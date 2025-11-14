　
社會 社會焦點 保障人權

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽遭資遣...求職被嫌「像看到鬼」

▲▼三重3死命案，父攜6月大男嬰陳屍馬槽橋旁。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北新手媽遭夫殺害，6個月大男嬰被勒斃的滅門家庭悲劇震撼社會。（資料圖／記者陳以昇攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北劉姓女子遭夫殺害、6個月大男嬰被勒斃震撼社會。其實劉女生前多篇貼文早已透露壓力，懷孕被資遣、求職遭白眼、產後抱病照顧早產兒，寫下「沒媽的孩子最可憐」，然而求救無人接住。勞動部裁罰資料也顯示，懷孕歧視、家庭照顧假遭拒等問題普遍存在，劉女並非個案。

根據勞動部「違反勞動法令事業單位查詢系統」，近年涉及懷孕歧視、拒絕家庭照顧假、育嬰留職停薪不當處分等違法案件遍布全台。從法律事務所、科技製造業到醫療院所皆有裁罰紀錄，顯示孕期與育兒友善環境仍明顯不足。

北市一間法律事務所因對懷孕員工不當對待，遭依《性別平等工作法》第11條開罰30萬元；台中一間科技公司因拒絕育嬰留職停薪、對請安胎假及產假員工施加不利處分，遭裁罰4萬元。此外，彰化一間醫療院所因將家庭照顧假視為缺勤、致員工全勤獎金受影響，被開罰2萬元。

育嬰留停申請遭拒與復職受阻更是常見情況。桃園市一間科技公司連續兩度因「育嬰留停不當處分」及「期滿復職遭拒」被罰各2萬元。甚至仍有企業在工作規則中訂下「懷孕、分娩或育兒應離職」等違法條款，雖未必有罰金紀錄，但已凸顯結構性問題嚴重。

這些違法案例也與劉女的生前處境相互呼應。她曾在臉書寫下，懷孕時被雇主以「不適任」為由資遣、求職時遭嫌棄「像看到鬼」，苦嘆「政府說鼓勵生育，結果孕婦處處碰壁」。產後抱病照顧早產兒、累到免疫力失調的她，仍要面對家庭收入中斷與育兒壓力。「抱病懷孕、生產、顧娃…我不能死」「沒媽的孩子最可憐」，如今看來更像對現實與制度縫隙的沉痛控訴。

劉女一家三口鼻酸命案雖已偵結，但她生前留下的文字，以及勞動部遍布全台的裁罰資料，都提醒著社會：若制度保障、職場友善與家庭支持仍未補上缺口，下一個求救聲可能依然無人聽見。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統

事業單位名稱 類型 違規內容（懷孕／育兒相關） 違反法條 罰鍰金額（元）
宇達經貿法律事務所(呂秋遠) 法律服務業 懷孕歧視 性別平等工作法第11條第1項 300,000
彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 醫院 受僱者為家庭照顧假之請求時，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。 性別平等工作法第21條 20,000
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院(吳榮州) 醫院 家庭照顧假遭拒絕 性別平等工作法第21條 20,000
中山醫學大學附設醫院(蔡明哲) 醫院 雇主因受僱者懷孕而予以資遣（懷孕歧視） 性別平等工作法第11條第1項 300,000
新閱牙醫診所 牙醫診所 申請育嬰留職停薪遭不利處分 性別平等工作法第21條 20,000
能鉅科技有限公司 科技業 雇主拒絕申訴人育嬰留職停薪申請；雇主因其請安胎假、產假予不利處分 性別平等工作法第21條第1項；第21條第2項 40,000
國碳科技股份有限公司 科技業 育嬰留職停薪復職遭拒 性別平等工作法第21條第1項 20,000
宜泓科技有限公司 科技業 懷孕歧視 性別平等工作法第11條第1項 300,000
艾滴科技股份有限公司 科技業 懷孕歧視 性別平等工作法第11條第1項 300,000
有量科技股份有限公司(Chatrapon Sripratum) 科技業 懷孕解僱 性別平等工作法第11條第1項 300,000
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

