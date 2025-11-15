　
遭爆找員工睡館嫂！館長反控他拿性愛片勒索　昔護妻PO爆乳照被挖

網紅館長陳之漢昨（14日）被戰友爆黑料，昔日護妻、愛妻史也跟著曝光。（翻攝自館長陳之漢臉書、YouTube）

▲網紅館長陳之漢被戰友爆黑料，昔日護妻、愛妻史也跟著曝光。（翻攝自館長陳之漢臉書、YouTube）

圖文／鏡週刊

網紅館長陳之漢昨（14日）被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，開直播「毀滅式爆料」，除了金錢糾紛外，對小偉堪稱謎片NTR劇情的性騷擾也曝光，如今館長與老婆房中情趣引發關注，昔日護妻、愛妻史也跟著曝光。

館長陳之漢被爆的黑料中，除了金錢糾紛外，也包含私德問題。李慶元踢爆，館長要求小偉傳生殖器照片給他，以供館長以及老婆「館嫂」房事助興，還私傳與館嫂的性愛片與錄音檔給小偉，甚至曾叫「小偉去X她（自己老婆）」高達2次，導致小偉飽受精神壓力，長期身心受創需求助身心科。然而，小偉離開公司1年後回鍋後，仍持續遭到言語羞辱，最終忍無可忍，才決定站出來要一個道歉。

這超獵奇的爆料，堪稱只有日片才有的狗血NTR劇情曝光，引發各界質疑真實性，因過去館長、館嫂的互動相當恩愛。事實上，館長曾因老婆被網友罵「醜、不漂亮、沒有胸、帶個拖油瓶」，氣得開直播幫老婆平反，也罕見公開老婆的辣照，並霸氣喊老婆在他眼中就是全世界最美的女人，「但是在我的世界裡，只要我愛這個女孩子，她就是最漂亮的女孩子，我認為最適合我的女孩子。」如今爆出閨房情趣涉及性騷擾員工，除了讓館嫂再度引發話題外，更讓館長面臨前所未有的形象危機。

▲▼ 。（圖／）

▲館長PO出老婆性感美照，多次霸氣喊話「她是全世界最美女人」。(（翻攝自館長陳之漢YouTube影片)

值得關注的是，館長在被遭爆料前，昨晚已先直播自爆此事，指控員工手握他的性愛片且勒索他兩千萬，但強調自己未做這些事，也表示因對方說「等這個道歉等了10年」，他才說了對不起。至於其他相關爭議，館長則尚未做出回應。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


