亂倒廢棄土！肚子痛下國道找廁所　颱風天照上路露餡...慘被開罰

▲砂石車自台北市違規載運營建廢棄物，駕駛內急下交流道上廁所，結果被眼尖警員查獲。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

鳳凰颱風13日侵台過境之際，雲林縣2名男子前往台北載運營建廢棄物，原本要趁著颱風機會到中南部違法偷倒，中途1人突然內急，趕緊下國道1號苗栗頭份交流道，巡邏警車發現砂石車實在太髒，大白天又違停路旁，上前盤查後確認違法，依廢棄物清理法開罰。

頭份警分局今天表示，斗坪派出所副所長鍾志翔、警員林明均，昨（13日）15時許執行偵辦刑案勤務，行經縣道苗124甲線約1K處，見2輛砂石車的車身超髒臨停在路邊，但適逢鳳凰颱風過境卻照常出車，不合常理，立即通知線上巡邏警網鄭凱元、趙辰毅前往協助攔查。

警方攔停後詢問，謝姓駕駛（29歲）與李姓駕駛（22歲）供稱，接受雲林縣虎尾鎮某老闆委託，空車自雲林北上到台北市士林區工地，載運廢土、廢塑膠，磚頭、水泥塊、鋼筋等營建廢棄物，準備到中南部傾倒；不料，剛通過國道1號新竹路段，謝男突然鬧肚子，才臨時下頭份交流道，在苗124甲線1公里處停車，前往超商借廁所上大號，準備離開時被警方攔查。

警方要求駕駛掀開覆蓋的帆布，赫然發現砂石車載滿營建廢棄物，而且2人均未攜帶廢棄物清運聯單，立即通報苗栗縣政府環保局派員到場共同稽查，認定為違法載運，當場依案依廢棄物清理法第9條、各自裁罰6萬元。