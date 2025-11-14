夫辣聊小三「超想無時無刻吃妳」　妻怒放生再告討百萬

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女性友人小美（化名）發生婚外情，兩人不僅拍攝親密合照，還互傳「超想無時無刻吃妳」、「我喜歡跟你結合的時候」等露骨訊息，甚至大聊性事，讓她無法接受，憤而決定對小美提告求償100萬元。新北地院法官日前審理之後，判小美應賠償人妻15萬元較為適當。

▲阿強被指控與小美發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和阿強結婚11年（現已離婚），阿強卻在婚姻關係存續期間與小美發生婚外情，去年9月間阿強突然說臨時要去公司加班，因為行為怪異，她起了疑心，於是在徵得阿強同意之後開啟電腦查詢，結果竟然在電腦中發現阿強與小美的LINE對話紀錄、親密合照，甚至還找到手寫卡片，讓她大受打擊，憤而決定對兩人提告求償各100萬元。

不過，後來人妻撤回對阿強的告訴，僅對小美提告求償100萬元。

對於上述指控，小美辯稱，她和阿強只是朋友，寫卡片單純是友誼祝賀，已婚之人仍應保有交友自由，至於LINE對話紀錄也只是朋友之間的互動、口語談笑，並非實際發生的事情，人妻提出的證據均不足以證明她和阿強有踰矩；況且，人妻已經免除阿強的債務，依法她也應當免除連帶債務中應負擔的金額。

新北地院法官表示，經檢視阿強和小美的LINE對話紀錄，發現兩人曾互傳「我愛你」、「床上才講」、「超想無時無刻吃妳」、「這張是恩愛完妳滿滿滿足的微笑照」、「我喜歡跟你結合的時候」等曖昧訊息，甚至多次談論性行為的過程，並詢問是否有哪裡需要加強改進，由此可見，兩人是以戀人的身分進行對話，屬於男女感情關係。

法官認為，小美在明知阿強已婚的情況下，仍與男方發展出不正當男女關係長達9個月，的確侵害到人妻的權益，考量到雙方的身分、地位、資力、經濟狀況等因素，最終判她應賠償人妻15萬元較為適當，全案仍可上訴。