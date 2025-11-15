機票姓名後「多2個英文字」！他憂無法登機　旅遊達人曝正解

▲網友擔心機票姓名後面多了「Mr」會影響登機。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

不少人買完機票後都會檢查姓名，否則如果打錯可能會被拒絕登機。近日就有網友發現，自己機票上的姓名欄位竟然多出2個英文字母「Mr」，讓他以為資料輸入錯誤，詢問是否會有問題。對此，旅遊達人蓋瑞哥表示，這只是系統把「先生」的稱謂一起寫到姓名欄，只要姓名及性別正確，就不會影響登機。

蓋瑞哥日前在臉書粉專「蓋瑞哥 機票獵人」發文表示，一名網友在易遊網訂票後發現自己的姓名多出「Mr」，雖然客服表示沒問題，但他還是擔心是否會影響登機，因此找到蓋瑞哥詢問。蓋瑞哥解釋，有些航空公司的系統會把稱謂直接寫在姓名後方，常見的稱謂有Ms.（女士）、Mrs.（已婚女性）、Miss（未婚、年輕女性）、Sir（男性尊稱）、Madam（女性尊稱）、Dr.（醫師、博士）與Prof.（教授）等。

蓋瑞哥提到，只要性別正確、姓名拼音與護照一致，並不會影響登機，他也分享一個有趣小故事，幾年前有位55到60歲的婦人詢問他機票的問題，她在機票上使用的稱謂是「Miss」，讓他好奇詢問原因，結果對方自信回答「女人永遠28歲啊」。

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛留言表示，「原來！不久前也問過易遊網客服這個問題，看來客服很常被問」、「有時候看到名字後面加上了稱謂，都會嚇到是不是打錯名字」、「男女如果寫錯，會有問題喔，上次問地勤，飛機配重，男女係數不同，他們有權因為男女不符合拉掉」、「上次尊榮虎搶票，老婆的性別沒改到，報到櫃檯更改沒問題」、「我上次還幫我女兒選到 Mx，用於不希望表明性別或跨性別人士，有順利搭機回來唷」。

