若從年齡層看，除了55至64歲外，每一個年齡層都呈現多數或一面倒贊成。20至24歲，五成四贊成，二成二不贊成；25至34歲，五成一贊成，四成一不贊成；35至44歲，五成四贊成，四成不贊成；45至54歲，五成四贊成，四成一不贊成；55至64歲，四成六贊成，四成八不贊成；65歲及以上，四成三贊成，三成七不贊成。

從職業背景看，除退休人員外，不分行業或階級都呈現多數或一面倒贊成。自營商／企業主，五成三贊成，四成一不贊成；高階白領人員，五成四贊成，四成二不贊成；基層白領人員，五成二贊成，四成一不贊成；軍公教人員，五成贊成，四成九不贊成；勞工，五成二贊成，四成三不贊成；農民，四成九贊成，三成六不贊成；學生，六成九贊成，一成六不贊成；家庭主婦，四成三贊成，三成七不贊成；退休人員，四成一贊成，四成一不贊成；無業／待業者，五成贊成，一成五不贊成。

從政黨支持傾向看，執政黨與在野黨支持者在這項議題立場上涇渭分明，但因國民黨與民眾黨都有可觀的支持者力挺這項超高國防預算，使得這項創歷史新高的國防預算獲得全國近五成的支持。更具體地講，民進黨支持者，八成三贊成，一成不贊成；國民黨支持者，二成五贊成，六成七不贊成；民眾黨支持者，三成四贊成，六成三不贊成；中性選民，四成一贊成，三成八不贊成。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年11月10至12日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。