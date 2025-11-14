拉一整夜！通便「便祕果」陸網爆紅　醫提醒：有直腸癌風險

▲黝黑「便祕果」陸網爆紅。（圖／翻攝自新華社）

便秘問題困擾不少民眾，各類強調具「通便」效果的產品近年層出不窮。中國網路上近期一款名為「便秘果」的食品，因宣稱效果迅速而爆紅，甚至有人表示一天「大三次」。不過，專家提醒，成分來源與作用機制，並不如商家宣稱單純，長期依賴恐對腸道造成傷害。

據《新華社》報導，許多強調「促進排便」的食品在中國各大電商平台熱銷，從油柑、西梅等天然水果，到主打益生菌概念的發酵飲品都受到追捧。然而，「便秘果」因外觀黝黑、標榜「純天然植物製品」與「無副作用」等說法快速走紅。部分消費者在評論區聲稱效果明顯，有人表示「喝一次能拉上一整晚」，也有人稱一天需要跑廁所數次。

報導指出，「便秘果」其實是豆科臘腸樹的果實，樹木在南亞及中國南方城市常作為行道樹，花季時因金黃色花串滿樹又被稱為「黃金雨」。果實成熟後細長堅硬，乾燥後長度可達30至60公分，商家通常將其切片販售，以便民眾泡水飲用。臘腸果內部呈小隔間結構，每個隔間皆由黏稠深色果肉包覆種子。

研究顯示，臘腸果果肉中含有大黃素、大黃碱與番瀉苷等蒽醌類物質，會刺激腸道蠕動並促進排便。部分臨床數據認為，其確實能改善成人與兒童便秘症狀。由於作用迅速，吸引不少長期受便秘困擾的民眾購買。

不過，醫學界提醒，蒽醌類成分屬刺激性瀉藥，長期使用恐造成腸道對外來刺激產生依賴，導致自主蠕動能力下降，排便效果需依賴越來越高的劑量才能維持，最終可能發展為慢性、頑固型便秘。此外，反覆刺激腸壁也易引發「結腸黑變病」，增加結腸息肉、腺瘤甚至結直腸癌的風險。

專家強調，許多民眾誤以為「天然」等同「安全」，忽略臘腸果本質上仍是瀉藥，並非適用於所有體質。特別是腸胃較弱、正接受腸胃疾病治療或有慢性病史者，若未經醫師評估自行服用，可能增加腸道負擔，甚至引發脫水或電解質失衡。

醫師指出，改善便秘的核心仍在於生活作息，包括每日攝取足夠水分（1500毫升以上）、多食用富含膳食纖維的蔬果與全榖類，並維持規律運動習慣。例如步行30分鐘、腹部核心訓練或伸展運動，都有助於促進腸道活動。若出現短期便秘，可透過腹部按摩、改變排便姿勢或補充益生菌協助改善；若症狀持續或伴隨腹痛、體重下降等異常狀況，應及時就醫。

報導最後提醒，便秘雖非重大疾病，但長期困擾可能嚴重影響生活品質，過度依賴刺激性產品不僅無法根治，反而可能造成更深層的腸道問題。選擇正確的飲食與生活方式，才是長期改善便秘最根本、也最安全的途徑。