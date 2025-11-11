竹市加倍券開跑100換200　吃好豬、挺攤商、拚經濟

▲新竹市政府舉辦「好豬上桌 幸福加倍」振興活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

全國非洲豬瘟疫情控制有成！中央日前宣布全國疫情達成清零目標，活豬禁運及禁宰措施全面解除，市場供應也已恢復溫體豬肉。為協助相關產業度過疫情期間造成的損失，新竹市政府除免收1個月攤租外，並積極協助業者申請中央補助。為進一步振興豬肉及相關產品銷售，市府今(11)日在市府大廳舉辦「好豬上桌 幸福加倍」振興活動記者會。代理市長邱臣遠宣布，將於11月14日至15日於各大市場發放「100元換200元加倍券」，以實際行動支持在地豬肉業者，並鼓勵市民踴躍消費。

新竹市代理市長邱臣遠表示，非洲豬瘟防疫是全國共同作戰的重要任務，感謝所有畜牧業者及市民的配合，讓新竹能與全國同步達成清零。防疫成果得來不易，而產業復甦更需持續接力推動。為協助業者加速重回正軌、帶動市場買氣，市府特別推出「振興豬肉產業加倍券」方案，期盼藉此活絡市場經濟、提振消費信心，讓民眾安心享用國產豬肉的鮮美滋味。

邱臣遠說明，市府在非洲豬瘟疫情發生後，第一時間啟動應變中心，全面禁止廚餘養豬，展現防疫決心。全市13家養豬場中，有3家原為廚餘養豬場，市府即刻採取措施完成全面禁止，並透過每日疫調、蒐集業者意見及與中央密切協調，讓防疫工作落實周延。日前在中央宣佈疫情已獲有效控制，並恢復溫體豬肉買賣，昨日的應變會議市府也宣布降級，由跨局處協調小組持續掌握後續情勢。同時，市府決議一年內輔導3家廚餘養豬場轉型，期盼成為全台第二個全面禁用廚餘養豬的城市，打造健康永續的畜牧環境。

產發處表示，「振興豬肉產業加倍券」將於11月14日及15日連續兩日，在東門市場、關東市場、士林市場、南寮市場、中央市場、南門市場、北門市場、中正市場、果菜批發市場及竹蓮市場等10處公有零售市場同步發放。民眾可於發放當日以現金100元兌換200元加倍券，並可於超過240家張貼「合作店家」貼紙的豬肉或豬肉製品攤商使用，加倍享受超值優惠與在地好滋味。

產發處說明，此次加倍券採「限量發放」機制，每人限領1次、最多兌換1份，總計發放1萬份。市府期盼透過實際行動支持在地豬肉攤商與豬肉製品業者，不僅讓民眾享受實質折扣優惠，也能帶動市場買氣，促進產業良性循環，為地方經濟注入新活力。

市府強調，推動加倍券的目的，不僅是刺激消費，更希望透過政策讓市民「安心買豬肉、放心吃國產」，提升對本地畜牧產業的信賴感與認同感。市府將持續推廣國產豬肉品牌形象，結合食品安全與在地農業發展，打造安全、優質又溫暖的消費環境，讓新竹成為「買得安心、吃得健康」的友善城市。