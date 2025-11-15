　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本旅遊品質降級？日網紅喊「台灣大勝」...掀2派論戰

在台日人認為「台灣旅遊大勝日本」。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲網紅「日本人的歐吉桑」表示，常常看到台灣人在日本旅遊時的抱怨。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

大票台灣人每到假日就飛出國，國旅人次已逐漸減少。不過在台灣生活的日本網紅「日本人的歐吉桑」近日發文指出，很少看到日本人來台灣時會不滿，但常常看到台灣人在日本旅遊時的抱怨文章，最後合理推論答案就是「台灣旅遊品質比較好」。文章曝光後，引發兩派網友熱議。

「日本人的歐吉桑」在臉書粉專發文分享，不管是在臉書或其他社群平台，近期常常看到台灣人在日本旅遊時，抱怨「飯店品質不好、餐廳服務不好、環境很髒、店員態度有問題」等等，甚至有時候還會看到發起抵制的呼籲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步表示，但自己很少看到日本人來台灣時會抱怨，只有看到日本旅客發表台日差異的感想而已。「民族性偏龜毛的日本人，竟然已經好好享受台灣旅遊，很少看到日本人針對台灣旅遊的抱怨，這些結果引起的答案就是『台灣旅遊品質比較好』，台灣旅遊大勝利。」

文章曝光後，許多台灣網友點頭表示，「日本旅宿的整體服務和清潔度確實有明顯下降」、「疫情過後，日本的旅遊品質確實略為下降」、「應該是東京、京都等城市的海外觀光客太多了，我個人在東京的連鎖飯店有遇到服務不太親切的服務人員」、「日本旅館人力短缺，大量進用外國打工者負責清潔，甚至前台工作，乃至失去了以往日本人才會堅持的細緻」。

不過也有台灣民眾不認同該網紅的看法，稱「並沒有，是對日本標準比較高而已」、「我很少看到抱怨日本旅行的」、「反串要註明」、「日本的旅遊品質比起台灣好太多倍，就算是鄉下一問小旅館，服務品質都很好，餐點更是用心」、「台灣奧客無所不在，奧客消費都不高、要求超高」、「我覺得台灣和日本不用比，差太多了，大家都知道誰好，你可能是被演算法搞」。

延伸閱讀
是它惹禍2／實支實付可以全理賠醫材費？　保險公司常拿「這點」卡保戶
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」　半年後生活崩塌後悔了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
奇幻漂流！洪水沖走電信行70支手機　全數意外尋回
啦啦隊女神「胸上挖空」公開新制服！　熱褲直逼腿根
快訊／芬普尼雞蛋再流入市面！畜牧場管制中仍非法販售4萬顆
3女被騙來台賣淫2100次！　淚控周休1日、每天接8人
基輔遭大規模空襲！　430架無人機狂轟釀8死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台人起手式？滷味攤老闆貼「禁咖令」　網笑翻：就是忍不住

日本旅遊品質降級？日網紅喊「台灣大勝」...掀2派論戰

太子集團每日賺破億！翻起訴書他驚呆：靠「中國國安部」護航

網紅「龍鬚糖小哥」協尋台灣護照失主！釣出親友：她還在吃糖葫蘆

避免普發1萬入帳「被凍結」　中華郵政解除久未使用帳戶控管

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料　8大惡行曝光

台鐵7個月來連9起旅客暴力攻擊　產工：增聘保全杳無音信　

旅客暴走攻擊「副站長嘴角身體擦挫傷」　台鐵譴責暴力：協助提告　

玉澤演在台中搭公車！他見「這椅背藏亮點」　網一看笑翻：還備註

信義區阿嬤路邊「火燒輪椅」嚇壞民眾！勸阻被罵：關你什麼事

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

崔振赫狂爆料媽媽「愛罵人」！XD　「要錢才有禮貌」母氣喊：都你害的

豐原五口含恨自盡　黃金代購邪惡李團主求刑15年　「神經病殺人無罪」恐嚇訊息曝光

【譚兵讀武EP279】「青島大爆破」海軍八艦自沉阻航道　沈鴻烈主政下的山東游擊隊故事多

台人起手式？滷味攤老闆貼「禁咖令」　網笑翻：就是忍不住

日本旅遊品質降級？日網紅喊「台灣大勝」...掀2派論戰

太子集團每日賺破億！翻起訴書他驚呆：靠「中國國安部」護航

網紅「龍鬚糖小哥」協尋台灣護照失主！釣出親友：她還在吃糖葫蘆

避免普發1萬入帳「被凍結」　中華郵政解除久未使用帳戶控管

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料　8大惡行曝光

台鐵7個月來連9起旅客暴力攻擊　產工：增聘保全杳無音信　

旅客暴走攻擊「副站長嘴角身體擦挫傷」　台鐵譴責暴力：協助提告　

玉澤演在台中搭公車！他見「這椅背藏亮點」　網一看笑翻：還備註

信義區阿嬤路邊「火燒輪椅」嚇壞民眾！勸阻被罵：關你什麼事

台人起手式？滷味攤老闆貼「禁咖令」　網笑翻：就是忍不住

奇幻漂流！蘇澳洪水沖走電信行70支手機　老闆發愛心餐意外尋回

古董車迷天堂！海牙勞烏曼汽車博物館　從F1收藏逛到教父同款林肯

好香！「國寶美男」八木勇征神顏征服松機　SJ、山下智久也在台北

玉井德蘭週年慶登場！消防分隊進駐宣導　留意冬季用電安全

黑豹旗／武陵女投楊芷寓抓下U18國手出局　從猿迷變獅迷最愛拿莫

病男家中跌倒求援「忘了自己住哪」　桃園警消出奇招破門救人

曾文園區開辦生活花藝課程　學員手作作品美化生活、療癒身心

43萬啦啦隊「胸上挖空」公開新制服！中空全被拍 熱褲短到直逼腿根

台中白目女抱戰利品鑽車縫險被撞！還攤手質疑　隔壁駕駛開窗幹譙

【爆氣扭打】3學生當街互拉！ 老師急衝救火場面全被拍

生活熱門新聞

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

快訊／台鐵發生死傷事故 　台中站旅客落軌遭自強號撞上

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料

「最美檢察官」妻罕見聊婚姻：不確定會不會離

阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　金主普發1萬買爆

16台人吃5披薩遭公審！　在台義國主廚揭背後原因

7-11即期品變7折？業者澄清：單店自行調整

入秋最強冷空氣「探14度」　下周連2天雨區擴大

加油注意！「加滿」恐吸入一級致癌物　專家示警

義大利老闆公審「台客16人吃5披薩」　遭出征關IG

YTR棒球小哥遭關台　台南Josh曝收益

更多熱門

相關新聞

「龍鬚糖小哥」協尋台灣護照失主！竟釣出親友

「龍鬚糖小哥」協尋台灣護照失主！竟釣出親友

韓國龍鬚糖攤販業者「Yoon Nala」以幽默的談吐內容與流利的中文，深受不少台灣網友喜愛，許多台灣網友到韓國會找其合照、購買龍鬚糖，Instagram更擁有近27萬名粉絲。而Yoon Nala日前在Threads發文表示，有人撿到台灣人的護照放在他的店裡，提醒失主趕快來拿，沒想到經過瘋傳後找到失主的朋友，甚至有台灣網友笑稱「龍鬚糖小哥已成台灣駐韓辦事處」。

信義區阿嬤路邊「火燒輪椅」嚇壞民眾！

信義區阿嬤路邊「火燒輪椅」嚇壞民眾！

無印良品出包！母公司：物流被駭用戶資料疑外洩

無印良品出包！母公司：物流被駭用戶資料疑外洩

機票姓名後「多2英文字」憂無法登機　旅遊達人曝正解

機票姓名後「多2英文字」憂無法登機　旅遊達人曝正解

iPhone暗藏「出軌留言區」　大票過來人：抓到另一半偷吃

iPhone暗藏「出軌留言區」　大票過來人：抓到另一半偷吃

關鍵字：

日本人的歐吉桑周刊王

讀者迴響

熱門新聞

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

快訊／台鐵發生死傷事故 　台中站旅客落軌遭自強號撞上

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

66歲阿北中1.2億樂透！「裝窮騙老婆」爽過豪華生活…半年後崩潰

8旬母悶殺癱瘓兒　律師：不建議特赦

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料

獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」

更多

最夯影音

更多
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面