　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

長輩照顧在地化　邱臣遠代理市長深入社區與長輩共餐話家常

▲代理市長邱臣遠化身一日志工為長輩盛菜、陪伴共餐。（圖／新竹市政府提供）

▲代理市長邱臣遠化身一日志工為長輩盛菜、陪伴共餐。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府積極落實市長高虹安擘劃的「老幼共好」施政理念，持續推行「幸福共餐計畫」，營造溫暖互助的社區氛圍。代理市長邱臣遠今(7)日走訪香山區海山社區照顧關懷據點，化身一日志工為長輩盛菜、陪伴共餐，並與長輩同唱卡拉OK，現場笑聲不斷，氣氛如家般溫馨。

「幸福就是一起吃飯、一起唱歌，一起分享生活的喜悅！」邱代理市長表示，市府積極推動「老幼共好、幸福友善」社福政策，致力提升長輩福祉，共餐不僅提供均衡營養，更能讓長輩建立生活儀式感與社交連結，市府持續擴大共餐及在地照顧網絡，截至10月底，全市已設立90處共餐據點，累計服務超過36萬人次，讓長輩能在熟悉的社區中安心老化、幸福生活。

邱代理市長指出，市府持續優化「敬老卡」與「愛心卡」等市民有感的政策，以「先提升使用率、再逐步增加點數」為原則，提升整體效益。自11月1日起，敬老卡與愛心卡每月點數由600點提升至800點，並將農會及藥局每月使用上限從100點調高至200點，讓長輩與身心障礙朋友享有更多便利與照顧。更將於明(115)年研擬親屬代買機制，讓敬老卡及愛心卡使用更為便利。

社會處指出，海山社區發展協會自民國86年成立以來，長期深耕社區福利與長者照顧服務，於98年加入共餐據點行列。除每日共餐、電話問安與訪視服務外，社區更鼓勵長輩勇於實現夢想，開設木工、鹿角蕨種植及手作課程，並帶領長輩參與馬拉松、八通關古道健行等全民運動，展現「人生七十才開始」的活力與自信。

理事長莊瑞龍說，「吃飯時不再對著電視，而是和朋友閒話家常、彼此問候，笑聲不斷，這就是最真實的幸福。」，海山共餐據點為每週一至週五開放的巷弄長照站，每次約有40位長輩參與，設有專業照服員與熱心志工提供細心照料與多元課程。社區並結合客家文化及在地特色，打造「LUCA鹿仔坑咖啡」，由長輩親自研磨、包裝、沖泡，讓長輩在參與中找到成就感與歸屬感，也凝聚了整個社區的向心力。

社會處說明，海山社區近年屢獲肯定，不僅於113年度榮獲衛生福利部「金卓越社區選拔績效組優等獎」及「金點之星」團體獎，更是新竹市第一個獲得衛生福利部核定補助「福利社區化旗艦型計畫」的領航社區，該計畫整合香山、朝山、頂埔、中隘及南隘等六個社區資源，推動在地全齡照顧，展現強大的社區自助能量與跨世代共好精神，為竹市社區福利創下新典範。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
噁男公園強拉女清潔工逼口交...丟30元封口費　判決出爐
「全紅嬋」渾身是傷出賽　醫嘆：她有癱瘓風險
鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天
辰己涼介主動申請來台！　笑稱「粉絲一半是台灣人」
黃昏市場現搶購人潮！　主婦嗨翻：終於有新鮮豬肉
騙12歲女兒東京賣淫！　29歲生母疑「逃到台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南偏鄉36校配牙科診療設備創全國之冠！　公私協力守護孩子口腔健康

台電基隆區處超前部署防颱　預防性修樹、強化防汛護供電

朴子警前進校園防詐宣導　強化大學生防詐意識

鳳凰颱風來襲　台電嘉義區處全面啟動防災措施

騎上單車也能防詐！雲林地檢署創意宣導「讓反詐滾動街頭」

斗六市公所推永續人行計畫　兩大幹道拚脫胎換骨

書香點亮舊城！見書店帶動地方創生　謝國樑力挺文化深耕

嘉義文化公園遊具整修工程啟動！　11／7日起為期三個月

嘉檢強化勞動執行品質與安全共識　表揚社會勞動機構合作夥伴

靈鷲山籌建嘉義講堂開辦音樂會　陳冠宇張秀卿感動獻聲

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

台南偏鄉36校配牙科診療設備創全國之冠！　公私協力守護孩子口腔健康

台電基隆區處超前部署防颱　預防性修樹、強化防汛護供電

朴子警前進校園防詐宣導　強化大學生防詐意識

鳳凰颱風來襲　台電嘉義區處全面啟動防災措施

騎上單車也能防詐！雲林地檢署創意宣導「讓反詐滾動街頭」

斗六市公所推永續人行計畫　兩大幹道拚脫胎換骨

書香點亮舊城！見書店帶動地方創生　謝國樑力挺文化深耕

嘉義文化公園遊具整修工程啟動！　11／7日起為期三個月

嘉檢強化勞動執行品質與安全共識　表揚社會勞動機構合作夥伴

靈鷲山籌建嘉義講堂開辦音樂會　陳冠宇張秀卿感動獻聲

台鐵平溪線「明年1月底前」全線停駛　採公路接駁

三木肇盛讚4台將表現　期待宋家豪「持續成為球隊重要戰力」

噁爆！房子出租一年「發黑發臭」慘況曝光　馬桶長滿深黑尿垢

台南偏鄉36校配牙科診療設備創全國之冠！　公私協力守護孩子口腔健康

台電基隆區處超前部署防颱　預防性修樹、強化防汛護供電

「浮動票價制」收效！　攻城獅場邊席售票成長率達30％

烘手機恐怖真相！　實驗揭「吹出滿滿細菌」超噁畫面曝

Balenciaga香氛登台搶先開箱細節！10款香氣高級漸層、售價資訊一次看

每胎6萬、第4胎13萬！雲林生育補助創紀錄　12月公布新版

新人報到！石虎「捲心餅、平平、阿給」　動物園籲觀察須降低音量

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

地方熱門新聞

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

高雄正副議長鬧不睦？康裕成曝一張照給答案

虎尾就業中心推趣味互動學補助

退休想再就業　「銀在就業力講座」歡迎55歲以報名

「王金櫻歌仔戲」經典城鄉展演計畫　埔里恆吉宮公演2好戲

2025富岡鐵道藝術生活節　認識楊梅鐵道歷史

桃園亞洲職棒交流賽　企業提供低碳旅宿

曾培雅讚黃偉哲「財務大師」砸百億換來400億砲校地

國道1號雞籠從車上掉落害駕駛撞上公路警比對影像追人

2025遠見高峰會AI與智慧科技打造「大南方新矽谷」

竹山鎮清潔隊廚餘去化系統每周增量至47噸

南門市場大火　林政賢要求市府啟動三大措施

國1安定段3車連環撞！小貨車被夾擊翻覆1人送醫

陳以信拋「一區一座公立泳池」政見盼台南孩子都能安全學游泳

更多熱門

相關新聞

竹市府授證60位家長會長　

竹市府授證60位家長會長　

新竹市政府昨(6)日舉辦「114學年度各級學校家長會長當選證書授證典禮」，由新竹市代理市長邱臣遠擔任授證人，分別授予60校新任及連任會長當選證書，同時邀請各校校長到場共同見證新任與續任會長的授證時刻，現場氣氛熱烈。邱臣遠代理市長特別感謝各校家長會、學校與市府攜手推動「新竹好學」，共同營造更優質的教育環境，讓孩子們在充滿關懷與支持的氛圍中快樂學習、健康成長。

2025新竹城市馬拉松盛大啟動

2025新竹城市馬拉松盛大啟動

竹市西雅公園入口意象改善完工

竹市西雅公園入口意象改善完工

台星攜手傳遞藝術能量　共譜文化交流新篇章

台星攜手傳遞藝術能量　共譜文化交流新篇章

新竹凱蒂扶助新加坡弱勢家庭

新竹凱蒂扶助新加坡弱勢家庭

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

樂天女神認了已分手！

錯過分流登記　財政部曝補救方式

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面