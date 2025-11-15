分居5天妻子家中多1男！同房過夜還創「許願池」群組　夫崩潰了

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）在夫妻分居期間，竟與同事阿強（化名）發生婚外情，小美不僅將阿強帶回家同房過夜，甚至創立「許願池」群組聯繫，讓他無法接受，憤而決定對兩人提告求償50萬元。新竹地院法官日前審理之後，判小美和阿強應連帶賠償人夫5萬元較為適當。

▲人夫控訴，妻子小美和阿強發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，2023年10月間妻子小美（現已離婚）突然表明不愛他了，加上夫妻倆因其他事情發生多次爭吵，他便在同年同月間搬離住處，然而，分居僅僅5天，他返回家中拿東西，卻撞見阿強坐在客廳，這才開始懷疑婚姻是否遭到第三者介入。

人夫表示，2024年7月他再度於住處撞見小美和阿強一同回來，於是要求檢查小美的手機，發現兩人竟然創立「許願池」群組聯繫，成員還有其他家人，互動十分熱絡；2024年10月他透過其他家人轉述才知道，小美曾與阿強同房過夜，還曾一起出遊，憤而決定對兩人提告求償50萬元。

小美則辯稱，阿強的住處較遠，為了工作方便，有時會在她家借住，2024年7月那次是因為阿強要保養機車，她順路載對方去取車，結果卻在門口遇見丈夫，丈夫大聲吵鬧驚動鄰居報警，她才會同意交出手機給丈夫查看；至於「許願池」群組只是為了方便假日請阿強幫忙送餐給家人而已，兩人並無踰矩行為。

阿強也強調自己與小美沒有任何踰矩行為，他是在小美與丈夫分居之後才有比較多往來，兩人的婚姻關係破裂與他無關，所謂的婚外情也都只是人夫的臆測。

不過，新竹地院法官認為，從現有證據看來，雖然無法證明阿強和小美是否曾發生性行為，但他確實在小美與丈夫分居之後，才開始留宿，當時他明知小美尚未離婚，仍在對方家中留宿，甚至同房，確實已經踰矩。

最終，法官考量到雙方的身分、地位、經濟能力等因素，裁定小美和阿強應連帶賠償人夫5萬元較為適當，全案仍可上訴。