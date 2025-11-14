附中女學生尿液下肚才知男同學惡行　校方：啟動三級輔導

▲知情人士透露，被害女學生是在飲用水壺水後才察覺其中含有尿液。（示意圖／翻自prtimes.jp）

圖文／鏡週刊

本刊今報導台北市師大附中有男學生潛入無人的班級，並在女同學水壺中尿尿的離譜事件，報導出版後，有知情人士投書本刊，表示被害女學生是在飲用了水壺之後，察覺味道有異，向校方反應，此事才被調查揭露，也就是說，女學生是在尿液下肚後，才知道自己遭遇了如此惡劣的「惡作劇」，目前相關的調查仍由校方進行中。

該名知情人士心疼女學生遭遇，向本刊還原過程時指出，被害女學生當時確實有喝下水壺的液體，在喝完之後才驚覺其中含有尿液，主動向師長求助，並非如該校同學盛傳的由教官巡堂發現；而校方獲知後，透過調閱走廊監視器，鎖定犯案的男同學，並進入性平程序，初步調查，該名男同學是隨機犯案，並非針對特定對象，動機及懲處仍有待相關單位後續調查釐清。

[廣告]請繼續往下閱讀...

知情人士也透露，被害女學生在事發後承受很大的壓力，但她並未選擇在匿名社群平台抒發心情，也沒有對外講述過程，目前靜候校方調查，只盼此類事件不要再在校園發生，能盡快回歸正常生活。

而師大附中校方今天也對外發出聲明，強調在事發當日立即進行校安通報，並依相關法規受理此案、啟動調查，目前已進入法定調查程序，對當事雙方也已同時啟動三級輔導措施，針對不當行為部分進行懲處，持續追蹤輔導，期使雙方當事人能建立健康身心，除依程序續辦外，也將協助學生正確認識其行為影響，保障學生身心健康並維護學生受教權。

▲師大附中校方今發出聲明，表示事發當日已進行校安通報，並啟動雙方三級輔導措施。（圖／翻攝自GoogleMaps）



更多鏡週刊報導

名校生脫序便溺1／獨家！五月天學弟潛無人女生教室 水壺當尿壺超噁爛

名校生脫序便溺2／獨家！遭質疑沒妥善處理男學生脫序行為 師大附中回應了

全教總譴責全教產淪為打手、錯置職責 力挺嘉義縣市工會捍衛教育專業自主