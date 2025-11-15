　
社會 社會焦點 保障人權

分居5天妻子家中多1男！同房過夜還創「許願池」群組　夫崩潰了

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）在夫妻分居期間，竟與同事阿強（化名）發生婚外情，小美不僅將阿強帶回家同房過夜，甚至創立「許願池」群組聯繫，讓他無法接受，憤而決定對兩人提告求償50萬元。新竹地院法官日前審理之後，判小美和阿強應連帶賠償人夫5萬元較為適當。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲人夫控訴，妻子小美和阿強發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，2023年10月間妻子小美（現已離婚）突然表明不愛他了，加上夫妻倆因其他事情發生多次爭吵，他便在同年同月間搬離住處，然而，分居僅僅5天，他返回家中拿東西，卻撞見阿強坐在客廳，這才開始懷疑婚姻是否遭到第三者介入。

人夫表示，2024年7月他再度於住處撞見小美和阿強一同回來，於是要求檢查小美的手機，發現兩人竟然創立「許願池」群組聯繫，成員還有其他家人，互動十分熱絡；2024年10月他透過其他家人轉述才知道，小美曾與阿強同房過夜，還曾一起出遊，憤而決定對兩人提告求償50萬元。

小美則辯稱，阿強的住處較遠，為了工作方便，有時會在她家借住，2024年7月那次是因為阿強要保養機車，她順路載對方去取車，結果卻在門口遇見丈夫，丈夫大聲吵鬧驚動鄰居報警，她才會同意交出手機給丈夫查看；至於「許願池」群組只是為了方便假日請阿強幫忙送餐給家人而已，兩人並無踰矩行為。

阿強也強調自己與小美沒有任何踰矩行為，他是在小美與丈夫分居之後才有比較多往來，兩人的婚姻關係破裂與他無關，所謂的婚外情也都只是人夫的臆測。

不過，新竹地院法官認為，從現有證據看來，雖然無法證明阿強和小美是否曾發生性行為，但他確實在小美與丈夫分居之後，才開始留宿，當時他明知小美尚未離婚，仍在對方家中留宿，甚至同房，確實已經踰矩。

最終，法官考量到雙方的身分、地位、經濟能力等因素，裁定小美和阿強應連帶賠償人夫5萬元較為適當，全案仍可上訴。

11/12 全台詐欺最新數據

分居5天妻子家中多1男！同房過夜還創「許願池」群組　夫崩潰了

律師分析「婚前協議」好處　遭外遇比婚後提告有利

律師分析「婚前協議」好處　遭外遇比婚後提告有利

粿粿與范姜彥豐爆出婚變，兩人關係恐怕要走入法律途徑。暖男律師蘇家宏在新書《在愛情裡，守好你的法律陣線》當中，提到「婚前協議」的重要性，並分享4大考量方向。有些人擔心簽婚前協議書「太勢利」，但他表示，婚姻即是找人組隊、一起面臨往後人生的各種關卡，當然也要先講好「遊戲規則」。

夫辣聊小三「想吃妳」　妻告討百萬

夫辣聊小三「想吃妳」　妻告討百萬

夫趁妻懷孕摩鐵約戰　小三要賠25萬

夫趁妻懷孕摩鐵約戰　小三要賠25萬

人妻淫喊：我很騷前後都玩　老公見約砲文崩潰了

人妻淫喊：我很騷前後都玩　老公見約砲文崩潰了

控夫外遇　妻「心軟沒拍照」吞敗訴

控夫外遇　妻「心軟沒拍照」吞敗訴

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

