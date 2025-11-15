日本旅遊品質降級？日網紅喊「台灣大勝」...掀2派論戰

▲網紅「日本人的歐吉桑」表示，常常看到台灣人在日本旅遊時的抱怨。（示意圖／翻攝自unsplash）

大票台灣人每到假日就飛出國，國旅人次已逐漸減少。不過在台灣生活的日本網紅「日本人的歐吉桑」近日發文指出，很少看到日本人來台灣時會不滿，但常常看到台灣人在日本旅遊時的抱怨文章，最後合理推論答案就是「台灣旅遊品質比較好」。文章曝光後，引發兩派網友熱議。

「日本人的歐吉桑」在臉書粉專發文分享，不管是在臉書或其他社群平台，近期常常看到台灣人在日本旅遊時，抱怨「飯店品質不好、餐廳服務不好、環境很髒、店員態度有問題」等等，甚至有時候還會看到發起抵制的呼籲。

他進一步表示，但自己很少看到日本人來台灣時會抱怨，只有看到日本旅客發表台日差異的感想而已。「民族性偏龜毛的日本人，竟然已經好好享受台灣旅遊，很少看到日本人針對台灣旅遊的抱怨，這些結果引起的答案就是『台灣旅遊品質比較好』，台灣旅遊大勝利。」

文章曝光後，許多台灣網友點頭表示，「日本旅宿的整體服務和清潔度確實有明顯下降」、「疫情過後，日本的旅遊品質確實略為下降」、「應該是東京、京都等城市的海外觀光客太多了，我個人在東京的連鎖飯店有遇到服務不太親切的服務人員」、「日本旅館人力短缺，大量進用外國打工者負責清潔，甚至前台工作，乃至失去了以往日本人才會堅持的細緻」。

不過也有台灣民眾不認同該網紅的看法，稱「並沒有，是對日本標準比較高而已」、「我很少看到抱怨日本旅行的」、「反串要註明」、「日本的旅遊品質比起台灣好太多倍，就算是鄉下一問小旅館，服務品質都很好，餐點更是用心」、「台灣奧客無所不在，奧客消費都不高、要求超高」、「我覺得台灣和日本不用比，差太多了，大家都知道誰好，你可能是被演算法搞」。

