　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「報仇的時候到了！」陸配亞亞嗆狗腿子　喊話姐妹拿出迫害證據

▲▼ 陸配亞亞。（圖／翻攝抖音）

▲陸配亞亞表示，「報仇的時候到了！」（圖／翻攝抖音）

網搜小組／劉維榛報導

網紅陸配亞亞（劉振亞）因宣揚中共武統、統戰言論，遭移民署廢除依親居留許可，並在今年3月狼狽離台。如今網紅八炯、閩南狼遭到大陸公安懸賞公告，檢舉兩人犯罪事證，最高可獲得百萬台幣檢舉金，對此亞亞直呼，「報仇的時候到了，感謝祖國媽媽為我們撐腰！」

陸配亞亞在抖音痛批八炯、閩南狼是「兩個人渣」，說他們瘋狂地發布反中抗中的言論，煽動分裂國家，拚命地抹黑大陸的惠台好政策，「最可恨的是什麼，他們專能欺凌、迫害我們在台的大陸姐妹，充當台獨勢力的打手和幫兇，說白了呢，就是台獨的狗腿子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

亞亞繼續說道，她就是第一位被八炯、閩南狼欺負的陸配，之後其他姐妹「恩綺、小微」也遭到他們的毒手，「但是現在呢，報仇的時候到了，重點是什麼，賺錢的機會就在眼前」，喊話大家把手頭所有被他們欺凌、迫害的證據，全部都整理出來。

不僅如此，亞亞強調「感謝祖國媽媽為我們撐腰，懲罰這些壞人啊，既能讓我們揚眉吐氣，還能夠拿到豐厚的獎金，一起行動起來吧，讓那些欺負我們的壞人，付出應有的代價！」

▲▼ 亞亞松機離台 。（圖／記者黃克翔攝）

▲亞亞3月狼狽離台。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，今（13日）上午9點，大陸官媒《新華社》、《人民日報》、《中國新聞網》等媒體，同步發布懸賞徵集台灣網紅犯罪事證的快訊，標題為《公安機關懸賞徵集台灣網紅溫子渝、陳柏源違法犯罪線索》。

該文一開始稱，溫子渝、陳柏源被大陸國務院台辦公佈為「台獨」打手、幫凶。調查掌握，該二人長期發布、傳播「抗中保台」「倚美謀獨」等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當民進黨當局網軍側翼和美國等西方國家反華勢力「急先鋒」「馬前卒」，造成惡劣影響。

該文指出，大陸公安機關表示，希望廣大台胞認清「台獨」的極端危險性、危害性，以實際行動與「台獨」分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索。

該文強調，對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情給予5萬至25萬元人民幣獎勵。（換算最高折合台幣百萬元）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本流感大爆發！　東京發布流行警報
堰塞湖提前溢流！再淹明利村　災民無奈喊「吃心臟病藥」
陳文茜宣布停止免疫療法：我自行宣告康復！
嚴堵豬瘟！「首次非故意免罰」取消　初犯就罰20萬
不讓詐團過太爽！　行政院修法增「禁奢條款」
停班課標準多年未改「東北季風就達標！」　鄭明典：應有更合理準
快訊／萬人連署「國高中改10點上課」！　教育部駁回

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多「24K黃金手鍊」不能退貨！他一算工錢驚呆：這麼高

2025資訊月×臺灣教育科技展盛大開展　邀您一同「看見AI進行式」

台灣前進「國際博物館協會杜拜大會」　AI導覽展現文化科技實力

不想開始？先假裝準備！社群爆紅「反啟動儀式」讓拖延症也能順利開工

宜蘭冬山淹水「泉月樓行館」仍乾爽！空拍畫面曝　網驚：太強大

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」：外帶只要80元

「報仇的時候到了！」陸配亞亞嗆狗腿子　喊話姐妹拿出迫害證據

萬人連署「國高中改10點上課」成案　教育部駁回：不宜貿然推動

停班課標準多年未改「東北季風就達標」　鄭明典：應有更合理準則

加航推美加機票85折優惠　「免費中停」享一票玩日韓等4國

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

宜蘭沉浸式釣蝦

好市多「24K黃金手鍊」不能退貨！他一算工錢驚呆：這麼高

2025資訊月×臺灣教育科技展盛大開展　邀您一同「看見AI進行式」

台灣前進「國際博物館協會杜拜大會」　AI導覽展現文化科技實力

不想開始？先假裝準備！社群爆紅「反啟動儀式」讓拖延症也能順利開工

宜蘭冬山淹水「泉月樓行館」仍乾爽！空拍畫面曝　網驚：太強大

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」：外帶只要80元

「報仇的時候到了！」陸配亞亞嗆狗腿子　喊話姐妹拿出迫害證據

萬人連署「國高中改10點上課」成案　教育部駁回：不宜貿然推動

停班課標準多年未改「東北季風就達標」　鄭明典：應有更合理準則

加航推美加機票85折優惠　「免費中停」享一票玩日韓等4國

鄭人碩罕見曝單親爸心聲！　拍戲「故意遠離」崩潰哭求神明找兒子

交換禮物沒靈感？2000元以下聖誕限定美妝禮盒一次看

Billboard Live TAIPEI登台！中島美嘉打頭陣首演　陶晶瑩「開箱VIP」親測音響

行動不便長者坐輪椅賞新社花海！台中警伸援手　民眾鼓掌感謝

台北重陽敬老金竟要到「上海市區公所」諮詢　她曝北市府傳單出包

變更住處沒申報「教召缺席」後備軍人辯遭通緝　下場出爐

闖紅燈、守規則駕駛保費相同！強制險給付額13年未調　綠委批機制失靈

好市多「24K黃金手鍊」不能退貨！他一算工錢驚呆：這麼高

快訊／日本流感大爆發！東京發布「流行警報」　比去年還早6周

無照駕駛又酒測拒檢！挨罰18萬還要禁考3年　移工認錯一次繳清

【也太chill了吧】牛牛們把鳳凰颱風當塑膠　全程淡定泡水裡

生活熱門新聞

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

普發1萬「紅到韓國去」　她一聽金額尷尬了

Joeman介紹台灣產品！講出「1詞」兩派戰翻

飛北京直播12天業績差　館長：你們像人嗎

「普發1萬才入帳！」他一早睡醒卻沒了：太慘了

入冬最冷！　全台低溫將探1字頭

預言颱風假翻車！台大大氣系學生認「沒錢了」

短命鳳凰撐到台灣　58年11月首個登陸颱

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

快訊／09:22發生有感地震！台北明顯搖晃　

強冷空氣估探12℃　將創新低溫時間曝

普發現金入帳卻被凍結！苦主嘆：還要跑銀行

更多熱門

相關新聞

陸公安懸賞八炯、閩南狼　陸委會：國人若配合提供線索恐觸法

陸公安懸賞八炯、閩南狼　陸委會：國人若配合提供線索恐觸法

福建省泉州市公安局13日對網紅「八炯」（溫子渝）及「閩南狼」（陳柏源）發出懸賞通告。對此，陸委會法政處副處長董玉芸今（13日）說，國際引渡條約多半排除政治犯，且須雙邊國家都認為其行為是犯罪才構成引渡條件，「只要是民主法治的國家，都不會隨中國起舞」；但她表示，國人若配合中國的懸賞提供相關線索，有可能觸犯相關法律，主管機關都會依法處理查辦。

中共通緝八炯、閩南狼　林岱樺提3反制：必要時下架抖音

中共通緝八炯、閩南狼　林岱樺提3反制：必要時下架抖音

遭大陸懸賞百萬　八炯：原來我也變沈伯洋了

遭大陸懸賞百萬　八炯：原來我也變沈伯洋了

八炯團隊3成員遭公開！陸媒：沒懸賞盼改過

八炯團隊3成員遭公開！陸媒：沒懸賞盼改過

陸公安懸賞八炯、閩南狼罪證　國台辦：正義之舉

陸公安懸賞八炯、閩南狼罪證　國台辦：正義之舉

關鍵字：

亞亞八炯閩南狼公安懸賞台獨打手檢舉獎金陸配

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

最難交到知心好友星座Top 3

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

太子集團發聲明！否認一切違法行為

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面