生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網紅「龍鬚糖小哥」協尋台灣護照失主！釣出親友：她還在吃糖葫蘆

有人撿到台灣護照，交給「韓龍鬚糖小哥」協尋，隨後竟立馬釣出失主朋友回覆。（圖／翻攝自Threads＠yoonnala879）

▲有人撿到台灣護照，交給「韓龍鬚糖小哥」協尋，隨後竟立馬釣出失主朋友回覆。（圖／翻攝自Threads＠yoonnala879）

圖文／CTWANT

韓國龍鬚糖攤販業者「Yoon Nala」以幽默的談吐內容與流利的中文，深受不少台灣網友喜愛，許多台灣網友到韓國會找其合照、購買龍鬚糖，Instagram更擁有近27萬名粉絲。而Yoon Nala日前在Threads發文表示，有人撿到台灣人的護照放在他的店裡，提醒失主趕快來拿，沒想到經過瘋傳後找到失主的朋友，甚至有台灣網友笑稱「龍鬚糖小哥已成台灣駐韓辦事處」。

韓國網紅「龍鬚糖小哥Yoon Nala」在南韓首爾明洞商圈有經營龍鬚糖攤位，因為常常說出一口流利的中文，在中國、台灣的社群受到熱烈歡迎。近日，他在Threads上分享，有熱心人士撿到一名台灣旅客的護照，隨後寄放在他的店裡，Yoon Nala特別發文提醒失主盡速領取，寫道「來韓國旅遊的XXX，有人撿到妳的護照放在我的店，趕快來！！！」貼文曝光後吸引大批網友關注。

時隔沒多久，失主的朋友就在Threads上發現訊息，並上傳一張失主正在吃糖葫蘆的照片，憤怒寫道「XXX還在吃糖葫蘆，X」，更透露她發現護照不見之後，先是找Oilve young的優格餅乾，接著說想吃糖葫蘆，看起來一點也不著急。

許多台灣網友見狀紛紛留言，「龍鬚糖小哥已升級成台灣駐韓辦事處」、「我已經相信脆（Threads）是台灣最大的LINE群」、「龍鬚糖小哥變辦事所好笑程度100%，留言區：XXX還在吃糖葫蘆好笑程度10000%，留言回覆區：還在吃並附上影片好笑程度1000000000%，甚至是在龍鬚糖攤位前還在大吃特吃，超可愛救命」。

稍晚Yoon Nala也PO照片更新進度，表示「XXX來拿護照了，原來她今天是來過我店的客人，聽說是她爸爸看到我的文章後跟她聯絡，感謝脆朋友的幫忙，總算是happy ending了」。而該張照片中，該名女子仍在吃著糖葫蘆，讓大票網友笑翻。

網紅「龍鬚糖小哥」協尋台灣護照失主！釣出親友：她還在吃糖葫蘆

山下智久睽違14年 再度來台舉辦專場！

Threads韓龍鬚糖小哥台灣護照周刊王

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

