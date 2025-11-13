　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

科技夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒踱步1小時下手雙亡

▲▼三重3死命案，父攜6月大男嬰陳屍馬槽橋旁。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北三重廖姓男子21刀砍死妻子，再帶6個月大孩子赴陽明山輕生。（資料圖／記者陳以昇攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北三重去年發生一起人倫悲劇，42歲廖姓男子疑因經濟壓力、育兒理念衝突，與妻子劉姓女子爆發激烈爭執後竟失控持刀猛刺21刀，劉女倒臥浴室慘死。廖男行兇後抱著6個月孩子駕車直奔陽明山馬槽橋附近，2人最後被發現陳屍車內。士林地檢署偵辦「父殺子亡」部分，因廖男已死亡，依《刑訴法》第252條第6款依法不起訴。

檢警調查，廖男去年7月9日下午自三重住處帶著未滿周歲的兒子外出，並於16時31分沿陽金公路往竹子湖方向行駛，之後將車停在馬槽橋下方的空地。研判，他在車內以束帶纏繞兒子頸部，使其因頸部受壓窒息死亡，全案涉嫌刑法第271條第1項殺人罪。

然而，檢方調閱戶役政資料，確認廖男已於同日身亡。依《刑事訴訟法》第252條第6款規定，行為人死亡者應為不起訴處分。因此，對於廖男涉嫌殺害親生兒子的部分，依法作成不起訴結案處分。

據了解，廖、劉2人於2023年結婚，育有一名男嬰，去年1月出生。夫妻倆在北市不同科技公司任職，但劉女因懷孕遭資遣，廖男也在2023年底被裁，一家三口經濟來源驟斷，只能仰賴雙方父母接濟。

經濟壓力、育兒方式與生活瑣事，多次在2人之間累積龐大矛盾。案發當天中午，劉女餵奶後，夫妻再度因金錢、照顧方式問題爆發爭吵。廖男情緒潰堤，竟持刀朝妻子猛刺21刀，劉女倒臥浴室當場失血身亡。

行凶後，廖男一度獨自駕車出門，下午1時27分又折返住處，這次抱起6個月大的兒子再度離家。警方追查沿線監視器發現，他於下午3時許抵達陽明山馬槽橋附近，把車停在空地後抱著孩子下車。

監視器畫面顯示，他沿著橋面來回踱步超過1個多小時，神情恍惚、步伐不穩，似乎在掙扎是否走上絕路。但最終，他仍回到車內，疑似先以束帶勒斃兒子，再輕生。警方於晚間7時許尋獲車輛時，父子已明顯死亡、屍僵。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
古林睿煬推定年薪7500萬日圓續留火腿　期許明年變得更強！
快訊／胡釋安認了讓粿粿借住！發聲譴責出軌
下周冷空氣接近冷氣團等級　全台有感降溫「下探12度」
盧秀燕表態：台中擬全面禁止廚餘養豬
科技夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒踱步1小時下

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撞擊畫面曝！北市6車連環撞釀4傷　休旅車遭夾擊「翻滾」側躺

假檢警詐140萬+黃金683兩！2年後金價飆破億　落網詐團賠慘了

替朋友孫女還新加坡卡債！72歲翁銀行領31萬　警銀聯手阻詐

外籍車手年破千例！警赴屏東大學...全英語反詐宣導

南港警破獲虛幣投資詐騙　逮女車手收水成員...扣50萬+毒品

假冒郵局「普發1萬被盜領」他信了反遭詐百萬　2嫌落網手法曝

把闖家中惡煞殺掉！主張「堡壘原則」無罪　不算正當防衛理由曝

科技夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒踱步1小時下手雙亡

快訊／爛路險害命！中華電信包商回填不平　北榮護理師慘摔送醫

芬普尼毒蛋持續燒！疑殺蟲劑噴雞檢搜索雞場　負責人遭帶回偵訊

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

宜蘭沉浸式釣蝦

撞擊畫面曝！北市6車連環撞釀4傷　休旅車遭夾擊「翻滾」側躺

假檢警詐140萬+黃金683兩！2年後金價飆破億　落網詐團賠慘了

替朋友孫女還新加坡卡債！72歲翁銀行領31萬　警銀聯手阻詐

外籍車手年破千例！警赴屏東大學...全英語反詐宣導

南港警破獲虛幣投資詐騙　逮女車手收水成員...扣50萬+毒品

假冒郵局「普發1萬被盜領」他信了反遭詐百萬　2嫌落網手法曝

把闖家中惡煞殺掉！主張「堡壘原則」無罪　不算正當防衛理由曝

科技夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒踱步1小時下手雙亡

快訊／爛路險害命！中華電信包商回填不平　北榮護理師慘摔送醫

芬普尼毒蛋持續燒！疑殺蟲劑噴雞檢搜索雞場　負責人遭帶回偵訊

撞擊畫面曝！北市6車連環撞釀4傷　休旅車遭夾擊「翻滾」側躺

F.F.O曝夢想職業！　他竟想當「加班吃泡麵的上班族」

林書緯成「台灣本土」國手出征世界盃資格賽　國家隊背號曝光

2檔記憶體股遭處置　創見、華東關到11／27

「3星座」為愛不顧一切！射手不甘束縛只想「隨著心去走」

不倒翁健走杖助攻　台大雲林分院病友會走出希望步伐

行院通過詐欺犯罪防制條例修正　蘇俊賓籲強化平台業者責任

古林睿煬推定年薪7500萬日圓續留火腿　期許明年變得更強！

快訊／胡釋安認了提供粿粿住處！發3聲明「不知情被牽連」譴責出軌行為

聖誕節佈置居家小心3地雷！燈串老化、品質太差都有安全隱憂

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

社會熱門新聞

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

老母悶死癱瘓50年兒　學者喊話總統特赦

即／馬太鞍溪新堰塞湖提早溢流　泥水狂奔畫面曝

暴雨灌爆宜蘭！計程車博物館慘泡水

知名麻辣鍋涉洗錢　闆娘聲押禁見

她拿假護照4度進出台灣　遇真愛才露餡

被AAV7兩棲車輾成廢鐵　2車主體恤救災未報案求償

新北大樓深夜大火！1女無呼吸心跳

即／汐止某國小傳意外　7歲男童右手中指被門夾傷

渣男約國一少女3度開房害懷孕　不領養孩子被重判

即／知名麻辣鍋闆娘助詐團洗錢　今晨羈押禁見

賓士左轉「奪命瞬間曝光」！　23歲騎士生日變忌日

抓4歲童去撞牆變植物人　媽媽男友起訴

28年前命案！　國中生亡靈二度託夢決心復仇

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

最難交到知心好友星座Top 3

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

太子集團發聲明！否認一切違法行為

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面