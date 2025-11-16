速食店推「銅板優惠」　1+1下殺49元起

▲肯德基推出超驚點優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基宣布祭出限時2周「$49／$69超驚點」優惠，可享2種價位A+B自由搭配最低下殺47折。另外，漢堡王「歲末歡慶優惠券」也有「1+1自由配$69」，提供35種組合。《ETtoday新聞雲》以下整理速食店最新銅板好康。

▲超驚點優惠可享指定品項組合下殺49元、69元。

●肯德基

肯德基「$49／$69超驚點」優惠於11月18日起至12月1日開跑，其中「$49超驚點」最低53折起，可享經典點心+飲品組合，推薦原味蛋撻+冰無糖綠茶，現省31元；4塊上校雞塊+七喜，現省33元；雙色轉轉QQ球+可樂則直接現省43元。

「$69超驚點」最低47折起，提供多款主餐組合，A區有咔啦脆雞、8塊上校雞塊、花生嫩雞蛋堡、吮指嫩雞蛋堡，B區則開放自由搭配雞汁飯、薯條、玉米濃湯、原味蛋撻、可樂，其中最超值優惠為「8塊上校雞塊+雞汁飯」，原價148元，現省79元，比買1送1更划算。

▲漢堡王「歲末歡慶優惠券」有1+1自由配特價69元。

●漢堡王

漢堡王「歲末歡慶優惠券」即日起至12月31日，內含「1+1自由配$69」，主餐類推雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條、勁濃起士薯等7種選擇，開放搭配玉米濃湯、美式、黃金QQ球、小薯、小杯飲品5品項，一次提供35種組合。

▲麥當勞「1+1星級點」為常態銅板組合優惠。（圖／翻攝官網）

●麥當勞

麥當勞「1+1星級點」為常態銅板組合優惠，可享紅區任選1品項加白區任選1品項只要50元、69元；其中，50元紅區有麥香雞、吉事漢堡、4塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、蘋果派、小薯及大蛋捲冰淇淋，69元紅區則有麥克雙牛堡、6塊麥克雞塊、原味麥脆雞腿、辣味麥脆雞腿、麥香魚及OREO冰炫風。

白區則統一開放可樂、可樂ZERO、雪碧、檸檬紅茶、無糖紅茶、無糖綠茶及熱紅茶任選，最多現省37元。