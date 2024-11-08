▲桃園市立美術館工程落後+預算激增，市議員徐景文關切何時完工？（圖／市議會民進黨團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員徐景文8日於市政總質詢中指出，座落於桃園青埔的市立美術館於2008年核定興建、 2020年正式開工，迄目前工程進度仍然落後，預計2026年才能完工，而且經費還須追加38億元。徐景文質疑，追加高達38億的預算是否造成嚴重財政負擔，請市府爭取中央補助，並要求市府應如期如質完成工程。

市長張善政說明，有關市立美術館興建工程經費，因本案當初採減項發包，經工程單位重新檢討，包含減項追回、物調、漏項追加等工程款，所需追加經費逾20億元，其中7億元已向中央爭取補助，但也因而影響工期，市府會持續努力克服各項挑戰，以115年完工為目標。副市長王明鉅也表示，市府已積極追蹤進度並進行預算控管。

針對桃園市立美術館興建工程品質，工務局長汪在宙表示，原地下室工程缺失已督導廠商完成改善；附近馬路塌陷情形，經會勘確認非本工程造成。另外，因本案機電為後續發包，原規劃於116年完工，經府內長官督導調整施工介面及工期等問題，將有望於115年提早完工。

針對中壢青埔A19站附近的「陽明交大醫院預定地」過去無償撥用給陽交大，然而事隔多年還是空地一片，市府跟陽交大簽訂的MOU也已經過期，徐景文進一步指出，桃園有多處與國立大學合作的醫療校區計畫，包括青埔陽交大醫院、航空城清大醫院、八德中大醫院，每一個都問題重重，請市府一定要謹慎檢討合作計畫，不要因為對方是國立大學就輕率合作。