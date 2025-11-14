　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

拉一整夜！通便「便祕果」陸網爆紅　醫提醒：有直腸癌風險

▲黝黑「便祕果」陸網爆紅。（圖／翻攝自新華社）

▲黝黑「便祕果」陸網爆紅。（圖／翻攝自新華社）

記者廖翊慈／綜合報導

便秘問題困擾不少民眾，各類強調具「通便」效果的產品近年層出不窮。中國網路上近期一款名為「便秘果」的食品，因宣稱效果迅速而爆紅，甚至有人表示一天「大三次」。不過，專家提醒，成分來源與作用機制，並不如商家宣稱單純，長期依賴恐對腸道造成傷害。

據《新華社》報導，許多強調「促進排便」的食品在中國各大電商平台熱銷，從油柑、西梅等天然水果，到主打益生菌概念的發酵飲品都受到追捧。然而，「便秘果」因外觀黝黑、標榜「純天然植物製品」與「無副作用」等說法快速走紅。部分消費者在評論區聲稱效果明顯，有人表示「喝一次能拉上一整晚」，也有人稱一天需要跑廁所數次。

▲▼黝黑「便祕果」陸網爆紅。（圖／翻攝自新華社）

▲豆科臘腸樹的果實。（圖／翻攝自新華社）

報導指出，「便秘果」其實是豆科臘腸樹的果實，樹木在南亞及中國南方城市常作為行道樹，花季時因金黃色花串滿樹又被稱為「黃金雨」。果實成熟後細長堅硬，乾燥後長度可達30至60公分，商家通常將其切片販售，以便民眾泡水飲用。臘腸果內部呈小隔間結構，每個隔間皆由黏稠深色果肉包覆種子。

研究顯示，臘腸果果肉中含有大黃素、大黃碱與番瀉苷等蒽醌類物質，會刺激腸道蠕動並促進排便。部分臨床數據認為，其確實能改善成人與兒童便秘症狀。由於作用迅速，吸引不少長期受便秘困擾的民眾購買。

不過，醫學界提醒，蒽醌類成分屬刺激性瀉藥，長期使用恐造成腸道對外來刺激產生依賴，導致自主蠕動能力下降，排便效果需依賴越來越高的劑量才能維持，最終可能發展為慢性、頑固型便秘。此外，反覆刺激腸壁也易引發「結腸黑變病」，增加結腸息肉、腺瘤甚至結直腸癌的風險。

▲▼黝黑「便祕果」陸網爆紅。（圖／翻攝自新華社）

▲部分人會拿來泡茶。（圖／翻攝自新華社）

專家強調，許多民眾誤以為「天然」等同「安全」，忽略臘腸果本質上仍是瀉藥，並非適用於所有體質。特別是腸胃較弱、正接受腸胃疾病治療或有慢性病史者，若未經醫師評估自行服用，可能增加腸道負擔，甚至引發脫水或電解質失衡。

醫師指出，改善便秘的核心仍在於生活作息，包括每日攝取足夠水分（1500毫升以上）、多食用富含膳食纖維的蔬果與全榖類，並維持規律運動習慣。例如步行30分鐘、腹部核心訓練或伸展運動，都有助於促進腸道活動。若出現短期便秘，可透過腹部按摩、改變排便姿勢或補充益生菌協助改善；若症狀持續或伴隨腹痛、體重下降等異常狀況，應及時就醫。

報導最後提醒，便秘雖非重大疾病，但長期困擾可能嚴重影響生活品質，過度依賴刺激性產品不僅無法根治，反而可能造成更深層的腸道問題。選擇正確的飲食與生活方式，才是長期改善便秘最根本、也最安全的途徑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輝達小金雞股價重挫逾8%　外媒點名「AI泡沫核心」
「泉月樓行館」遭爆違建！罰30萬
演唱會票讓給外國旅客　黃捷轟交通部：不應犧牲我國粉絲權益
五口命案王家被騙買639萬黃金！1年狂刷卡53次　明細曝光
更強冷空氣要來了！　最低溫探14度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

央視「起底台獨打手」點名八炯、閩南狼　直指2人「勾結境外勢力」

陸荒野求生賽僅存女選手「冷美人」突昏倒送醫　體檢未過退賽

陸女職員陪領導喝酒身亡未立案　體內查出精液...家屬要求公佈死因

拉一整夜！通便「便祕果」陸網爆紅　醫提醒：有直腸癌風險

解放軍X平台「中國軍號」日文圖卡嗆聲！　膽敢介入台海必迎頭痛擊

沈伯洋赴德稱不畏懼中共　國台辦：台獨提早滅亡！多行不義必自斃

全身針孔！14歲男被誤診「矮小症」錯打2940支胰島素…釀糖尿病

沈有忠：九二共識成中共工具　對國際宣傳「台海問題是內政」

陸29歲CEO現身「相親角」　遭阿姨們嫌棄「低學歷」...真相跌破眼鏡

陸饒舌歌手「孩子王」根本沒死！趁假死「做完新專輯」才闢謠

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

央視「起底台獨打手」點名八炯、閩南狼　直指2人「勾結境外勢力」

陸荒野求生賽僅存女選手「冷美人」突昏倒送醫　體檢未過退賽

陸女職員陪領導喝酒身亡未立案　體內查出精液...家屬要求公佈死因

拉一整夜！通便「便祕果」陸網爆紅　醫提醒：有直腸癌風險

解放軍X平台「中國軍號」日文圖卡嗆聲！　膽敢介入台海必迎頭痛擊

沈伯洋赴德稱不畏懼中共　國台辦：台獨提早滅亡！多行不義必自斃

全身針孔！14歲男被誤診「矮小症」錯打2940支胰島素…釀糖尿病

沈有忠：九二共識成中共工具　對國際宣傳「台海問題是內政」

陸29歲CEO現身「相親角」　遭阿姨們嫌棄「低學歷」...真相跌破眼鏡

陸饒舌歌手「孩子王」根本沒死！趁假死「做完新專輯」才闢謠

坤達遭起訴2年8個月　復工《玩很大》生變　憲哥「內心要充分悔過」

葉宏蔚、詹又蓁挺進熊本大師賽混雙4強　混雙年終總決賽再燃希望

「人人犬舍」百狗轉送其他業者　苗栗縣長：依法收容數量有上限

「45年老屋／8年新屋」總價差300萬　選哪間？專家曝1關鍵：可考慮

川普本屆首度宣布對台軍售　總統府：感謝支持台灣提升防衛能力

五口命案王家「怪自己笨」走上絕路　檢察官悲憐：是李女太壞

中華郵政推6款「駿馬鑄錠」　最貴典藏組飆到5萬3600元

股市添動能！勞動基金500億委外代操召標　12／17報名截止

搭飛機千萬別選「這座位」！　他登機一看傻眼：是地獄

醫師畫家郭宗正42幅水彩亮相文化中心　仕女、風景系列吸睛展至30日

【防水閘門完美防水】宜蘭冬山淹水「泉月樓行館」仍乾爽！內外對比超反差

大陸熱門新聞

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

全紅嬋將19萬直播打賞全捐給弱勢兒童

八炯團隊3成員遭公開！陸媒：沒懸賞盼改過

奧地利雙層「熊貓列車」亮相 「中國製造」基建投入客運鐵路系統

陸29歲CEO現身「相親角」 遭阿姨們嫌棄「低學歷」...真相跌破眼鏡

韓國瑜不聲援沈伯洋　陸委會舉英國案例

沈伯洋赴德稱不畏懼中共　國台辦：多行不義必自斃

14歲男被誤診「矮小症」錯打2940支胰島素

解放軍X平台「中國軍號」日文圖卡嗆聲！ 膽敢介入台海必迎頭痛擊

陸首艘076兩棲攻擊艦進行首次海試 同樣具備電磁彈射甲板

連嗆數日！ 陸外交部：日方膽敢武力介入台海局勢，必將迎頭痛擊

江蘇送貨員因「送錯地址慘遭殺害」

陸男子在地鐵站角落直接脫褲便便 多人模仿！事發地竟成打卡朝聖點

陸女職員陪領導喝酒身亡未立案 體內查出精液...家屬要求公佈死因

更多熱門

相關新聞

秋天溫差大 腸胃敏感族群出現拉警報

秋天溫差大 腸胃敏感族群出現拉警報

時序入秋，白天高溫、夜晚轉涼，「秋老虎」型態的天氣讓不少民眾鼻塞、流鼻水，但除了呼吸道疾病，醫師提醒腸胃問題同樣不能忽視。台灣腸道醫學會理事長郭昭宏表示，秋天本身是病毒盛行的季節，病毒性腸胃炎發生率較高。

腸癌「TNT新療法」開刀後免化療　醫：保住肛門機會更高

腸癌「TNT新療法」開刀後免化療　醫：保住肛門機會更高

背痛竟是直腸癌末期　38歲男短短8周病逝

背痛竟是直腸癌末期　38歲男短短8周病逝

臭了10年！「她整天口臭超濃烈」網愣見1細節

臭了10年！「她整天口臭超濃烈」網愣見1細節

工程師騎車「屁股痛」　竟已是直腸癌三期

工程師騎車「屁股痛」　竟已是直腸癌三期

關鍵字：

便秘果通便直腸癌便祕豆科腊腸樹

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

最難交到知心好友星座Top 3

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面