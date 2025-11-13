　
兌現高虹安建置通學步道承諾！邱臣遠代理市長：打造安心通學路

兌現高虹安市長建置通學步道承諾！邱臣遠代理市長：打造安心通學路（圖／新竹市政府提供）

▲頂埔國小通學步道。

圖、文／新竹市政府提供

新竹市政府自市長高虹安上任後，推動「新竹好學」施政願景，全力爭取中央「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」及「永續提升人行安全計畫」補助，並於112年起針對竹市各級學校進行全面盤點，大力改善學校周邊道路及路口交通，並推動設置通學步道。代理市長邱臣遠表示，截至今(114)年10月竹市已有14校通學步道完工，其餘步道將陸續在115年底前完工，不僅維護學生上下學安全，更提供市民更友善的步行環境。

邱代理市長表示，高市長上任後，市府於112年即召集學校及相關局處，全面盤點各校通學現況，並以最快的速度提出申請，為學校爭取預算補助。竹市共有28校27案包含在112至114的計畫內，總工程款達5.2億，在市府及學校努力下，截至114年10月底已14校完工，其餘學校也分別在施工、規劃設計中，盼115年底前能全數完工。

兌現高虹安市長建置通學步道承諾！邱臣遠代理市長：打造安心通學路（圖／新竹市政府提供）

▲虎林國小通學步道。

邱代理市長感謝新竹市議會、交通部及國土署的全力支持，透過規劃校園周邊人車動線、退縮圍牆拓寬人行道空間、移除步道障礙物、修建穿透式圍籬等方式，讓校園周邊視覺更加通透，營造出兼具安全與美感的校園環境。

教育處表示，交通部及內政部國土署近年來陸續推動提升道路品質計畫、校園周邊暨行車安全道路改善計畫及永續提升人行安全計畫，協助全國各縣市校園周邊路口、通學步道進行改善，希望在降低交通事故發生率的同時，也逐步提升行人用路安全。市府重視學校通學步道，部分學校因工程涉及校內環境，國土署未補助的項目，也由市府編列預算全力支持，竹市將持續檢視各級學校周邊通學步道現況，未來也會由工務處協助後續維護修繕。

教育處說明，市民與孩子的安全是市府最重視的問題，自高市長上任後，市府拿出實質行動力改變竹市人行環境及交通品質，給孩子一條安全上學的路，也讓市民每一步都走得更安心。
 

相關新聞

6公尺麵包超人現身東門城　歡迎親子共遊

6公尺麵包超人現身東門城　歡迎親子共遊

新竹市即將迎來冬季最暖心的親子盛事！「新竹冬日童樂會」活動預計將於11月15日起於東門城範圍及北大公園正式登場，活動以「溫暖、歡樂」為主題，特別邀請日本家喻戶曉的超人氣動漫角色麵包超人，陪伴市民朋友和大小朋友共度溫馨冬日時光。

竹市加倍券開跑　100換200

竹市加倍券開跑　100換200

麵包超人6米氣模驚喜現身東門城

麵包超人6米氣模驚喜現身東門城

邱臣遠深入社區與長輩共餐話家常

邱臣遠深入社區與長輩共餐話家常

竹市府授證60位家長會長　

竹市府授證60位家長會長　

