國際

背痛以為年紀大了　竟是「直腸癌末期」！38歲男短短8周病逝

▲▼ 。（圖／翻攝自gofundme）

▲ 柏羅斯從出現症狀到病逝僅經過8周。（圖／翻攝自gofundme）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國38歲4寶爸柏羅斯（Steve Burrows）因下背部疼痛就醫，原本以為只是「年紀大了」的正常現象，未料竟診斷出直腸癌末期，短短8周後不治身亡。

《每日郵報》報導，柏羅斯來自劍橋郡聖尼茨，7月下旬開始感到下背部疼痛，起初以為是坐骨神經痛，還嘗試做瑜珈緩解症狀，也經常和孩子們開玩笑說「這只是老了」。儘管前女友凱斯特（Bethan Kester）提醒他，「你才38歲」，他仍拖到一個月後痛到無法忍受，才前往急診室求醫。

檢查結果有如晴天霹靂，掃描顯示他罹患直腸癌，後續檢驗更確認已發展至第四期，癌細胞已擴散至其他器官，「背痛原來是腫瘤壓迫神經造成的」。35歲的凱斯特回憶道，「他崩潰了，他打電話給我時哭得很傷心，他真的很害怕。」

值得注意的是，柏羅斯患有家族性腺瘤性息肉症（FAP），這是一種遺傳性疾病，會在腸道內長出非癌性息肉。他13歲時便因此接受手術切除部分直腸，而研究顯示，FAP顯著提高罹患直腸癌風險。

病情急速惡化後，柏羅斯於9月27日在安寧病房離世，距離他首次出現症狀僅經過2個月。他和凱斯特交往近5年，分手後仍維持朋友關係並共同撫養3個孩子，凱斯特也以他的經歷呼籲民眾，「只要身體有任何異常就去檢查」，寧可檢查後發現沒事，也不可忽視身體的警訊。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

直腸癌下背痛38歲家族性疾病警訊

