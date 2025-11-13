「報仇的時候到了！」陸配亞亞嗆狗腿子　喊話姐妹拿出迫害證據

▲陸配亞亞表示，「報仇的時候到了！」（圖／翻攝抖音）



網搜小組／劉維榛報導

網紅陸配亞亞（劉振亞）因宣揚中共武統、統戰言論，遭移民署廢除依親居留許可，並在今年3月狼狽離台。如今網紅八炯、閩南狼遭到大陸公安懸賞公告，檢舉兩人犯罪事證，最高可獲得百萬台幣檢舉金，對此亞亞直呼，「報仇的時候到了，感謝祖國媽媽為我們撐腰！」

陸配亞亞在抖音痛批八炯、閩南狼是「兩個人渣」，說他們瘋狂地發布反中抗中的言論，煽動分裂國家，拚命地抹黑大陸的惠台好政策，「最可恨的是什麼，他們專能欺凌、迫害我們在台的大陸姐妹，充當台獨勢力的打手和幫兇，說白了呢，就是台獨的狗腿子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

亞亞繼續說道，她就是第一位被八炯、閩南狼欺負的陸配，之後其他姐妹「恩綺、小微」也遭到他們的毒手，「但是現在呢，報仇的時候到了，重點是什麼，賺錢的機會就在眼前」，喊話大家把手頭所有被他們欺凌、迫害的證據，全部都整理出來。

不僅如此，亞亞強調「感謝祖國媽媽為我們撐腰，懲罰這些壞人啊，既能讓我們揚眉吐氣，還能夠拿到豐厚的獎金，一起行動起來吧，讓那些欺負我們的壞人，付出應有的代價！」

▲亞亞3月狼狽離台。（圖／記者黃克翔攝）



事實上，今（13日）上午9點，大陸官媒《新華社》、《人民日報》、《中國新聞網》等媒體，同步發布懸賞徵集台灣網紅犯罪事證的快訊，標題為《公安機關懸賞徵集台灣網紅溫子渝、陳柏源違法犯罪線索》。

該文一開始稱，溫子渝、陳柏源被大陸國務院台辦公佈為「台獨」打手、幫凶。調查掌握，該二人長期發布、傳播「抗中保台」「倚美謀獨」等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當民進黨當局網軍側翼和美國等西方國家反華勢力「急先鋒」「馬前卒」，造成惡劣影響。

該文指出，大陸公安機關表示，希望廣大台胞認清「台獨」的極端危險性、危害性，以實際行動與「台獨」分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索。

該文強調，對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情給予5萬至25萬元人民幣獎勵。（換算最高折合台幣百萬元）。