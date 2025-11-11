　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市加倍券開跑100換200　吃好豬、挺攤商、拚經濟

▲新竹市政府舉辦「好豬上桌 幸福加倍」振興活動。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府舉辦「好豬上桌 幸福加倍」振興活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

全國非洲豬瘟疫情控制有成！中央日前宣布全國疫情達成清零目標，活豬禁運及禁宰措施全面解除，市場供應也已恢復溫體豬肉。為協助相關產業度過疫情期間造成的損失，新竹市政府除免收1個月攤租外，並積極協助業者申請中央補助。為進一步振興豬肉及相關產品銷售，市府今(11)日在市府大廳舉辦「好豬上桌 幸福加倍」振興活動記者會。代理市長邱臣遠宣布，將於11月14日至15日於各大市場發放「100元換200元加倍券」，以實際行動支持在地豬肉業者，並鼓勵市民踴躍消費。

新竹市代理市長邱臣遠表示，非洲豬瘟防疫是全國共同作戰的重要任務，感謝所有畜牧業者及市民的配合，讓新竹能與全國同步達成清零。防疫成果得來不易，而產業復甦更需持續接力推動。為協助業者加速重回正軌、帶動市場買氣，市府特別推出「振興豬肉產業加倍券」方案，期盼藉此活絡市場經濟、提振消費信心，讓民眾安心享用國產豬肉的鮮美滋味。

邱臣遠說明，市府在非洲豬瘟疫情發生後，第一時間啟動應變中心，全面禁止廚餘養豬，展現防疫決心。全市13家養豬場中，有3家原為廚餘養豬場，市府即刻採取措施完成全面禁止，並透過每日疫調、蒐集業者意見及與中央密切協調，讓防疫工作落實周延。日前在中央宣佈疫情已獲有效控制，並恢復溫體豬肉買賣，昨日的應變會議市府也宣布降級，由跨局處協調小組持續掌握後續情勢。同時，市府決議一年內輔導3家廚餘養豬場轉型，期盼成為全台第二個全面禁用廚餘養豬的城市，打造健康永續的畜牧環境。

產發處表示，「振興豬肉產業加倍券」將於11月14日及15日連續兩日，在東門市場、關東市場、士林市場、南寮市場、中央市場、南門市場、北門市場、中正市場、果菜批發市場及竹蓮市場等10處公有零售市場同步發放。民眾可於發放當日以現金100元兌換200元加倍券，並可於超過240家張貼「合作店家」貼紙的豬肉或豬肉製品攤商使用，加倍享受超值優惠與在地好滋味。

產發處說明，此次加倍券採「限量發放」機制，每人限領1次、最多兌換1份，總計發放1萬份。市府期盼透過實際行動支持在地豬肉攤商與豬肉製品業者，不僅讓民眾享受實質折扣優惠，也能帶動市場買氣，促進產業良性循環，為地方經濟注入新活力。

市府強調，推動加倍券的目的，不僅是刺激消費，更希望透過政策讓市民「安心買豬肉、放心吃國產」，提升對本地畜牧產業的信賴感與認同感。市府將持續推廣國產豬肉品牌形象，結合食品安全與在地農業發展，打造安全、優質又溫暖的消費環境，讓新竹成為「買得安心、吃得健康」的友善城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普丁身體亮紅燈？右手「腫如麵包」炸青筋　詭異照瘋傳
「雙北明放颱風假？」一票搖頭：早點睡比較實在
快訊／名醫江漢聲遭持刀攻擊！　輔大醫院聲明揭傷勢
快訊／輔大醫院名醫江漢聲遭砍！　診間濺血
快訊／明10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐
大里人嗨翻！「豪華影城」確定進駐　終結電影沙漠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

6公尺麵包超人現身東門城　「新竹冬日童樂會」邀親子共遊

竹市加倍券開跑100換200　吃好豬、挺攤商、拚經濟

鳳凰颱風來襲　里港警協助山區撤離確保安全

麵包超人6米氣模驚喜現身東門城　「新竹冬日童樂會」邀親子共遊

防災會議與總統連線！徐榛蔚提3建言　賴清德允諾照顧花蓮

屏縣本土登革熱再增1例　縣府啟動緊急應變全面防堵疫情擴散

白河工廠火災演練上場！　南消一大實測大型廠房救災確保消防安全

仁川－花蓮13日啓航！觀光公社拜會徐榛蔚　簽署旅遊互惠MOU　

嘉義縣物資銀行受惠　 獅子會300E-1區捐涼被

台南安平疑似落水死亡！69歲李男遭發現成浮屍　南消打撈上岸

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

6公尺麵包超人現身東門城　「新竹冬日童樂會」邀親子共遊

竹市加倍券開跑100換200　吃好豬、挺攤商、拚經濟

鳳凰颱風來襲　里港警協助山區撤離確保安全

麵包超人6米氣模驚喜現身東門城　「新竹冬日童樂會」邀親子共遊

防災會議與總統連線！徐榛蔚提3建言　賴清德允諾照顧花蓮

屏縣本土登革熱再增1例　縣府啟動緊急應變全面防堵疫情擴散

白河工廠火災演練上場！　南消一大實測大型廠房救災確保消防安全

仁川－花蓮13日啓航！觀光公社拜會徐榛蔚　簽署旅遊互惠MOU　

嘉義縣物資銀行受惠　 獅子會300E-1區捐涼被

台南安平疑似落水死亡！69歲李男遭發現成浮屍　南消打撈上岸

獨／陽明山狂燒4.5公頃原因曝光！不是天災　竟是人為疏忽釀禍

「那對夫妻」女兒妮妮最新病況曝光　Nico報平安：有特級護理人員照顧

丟丟妹遭詐騙集團冒用身分！「AI假影片瘋傳」連親爸都受騙　親上火線喊話

瑞士新景點！空中步道飽覽群峰　搭電梯登頂俯瞰冰川、阿爾卑斯山

冬盟旅日巨人投手黃錦豪因傷退賽　平鎮同窗對決許庭綸破局

萬海Q3EPS4.15元季增3.77元　看好第四季亞洲線旺季與中美關稅利多

恐怖法國怪物又來了！　溫班亞瑪再寫NBA史上首見超神紀錄

陌生男跳上機車後座熊抱性騷！女驚嚇棄車落跑　判決出爐

乾杯集團再推新品牌　「牛舌佑介」12/21進駐台北統一時代百貨

台鐵光復隧道北口淹水退了　「鳳林=瑞穗」下午4點起恢復行駛　　

【歸剛欸】被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉XD

地方熱門新聞

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓曝原因

溢流口遭沖刷下切　馬太鞍溪堰塞湖水位下降6.8公尺

高雄15層高樓深夜突竄惡火　上百居民緊急疏散

抓出胃癌元凶　衛福部明年擴大公費篩檢幽門螺旋桿菌

長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護巴掌孩

桃園鐵路地下化進度及經費追加　魏筠關切

桃園廚餘管理　楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

展晟照明捐104萬救災器材！黃偉哲：為消防增添最強後盾

鳳凰來襲 桃園市水務局啟動防汛應變

台南安平疑似落水死亡！69歲李男遭發現成浮屍南消打撈上岸

謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場　岩壁裂縫待評估封路防災

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

鳳凰來襲　警協助山區撤離確保安全

更多熱門

相關新聞

麵包超人6米氣模驚喜現身東門城

麵包超人6米氣模驚喜現身東門城

新竹市即將迎來冬季最暖心的親子盛事！「新竹冬日童樂會」活動預計將於11月15日起於東門城範圍及北大公園正式登場，活動以「溫暖、歡樂」為主題，特別邀請日本家喻戶曉的超人氣動漫角色麵包超人，陪伴市民朋友和大小朋友共度溫馨冬日時光。

邱臣遠深入社區與長輩共餐話家常

邱臣遠深入社區與長輩共餐話家常

竹市府授證60位家長會長　

竹市府授證60位家長會長　

2025新竹城市馬拉松盛大啟動

2025新竹城市馬拉松盛大啟動

竹市西雅公園入口意象改善完工

竹市西雅公園入口意象改善完工

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面