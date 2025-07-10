　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

守護頭頸癌患博「大刀故鄉」美譽　慈院陳培榕獲頒醫療奉獻獎

▲台灣頭頸部腫瘤醫學會頒贈「2025醫療奉獻獎」，表彰花蓮慈院陳培榕副院長30餘年來不遺餘力的守護東部頭頸癌患者。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

台灣頭頸部腫瘤醫學會頒贈「2025醫療奉獻獎」，表彰花蓮慈院陳培榕副院（右））30餘年來不遺餘力的守護東部頭頸癌患者。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

身為耳鼻喉科醫師守護東部頭頸癌患逾30年，花蓮慈濟醫院副院長陳培榕醫師，日前由台灣頭頸部腫瘤醫學會特別頒發「2025年醫療奉獻獎」，表彰其對東部偏鄉健康始終如一的付出和貢獻，已成為東部頭頸癌患者最值得信賴的生命守護者。

陳培榕副院長30年前自願到許多醫護都不願去的花蓮服務，以病人為中心，率先成立「頭頸癌跨科整合治療團隊」，並一路為花東育成留住傑出醫療人才，將花蓮慈院打造成「大刀的故鄉」，不遺餘力的提升東部頭頸癌患者的存活率和生活品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣頭頸部腫瘤醫學會頒贈「2025醫療奉獻獎」，表彰花蓮慈院陳培榕副院長30餘年來不遺餘力的守護東部頭頸癌患者。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

頭頸部腫瘤復發率高，陳培榕醫師總不厭其煩的鼓勵病人回診仔細檢查，守護病人健康。

就讀台大擔任實習醫師開始，陳培榕於1986年就到甫啟業的花蓮慈濟醫院支援，因為喜歡花蓮的清淨質樸，加上與世無爭的個性，1993年升任主治醫師，他自願從台大到花蓮慈院服務。耳鼻喉科從他「一人科」開始，白天門診與手術，夜晚照顧病房與急診，全年無休，隨時待命。不論門診多晚下診，病房裡總能看到他巡視的身影。

東部地區頭頸癌盛行率高，陳副院長整合外科、腫瘤內科、放射治療、營養、復健等專業，於1998年率先於東部成立「頭頸癌跨科整合治療團隊」，並致力提升存活率與生活品質，推動病人的功能保留，造福無數東部病患。晚期病人則為其設計個別化療程，讓患者在花蓮也能獲得全方位照護。

▲台灣頭頸部腫瘤醫學會頒贈「2025醫療奉獻獎」，表彰花蓮慈院陳培榕副院長30餘年來不遺餘力的守護東部頭頸癌患者。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

陳培榕醫師到綠島義診幫小朋友做口腔檢查，他就算忙碌也常常參加義診。

為了培育人才讓醫療扎根東部，他時常邀請台大師長前來花蓮協助教學、引薦人才，在東部積極推展研究。由於頭頸部腫瘤手術難度高，他親自指導後進，擔任學生助手，傳承臨床與手術經驗，讓西部醫師盛讚花蓮慈院耳鼻喉科為「大刀的故鄉」。

而陳副院長從1999年玉里慈院啟業以來，南下至距離花蓮近100公里的玉里看診，至今二十餘年未曾間斷；更赴東海岸、台東、綠島等地義診、往診。在 COVID-19 疫情最嚴峻的時期，陳培榕副院長親自堅守第一線，投入社區篩檢、轉診與遠距照護，守住花蓮地區的防疫陣線。

▲台灣頭頸部腫瘤醫學會頒贈「2025醫療奉獻獎」，表彰花蓮慈院陳培榕副院長30餘年來不遺餘力的守護東部頭頸癌患者。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

陳培榕副院長秉持以病人為中心的行醫理念，挽救無數東部頭頸癌病患及其家庭。

30餘年來，陳副院長溫柔而堅定地守護著台灣東部，提供品質不輸西部的醫療服務，更是挽救無數頭頸部腫瘤患者與家庭。陳培榕副院長說：「行醫最大的希望就是能夠造福病人。」陳副院長數十年如一日的堅守崗位守護鄉親，讓他獲得「2016年花蓮縣醫師公會醫療奉獻獎」、「2023年台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會醫療奉獻獎」、今年「台灣頭頸部腫瘤醫學會」更於年會頒發「2025醫療奉獻獎」予陳培榕醫師，感恩並表彰他對偏鄉無私而持續不輟的守護及奉獻。

陳培榕副院長表示，自己只是做醫師的本分不算奉獻，當醫師的本分就是要救人。有榮幸可以在東部盡一份醫師的責任，也能在這裡生活，享受東部的風土人情，作育英才，並讓病人活得更健康，對三十餘年的行醫生涯已是心滿意足。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大規模劇烈豪雨作業將解除！　明中南部仍是影響熱區
快訊／7縣市豪大雨特報　3地紫爆
快訊／土城爸「違反保護令」當街狂巴頭罵兒！　檢方聲押
騎士好眼熟「竟是金鐘男配」！左轉2舉動被讚爆：禮儀滿分
LIVE／還有一波水氣移入！　氣象署最新說明
天心49歲身材超猛！濕身解放泳裝「太兇包不住」
快訊／高雄山區大豪雨！溪水暴漲淹南橫...土石崩落畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「大規模劇烈豪雨作業」估傍晚解除　中南部明天仍是降雨熱區

快訊／7縣市豪大雨特報　3地「紫爆」等級

「我要棒果拿鐵」店員錯愕照做　下場崩潰！客怒：你中文不太好

不只泡麵和水！專家點名「避難包3寶」：停電危急時作用大

新店溺水案損2名警消！財經網美怒「不值得」：沒必要非救不可

全聯驚見「結帳超人」！手速爆表...網看傻眼：結帳大賽絕對冠軍

LIVE／今晚還有一波水氣移入　氣象署最新說明

守護頭頸癌患博「大刀故鄉」美譽　慈院陳培榕獲頒醫療奉獻獎

快訊／暴雨狂襲！南投縣府宣布：明日「1國小、1國中」停班停課

【廣編】田中千繪×翁立友夢幻合體代言　朝和生醫發表全台首款「吃的外泌體」雪肌泌×維股泌

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

「大規模劇烈豪雨作業」估傍晚解除　中南部明天仍是降雨熱區

快訊／7縣市豪大雨特報　3地「紫爆」等級

「我要棒果拿鐵」店員錯愕照做　下場崩潰！客怒：你中文不太好

不只泡麵和水！專家點名「避難包3寶」：停電危急時作用大

新店溺水案損2名警消！財經網美怒「不值得」：沒必要非救不可

全聯驚見「結帳超人」！手速爆表...網看傻眼：結帳大賽絕對冠軍

LIVE／今晚還有一波水氣移入　氣象署最新說明

守護頭頸癌患博「大刀故鄉」美譽　慈院陳培榕獲頒醫療奉獻獎

快訊／暴雨狂襲！南投縣府宣布：明日「1國小、1國中」停班停課

【廣編】田中千繪×翁立友夢幻合體代言　朝和生醫發表全台首款「吃的外泌體」雪肌泌×維股泌

中租上半年稅後純益105億元、EPS 5.8元　7／30除息權

金秀賢陷廣告商索賠突傳「1.7億賣豪宅」！　遭瘋猜原因真相曝光

「豐臀金」致敬伊麗莎白泰勒　重現性感造型搭玉婆的鑽石耳環

「大規模劇烈豪雨作業」估傍晚解除　中南部明天仍是降雨熱區

服裝舞蹈內容太火辣挑逗　肚皮舞女網紅被控「違反道德」逮捕

中國新能源車上半年出口106萬輛　年增75.2%

LOPIA高雄夢時代7／10開幕　連續5天和牛、豬五花買一送一

28歲男壞壞太猛「陰莖啪一聲」！以為沒事　切開包皮才知嚴重撕裂

一車一命、一車一心！女連長駕駛「地表最強」戰車　賴清德看全程

入住飯店房間「先做5件事」　旅遊達人：免花冤枉錢

【暴雨炸裂彰化】鹿港停車場成池塘　埔心民宅汽機車慘滅頂

生活熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

「分科測驗報錯科」無法補救　大考中心：報名時考生須簽名確認

苦日子結束了！2025甩開小人TOP3生肖

20縣市豪大雨特報！1地雨量恐飆600mm

佳冬光電場「光電板」早移除？　經濟部照片被抓包嘲諷

劇烈豪雨連炸南台！氣象署曝雨最猛時刻

快訊／暴雨炸裂！　1地區「國家警報」響

大豪雨轟炸！　5縣市多地區今停班課

丹娜絲陰魂不散！　「1舉動」害中南部雨炸到紫爆

建臺高中分科測驗集體報錯科　教育部：考量公平性不能更動

1張圖看「為何丹娜絲重創台南」　粉專：能不慘重嗎

這三個星座超挑剔　約會像面試、寧可單身也不妥協

快訊／大雷雨轟屏東台東！　14縣市警戒、3區炸大豪雨

更多熱門

相關新聞

6.4地震打亂台鐵「7路段降速慢行」　高鐵正常行駛

6.4地震打亂台鐵「7路段降速慢行」　高鐵正常行駛

今天(11日)晚間7時，台灣東部海域發生芮氏規模6.4地震，受到地震影響，台鐵東部和西部共7路段慢行，列車將出現延誤，目前未傳出災情。高鐵官網則公告正常行駛。

端午健少油低負擔　花慈「蔬喜蛋糕」上桌

端午健少油低負擔　花慈「蔬喜蛋糕」上桌

偏鄉智慧典範　花蓮慈院生技醫療獲雙奬

偏鄉智慧典範　花蓮慈院生技醫療獲雙奬

生成式AI不再只是名詞！台南記者學會辦實作講座

生成式AI不再只是名詞！台南記者學會辦實作講座

東部連5震「最大規模5.5」　氣象署：獨立事件、3天內還有餘震

東部連5震「最大規模5.5」　氣象署：獨立事件、3天內還有餘震

關鍵字：

大刀故鄉東部頭頸癌慈院陳培榕學會醫療奉獻獎

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

全台最大「貴族世家」分店今開幕

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

艋舺命案「為愛私刑殺人」　18歲小女友在場直擊

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

世上最不健康飲料　「健康飲品」上榜

中信女神2個月沒來MC「男醫3度堅稱懷孕了」

台灣首款油電動力125機車開賣

基隆少女姦殺10年懸案　3巧合逮惡狼

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

3歲童當拖把「拖教室」！高雄某幼兒園爆虐待　

女舍監約砲已婚男師！辦公室、宿舍變砲房

更多

最夯影音

更多

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面