任義務法醫40年！什麼科都看「南國白袍天使」戴鐵雄辭世享壽92歲

▲戴鐵雄行醫一輩子，11/5辭世，享壽92歲。（圖／翻攝自Facebook／戴鐵雄）

記者葉品辰／台南報導

恆春地區知名的「戴外科」醫師戴鐵雄，從東港南下行醫超過一甲子，是許多居民口中的「萬能醫師」「南國白袍天使」，不僅從內外科到兒科、耳鼻喉科、婦產科樣樣在行，更陪伴不少家庭四代就醫。這位曾獲頒醫療奉獻獎的仁醫，因年事已高近年返回台南休養，於上週三（5日）辭世，享壽92歲，告別式將於11月22日在台南市立殯儀館舉行。消息傳回恆春後，地方人士紛紛惋惜，表示「一個時代結束了」。

戴鐵雄醫師不僅醫術精湛，也長年投入寫作，著有《法醫奇緣》、《坎坷路》等多部作品。他曾獲第24屆醫療奉獻獎，更在恆春地區法醫人力不足的年代，自願擔任義務法醫近40年，協助相驗近千具遺體，並參與多起重大刑案鑑定，其中包含震撼社會的「瓊麻園女童命案」。他將實務經驗整理成書，成為司法與法醫界的重要參考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴鐵雄畢業於台大醫學系，卻選擇投入偏鄉醫療，扎根恆春60年，與妻子林雪信共同守護地方健康；一家人更投入醫藥領域，大兒子為台南醫師、二兒子任職藥劑師，堪稱「行醫世家」。如今他辭世，留下滿載醫者情懷的故事與傳奇，也讓恆春醫療史添上一筆令人深深追思的篇章。