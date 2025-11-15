　
地方 地方焦點

友善職場幸福共好　南市勞工局攜手長榮大學提升庇護員工職安知能

▲台南市勞工局攜手長榮大學舉辦「庇護工場友善防護幸福就業研討暨觀摩交流活動」，庇護員工專心聆聽職場安全課程。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局攜手長榮大學舉辦「庇護工場友善防護幸福就業研討暨觀摩交流活動」，庇護員工專心聆聽職場安全課程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實踐市長黃偉哲打造台南「希望家園」的理念，台南市勞工局2025年再度攜手長榮大學安全衛生科學學院，在勞動部勞動及職業安全衛生研究所指導下，辦理「庇護工場友善防護幸福就業研討暨觀摩交流活動」，透過專業課程與互動闖關設計，協助庇護員工提升職場安全防護知能，更激發其轉銜至一般職場的意願。

▲台南市勞工局攜手長榮大學舉辦「庇護工場友善防護幸福就業研討暨觀摩交流活動」，庇護員工專心聆聽職場安全課程。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，感謝長榮大學連續三年的支持，讓職場友善防護教育得以持續深化。此次課程由安衛學院院長陳秋蓉親自帶領，內容以活潑、生動方式講解職場危害辨識與防護概念，並針對庇護工場的多元職類，分享最精準的職災預防方法，再以分組闖關強化學習效果，讓庇護員工能在愉快的氛圍中吸收並應用。

▲台南市勞工局攜手長榮大學舉辦「庇護工場友善防護幸福就業研討暨觀摩交流活動」，庇護員工專心聆聽職場安全課程。（記者林東良翻攝，下同）

勞動部勞動及職業安全衛生研究所所長王厚誠指出，職場安全是所有勞動者的基本權利，不因身心障礙而有所差異。勞動部將持續推動庇護就業與職安教育同步前進，也肯定台南連續三年深耕庇護員工的職安訓練，盼協助庇護員工在實務現場培養危害辨識與自我防護能力，打造「安全無礙、共好共融」的工作文化。

▲台南市勞工局攜手長榮大學舉辦「庇護工場友善防護幸福就業研討暨觀摩交流活動」，庇護員工專心聆聽職場安全課程。（記者林東良翻攝，下同）

長榮大學安全衛生科學學院院長陳秋蓉表示，今年課程以「個人防護具正確使用與安全防護」為主題，並融入情境討論、闖關互動等方式，提升庇護員工參與度與興趣。她強調，讓安全成為習慣，也成為庇護員工面對工作的自信，才能真正落實「安心就業、幸福工作」。

長榮大學職安系主任莊侑哲也透過圖像教材及案例影片，深入說明防護具選用、機械護罩設置的重要性，協助學員正確認識操作設備時的潛在危害。

▲台南市勞工局攜手長榮大學舉辦「庇護工場友善防護幸福就業研討暨觀摩交流活動」，庇護員工專心聆聽職場安全課程。（記者林東良翻攝，下同）

就業促進科科長沈淑敏表示，為鼓勵庇護員工勇敢跨出轉銜就業的下一步，特別邀請伊甸基金會台中迦南園烘焙庇護工場主任陳素梅，分享庇護員工進入一般職場的好處、可能遇到的挑戰及應對策略；課程也融入合作遊戲，讓參與者互相協助、發揮所長。

沈淑敏科長補充，目前台南共有六家庇護工場，產品包含手工餅乾、包子饅頭、蔬食簡餐、無毒日曬米、鮮凍食品、影印印刷及客製化商品等。她呼籲社會各界多多選購，以實際行動支持庇護工場，給予身心障礙朋友最直接、實質的鼓勵。

11/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

南市勞工局攜手職安署邀成大外籍生體驗「沉浸式職安訓練」

南市勞工局攜手職安署邀成大外籍生體驗「沉浸式職安訓練」

台南市勞工局14日與勞動部職安署南區職業安全衛生中心合作，舉辦「職安參訪暨體感訓練」活動，今年更首次邀請國立成功大學外籍學生參與，希望在他們踏入職場前，透過實境操作與多重感官體驗，提前建立正確職安觀念，也呼應市長黃偉哲推動「希望家園」與友善移居城市的理念。

桃園颱風假！主管「1句話」要求龜山人台北上班

桃園颱風假！主管「1句話」要求龜山人台北上班

台南勞局辦「職場ㄟ大小事」講座王思文教你用說話為自己加分

台南勞局辦「職場ㄟ大小事」講座王思文教你用說話為自己加分

台南勞工局推多國語動畫助6.3萬名移工適應職場與生活

台南勞工局推多國語動畫助6.3萬名移工適應職場與生活

打造企業品牌金字塔王正坤醫師長榮大學博士班開課

打造企業品牌金字塔王正坤醫師長榮大學博士班開課

