守護頭頸癌患博「大刀故鄉」美譽　慈院陳培榕獲頒醫療奉獻獎

▲台灣頭頸部腫瘤醫學會頒贈「2025醫療奉獻獎」，表彰花蓮慈院陳培榕副院（右））30餘年來不遺餘力的守護東部頭頸癌患者。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

身為耳鼻喉科醫師守護東部頭頸癌患逾30年，花蓮慈濟醫院副院長陳培榕醫師，日前由台灣頭頸部腫瘤醫學會特別頒發「2025年醫療奉獻獎」，表彰其對東部偏鄉健康始終如一的付出和貢獻，已成為東部頭頸癌患者最值得信賴的生命守護者。

陳培榕副院長30年前自願到許多醫護都不願去的花蓮服務，以病人為中心，率先成立「頭頸癌跨科整合治療團隊」，並一路為花東育成留住傑出醫療人才，將花蓮慈院打造成「大刀的故鄉」，不遺餘力的提升東部頭頸癌患者的存活率和生活品質。

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▲頭頸部腫瘤復發率高，陳培榕醫師總不厭其煩的鼓勵病人回診仔細檢查，守護病人健康。

就讀台大擔任實習醫師開始，陳培榕於1986年就到甫啟業的花蓮慈濟醫院支援，因為喜歡花蓮的清淨質樸，加上與世無爭的個性，1993年升任主治醫師，他自願從台大到花蓮慈院服務。耳鼻喉科從他「一人科」開始，白天門診與手術，夜晚照顧病房與急診，全年無休，隨時待命。不論門診多晚下診，病房裡總能看到他巡視的身影。

東部地區頭頸癌盛行率高，陳副院長整合外科、腫瘤內科、放射治療、營養、復健等專業，於1998年率先於東部成立「頭頸癌跨科整合治療團隊」，並致力提升存活率與生活品質，推動病人的功能保留，造福無數東部病患。晚期病人則為其設計個別化療程，讓患者在花蓮也能獲得全方位照護。

▲陳培榕醫師到綠島義診幫小朋友做口腔檢查，他就算忙碌也常常參加義診。

為了培育人才讓醫療扎根東部，他時常邀請台大師長前來花蓮協助教學、引薦人才，在東部積極推展研究。由於頭頸部腫瘤手術難度高，他親自指導後進，擔任學生助手，傳承臨床與手術經驗，讓西部醫師盛讚花蓮慈院耳鼻喉科為「大刀的故鄉」。

而陳副院長從1999年玉里慈院啟業以來，南下至距離花蓮近100公里的玉里看診，至今二十餘年未曾間斷；更赴東海岸、台東、綠島等地義診、往診。在 COVID-19 疫情最嚴峻的時期，陳培榕副院長親自堅守第一線，投入社區篩檢、轉診與遠距照護，守住花蓮地區的防疫陣線。

▲陳培榕副院長秉持以病人為中心的行醫理念，挽救無數東部頭頸癌病患及其家庭。

30餘年來，陳副院長溫柔而堅定地守護著台灣東部，提供品質不輸西部的醫療服務，更是挽救無數頭頸部腫瘤患者與家庭。陳培榕副院長說：「行醫最大的希望就是能夠造福病人。」陳副院長數十年如一日的堅守崗位守護鄉親，讓他獲得「2016年花蓮縣醫師公會醫療奉獻獎」、「2023年台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會醫療奉獻獎」、今年「台灣頭頸部腫瘤醫學會」更於年會頒發「2025醫療奉獻獎」予陳培榕醫師，感恩並表彰他對偏鄉無私而持續不輟的守護及奉獻。

陳培榕副院長表示，自己只是做醫師的本分不算奉獻，當醫師的本分就是要救人。有榮幸可以在東部盡一份醫師的責任，也能在這裡生活，享受東部的風土人情，作育英才，並讓病人活得更健康，對三十餘年的行醫生涯已是心滿意足。

