網紅「龍鬚糖小哥」協尋台灣護照失主！釣出親友：她還在吃糖葫蘆

▲有人撿到台灣護照，交給「韓龍鬚糖小哥」協尋，隨後竟立馬釣出失主朋友回覆。（圖／翻攝自Threads＠yoonnala879）

圖文／CTWANT

韓國龍鬚糖攤販業者「Yoon Nala」以幽默的談吐內容與流利的中文，深受不少台灣網友喜愛，許多台灣網友到韓國會找其合照、購買龍鬚糖，Instagram更擁有近27萬名粉絲。而Yoon Nala日前在Threads發文表示，有人撿到台灣人的護照放在他的店裡，提醒失主趕快來拿，沒想到經過瘋傳後找到失主的朋友，甚至有台灣網友笑稱「龍鬚糖小哥已成台灣駐韓辦事處」。

韓國網紅「龍鬚糖小哥Yoon Nala」在南韓首爾明洞商圈有經營龍鬚糖攤位，因為常常說出一口流利的中文，在中國、台灣的社群受到熱烈歡迎。近日，他在Threads上分享，有熱心人士撿到一名台灣旅客的護照，隨後寄放在他的店裡，Yoon Nala特別發文提醒失主盡速領取，寫道「來韓國旅遊的XXX，有人撿到妳的護照放在我的店，趕快來！！！」貼文曝光後吸引大批網友關注。

時隔沒多久，失主的朋友就在Threads上發現訊息，並上傳一張失主正在吃糖葫蘆的照片，憤怒寫道「XXX還在吃糖葫蘆，X」，更透露她發現護照不見之後，先是找Oilve young的優格餅乾，接著說想吃糖葫蘆，看起來一點也不著急。

許多台灣網友見狀紛紛留言，「龍鬚糖小哥已升級成台灣駐韓辦事處」、「我已經相信脆（Threads）是台灣最大的LINE群」、「龍鬚糖小哥變辦事所好笑程度100%，留言區：XXX還在吃糖葫蘆好笑程度10000%，留言回覆區：還在吃並附上影片好笑程度1000000000%，甚至是在龍鬚糖攤位前還在大吃特吃，超可愛救命」。

稍晚Yoon Nala也PO照片更新進度，表示「XXX來拿護照了，原來她今天是來過我店的客人，聽說是她爸爸看到我的文章後跟她聯絡，感謝脆朋友的幫忙，總算是happy ending了」。而該張照片中，該名女子仍在吃著糖葫蘆，讓大票網友笑翻。

