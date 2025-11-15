胡麻節湧人潮！佳里消防隊進駐宣導　住警器、CPR成最夯學習點

▲佳里消防分隊於胡麻節設定宣導攤位，向民眾介紹住宅用火災警報器的重要性。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

胡麻節15日在佳里熱鬧登場，人潮絡繹不絕，在濃濃農村節慶氣氛中，台南市消防局第三大隊佳里消防分隊也同步進駐會場設定宣導攤位，將「住宅用火災警報器」與 CPR 急救技能送進每位民眾心中，讓胡麻香氣之外，多一道守護家庭安全的力量。

活動中最吸睛的亮點莫過於 CPR 體驗區，消防員一步步示範壓胸位置、頻率與深度，以節奏口訣「快、快、壓」協助民眾快速記住技巧，許多父母也帶著孩子一起體驗，讓急救教育在節慶氛圍中更貼近生活。

佳里分隊表示，胡麻節不只是展現農業特色的在地盛事，更是推廣公共安全的好時機，希望每位遊客離開會場時，不只帶走胡麻香，更把防火與急救的能力帶回家。「住警器最好永遠只在測試時響起，而不是在火災發生的那一刻。」消防人員強調。

第三救災救護大隊長鄭誌峰指出，近年 CPR 成功案例逐漸增加，代表民眾的急救意識提升。「只要會按、敢按，每一個市民都是生命守門員。」他鼓勵民眾多練習、多學習，關鍵時刻就能救人一命。

消防局長李明峯提醒，火災奪命的不只有火，更多時候是致命的濃煙；住宅用火災警報器就是居家最重要的「守衛」。他呼籲民眾定期檢查住警器，使用期限約 10 年，如發黃老化或無法正常響動務必汰換，「一顆住警器守護的，是全家人的生命安全。」

市長黃偉哲也在活動中前往攤位關心宣導情形。他表示，胡麻節人潮眾多，正是推廣防火與急救知識的好時機。「住警器價格不高，卻能在關鍵時刻提醒逃生，CPR更是不分專業領域、人人都該學的能力。」他鼓勵民眾逛市集之餘，也把防災基本功帶回家。