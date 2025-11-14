科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽遭資遣...求職被嫌「像看到鬼」

▲新北新手媽遭夫殺害，6個月大男嬰被勒斃的滅門家庭悲劇震撼社會。（資料圖／記者陳以昇攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北劉姓女子遭夫殺害、6個月大男嬰被勒斃震撼社會。其實劉女生前多篇貼文早已透露壓力，懷孕被資遣、求職遭白眼、產後抱病照顧早產兒，寫下「沒媽的孩子最可憐」，然而求救無人接住。勞動部裁罰資料也顯示，懷孕歧視、家庭照顧假遭拒等問題普遍存在，劉女並非個案。

根據勞動部「違反勞動法令事業單位查詢系統」，近年涉及懷孕歧視、拒絕家庭照顧假、育嬰留職停薪不當處分等違法案件遍布全台。從法律事務所、科技製造業到醫療院所皆有裁罰紀錄，顯示孕期與育兒友善環境仍明顯不足。

北市一間法律事務所因對懷孕員工不當對待，遭依《性別平等工作法》第11條開罰30萬元；台中一間科技公司因拒絕育嬰留職停薪、對請安胎假及產假員工施加不利處分，遭裁罰4萬元。此外，彰化一間醫療院所因將家庭照顧假視為缺勤、致員工全勤獎金受影響，被開罰2萬元。

育嬰留停申請遭拒與復職受阻更是常見情況。桃園市一間科技公司連續兩度因「育嬰留停不當處分」及「期滿復職遭拒」被罰各2萬元。甚至仍有企業在工作規則中訂下「懷孕、分娩或育兒應離職」等違法條款，雖未必有罰金紀錄，但已凸顯結構性問題嚴重。

這些違法案例也與劉女的生前處境相互呼應。她曾在臉書寫下，懷孕時被雇主以「不適任」為由資遣、求職時遭嫌棄「像看到鬼」，苦嘆「政府說鼓勵生育，結果孕婦處處碰壁」。產後抱病照顧早產兒、累到免疫力失調的她，仍要面對家庭收入中斷與育兒壓力。「抱病懷孕、生產、顧娃…我不能死」「沒媽的孩子最可憐」，如今看來更像對現實與制度縫隙的沉痛控訴。

劉女一家三口鼻酸命案雖已偵結，但她生前留下的文字，以及勞動部遍布全台的裁罰資料，都提醒著社會：若制度保障、職場友善與家庭支持仍未補上缺口，下一個求救聲可能依然無人聽見。

