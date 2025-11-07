長輩照顧在地化　邱臣遠代理市長深入社區與長輩共餐話家常

▲代理市長邱臣遠化身一日志工為長輩盛菜、陪伴共餐。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府積極落實市長高虹安擘劃的「老幼共好」施政理念，持續推行「幸福共餐計畫」，營造溫暖互助的社區氛圍。代理市長邱臣遠今(7)日走訪香山區海山社區照顧關懷據點，化身一日志工為長輩盛菜、陪伴共餐，並與長輩同唱卡拉OK，現場笑聲不斷，氣氛如家般溫馨。

「幸福就是一起吃飯、一起唱歌，一起分享生活的喜悅！」邱代理市長表示，市府積極推動「老幼共好、幸福友善」社福政策，致力提升長輩福祉，共餐不僅提供均衡營養，更能讓長輩建立生活儀式感與社交連結，市府持續擴大共餐及在地照顧網絡，截至10月底，全市已設立90處共餐據點，累計服務超過36萬人次，讓長輩能在熟悉的社區中安心老化、幸福生活。

邱代理市長指出，市府持續優化「敬老卡」與「愛心卡」等市民有感的政策，以「先提升使用率、再逐步增加點數」為原則，提升整體效益。自11月1日起，敬老卡與愛心卡每月點數由600點提升至800點，並將農會及藥局每月使用上限從100點調高至200點，讓長輩與身心障礙朋友享有更多便利與照顧。更將於明(115)年研擬親屬代買機制，讓敬老卡及愛心卡使用更為便利。

社會處指出，海山社區發展協會自民國86年成立以來，長期深耕社區福利與長者照顧服務，於98年加入共餐據點行列。除每日共餐、電話問安與訪視服務外，社區更鼓勵長輩勇於實現夢想，開設木工、鹿角蕨種植及手作課程，並帶領長輩參與馬拉松、八通關古道健行等全民運動，展現「人生七十才開始」的活力與自信。

理事長莊瑞龍說，「吃飯時不再對著電視，而是和朋友閒話家常、彼此問候，笑聲不斷，這就是最真實的幸福。」，海山共餐據點為每週一至週五開放的巷弄長照站，每次約有40位長輩參與，設有專業照服員與熱心志工提供細心照料與多元課程。社區並結合客家文化及在地特色，打造「LUCA鹿仔坑咖啡」，由長輩親自研磨、包裝、沖泡，讓長輩在參與中找到成就感與歸屬感，也凝聚了整個社區的向心力。

社會處說明，海山社區近年屢獲肯定，不僅於113年度榮獲衛生福利部「金卓越社區選拔績效組優等獎」及「金點之星」團體獎，更是新竹市第一個獲得衛生福利部核定補助「福利社區化旗艦型計畫」的領航社區，該計畫整合香山、朝山、頂埔、中隘及南隘等六個社區資源，推動在地全齡照顧，展現強大的社區自助能量與跨世代共好精神，為竹市社區福利創下新典範。