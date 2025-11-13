　
萬人連署「國高中改10點上課」成案　教育部駁回：不宜貿然推動

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲萬人連署要求國高中生上課改為十點，教育部表示，不宜貿然推動。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

日前有民眾在公共政策網路參與平台提案，建議國高中上課時間改為上午10點到下午4點。教育部今（13日）回應，若延後上課時間，依現行課綱節數規定，必須延後到4點半後放學，無法根據建議時間內進行課程安排，且作息時間調整為地方政府權責，諮詢後意見都是「維持現狀」，且牽涉到家長上班及接送等問題，故不宜貿然推動。

有民眾今年9月在公共政策網路參與平台，提出「國高中上課時間改為10點到16點」提案。提案人在說明內容表示，希望將國高中生上課時間縮短、移除非必要多元課程後，能有效改善學生睡眠品質與時間，當學生有了充足睡眠，就能避免慢性睡眠剝奪導致學習效率大減或是增加憂鬱等，也可進行個人興趣探索，且國高中生已有能力自行通勤上下學，不必將上學時間配合家長上下班時間。

該連署在一周內超過1萬人附議，因為已經連署成案，教育部依規定在今天在平台上提出說明，結果是「維持現狀」。

教育部說明，根據課綱規定，高級中等學校教育階段課程規劃，學生在校上課每周35節，且已明定學生應修學分數及其畢業學分數，若延後上課時間到上午10點，每周將減少10小時授課時間，將造成學生無足夠時間學習所定內容及培養基本素養。

教育部進一步表示，若延後上課時間，依現行課程綱要節數規定，需延後1節課以上放學時間到16時30分以後，無法在建議的16時時間內進行課程安排，且將影響課間緩衝時間安排，未必有利於學生獲得適當休息時間。

教育部指出，根據地方制度法及課綱規定，國民中學學生在校作息及各項非學習節數活動，以及作息時間調整，為地方政府權責，實務上多由地方政府考量地方特性差異、交通狀況、學生安全及家長工作型態、接送需求等各項因素，訂定行政規範，教育部國教署在112年度調查各地方政府對於國民中學延後上學之意見，與114年10月28日諮詢會議地方政府所提意見一致，都是「維持現狀」。

教育部表示，本提案提出後引發熱議，贊成與反對的意見兩極化，此情況與109年類案評估情況相似，尤其在國中階段的上課時間調整，各界意見仍差異大，諮詢會議中各與會代表也指出課綱調整茲事體大，牽涉到家長上班及接送、學生安全、地區交通資源、學習品質與教育價值、家庭生活作息、學校作息及管理、教師授課時數等諸多層面，此等重大教育工程尚不宜貿然推動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

