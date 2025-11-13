科技夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒踱步1小時下手雙亡

▲新北三重廖姓男子21刀砍死妻子，再帶6個月大孩子赴陽明山輕生。（資料圖／記者陳以昇攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北三重去年發生一起人倫悲劇，42歲廖姓男子疑因經濟壓力、育兒理念衝突，與妻子劉姓女子爆發激烈爭執後竟失控持刀猛刺21刀，劉女倒臥浴室慘死。廖男行兇後抱著6個月孩子駕車直奔陽明山馬槽橋附近，2人最後被發現陳屍車內。士林地檢署偵辦「父殺子亡」部分，因廖男已死亡，依《刑訴法》第252條第6款依法不起訴。

檢警調查，廖男去年7月9日下午自三重住處帶著未滿周歲的兒子外出，並於16時31分沿陽金公路往竹子湖方向行駛，之後將車停在馬槽橋下方的空地。研判，他在車內以束帶纏繞兒子頸部，使其因頸部受壓窒息死亡，全案涉嫌刑法第271條第1項殺人罪。

然而，檢方調閱戶役政資料，確認廖男已於同日身亡。依《刑事訴訟法》第252條第6款規定，行為人死亡者應為不起訴處分。因此，對於廖男涉嫌殺害親生兒子的部分，依法作成不起訴結案處分。

據了解，廖、劉2人於2023年結婚，育有一名男嬰，去年1月出生。夫妻倆在北市不同科技公司任職，但劉女因懷孕遭資遣，廖男也在2023年底被裁，一家三口經濟來源驟斷，只能仰賴雙方父母接濟。

經濟壓力、育兒方式與生活瑣事，多次在2人之間累積龐大矛盾。案發當天中午，劉女餵奶後，夫妻再度因金錢、照顧方式問題爆發爭吵。廖男情緒潰堤，竟持刀朝妻子猛刺21刀，劉女倒臥浴室當場失血身亡。

行凶後，廖男一度獨自駕車出門，下午1時27分又折返住處，這次抱起6個月大的兒子再度離家。警方追查沿線監視器發現，他於下午3時許抵達陽明山馬槽橋附近，把車停在空地後抱著孩子下車。

監視器畫面顯示，他沿著橋面來回踱步超過1個多小時，神情恍惚、步伐不穩，似乎在掙扎是否走上絕路。但最終，他仍回到車內，疑似先以束帶勒斃兒子，再輕生。警方於晚間7時許尋獲車輛時，父子已明顯死亡、屍僵。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995