新手媽拚命顧孩撐家仍遭老公滅門　生前「為了寶寶我不能死」心聲曝

▲新北新手媽在爭吵中遭夫刺殺身亡，6月大早產兒陪葬陽明山。（資料圖／記者陳以昇攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北三重去年傳出鼻酸悲劇，剛當媽不到半年的劉姓女子，從懷孕到產後一路抱病照顧早產兒，曾心酸寫下「為了寶寶我不能死」、「沒媽的孩子最可憐」。但在雙雙失業與育兒壓力下，夫妻爭吵激化，劉女遭廖姓丈夫刺殺21下身亡。廖男抱走6月大兒子上陽明山勒斃後輕生雙亡。士林地檢署偵結，因廖男已死亡不起訴。

事實上，劉女長期盼望成為母親。2023年她曾在社群向網友詢問生殖醫療經驗，透露自己早在5年前就自費凍卵，並焦慮詢問台中茂盛醫院成功率、該不該帶著剩餘卵子再跨縣市求醫。她坦言醫師太忙「連回覆的機會都沒有」，舟車勞頓卻仍願意奔波，只為了能順利懷孕。

懷孕後，她求職屢遭白眼，被雇主以「不適任」資遣，無奈寫下「只要給我遣散費，我就該失業？孕婦就應該沒飯吃嗎？」「老闆看到我像看到鬼一樣」，也批評職場對懷孕者不友善，「醫院說提重超過3公斤會流產，但工作根本沒人在乎」。

孩子早產出生後，她更漏透出新手媽媽的辛苦。她說，剖腹傷口尚未痊癒，仍日夜照顧孩子、餵母奶、在月子中心累到免疫力失調，眼睛紅腫也連夜奔急診，只怕傳染給寶寶，形容自己「從萬劫不復換成另一個萬劫不復」。然而再累，她仍堅持為孩子拚命，甚至寫下「抱病懷孕、生產、顧娃…老娘豁出去了不怕！但為了寶寶我不能死」「沒媽的孩子最可憐」。如今回望，格外令人心碎。

案發當天（2024年7月9日）中午，夫妻因金錢、育兒再度口角，廖男情緒全面崩潰，竟持刀猛刺妻子21下，劉女倒臥浴室身亡。廖男抱起年僅6個月大的兒子離家，警方沿路調閱監視器，發現廖男開往陽明山馬槽橋附近，把車停在空地後抱著兒子在橋邊來回徘徊超過1小時，神情恍惚、步伐不穩，最終回到車內，疑似先以束帶勒斃男嬰後輕生。警方晚間7時許發現車輛時，父子已無生命跡象。

檢警調閱戶役政資料確認廖男已於同日死亡，依《刑事訴訟法》第252 條第 6 款規定「行為人死亡者不起訴」，全案以不起訴結案。劉女生前留下的一篇篇貼文，如今成了她努力活著、努力當母親的證據，也讓這起三命悲劇多添幾分無奈與惋惜。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995